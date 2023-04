Bouře kvůli rušeným poštám. Nadávky se sypou z celé republiky

Česká pošta již několikátý rok po sobě řeší krizovou situaci. Jen za rok 2022 vykázala ztrátu 1,5 miliardy a pokud by se něco nezačalo dít, pak by podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) tato instituce zbankrotovala. To šéf resortu odmítá připustit a nechal spustit transformaci, která má zajistit přežití podniku. Transformace však bude bolet. Mimo jiné zahrnuje i zrušení tří stovek poboček, což znamená, že řada lidí přijde o práci A tito lidé se to dozvídají až na poslední chvíli.

reklama

V posledních letech se hospodaření České pošty propadalo stále hloub do propasti. Jen za rok 2022 vykázala ztrátu 15 miliard korun a podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) hrozí, že pokud tento státní moloch neprojde transformací, ocitne se v platební neschopnosti čili v insolvenci. A protože to ministr nechce dopustit, jelikož je přesvědčen, že stát pro své fungování Českou poštu potřebuje, nařídil provést transformaci podniku.

„Pokud nebudeme dělat nic, Česká pošta zbankrotuje,“ oznámil ministr na tiskové konferenci v polovině března 2023. „Další možností je, že to bude řízený bankrot, že to bude řízená insolvence a my si jako český stát řekneme, že Českou poštu nepotřebujeme. Já se domnívám, že Českou poštu potřebujeme,“ zdůraznil ministr Rakušan na tiskové konferenci, kterou vysílala např. televize Nova.

Tato transformace zahrnuje mimo jiné zrušení 300 poboček České pošty, a to především ve větších městech, aby bylo zaručeno, že v malých městech a obcích zůstanou poštovní služby zachovány alespoň v jedné pobočce. Jen v Moravskoslezském kraji dojde ke zrušení takřka 50 poboček. V Brně, v srdci Jihomoravského kraje, má být zrušeno na 122 poboček pošty. Seznam poboček, které čeká zrušení, uveřejnil server Seznam Zprávy.cz.

„Pokud narazí na okolnosti, které při rozhodování o uzavření pobočky nebyly známé, může (pošta) rozhodnutí přehodnotit. Např. pokud město má v nějakém území rozsáhlé rozvojové plány. Předpokládám ale, že půjde o výjimečné případy,“ řekl Rakušan.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zdá se však, že pracovníci České pošty až do poslední chvíle nevěděli, zda se zrušení dotkne právě jejich pobočky. Dokládá to reportáž CNN Prima News. „Opravdu jsme se to dověděli až v pátek, předem to s námi nikdo nekonzultoval,“ rozzlobila se Miloslava Janíčková, vedoucí pošty v Ostravě Porubě na Hlavní třídě.

„Samozřejmě, že jsme sledovali, co se kolem plánovaného rušení poboček děje. Ale nic konkrétního jsme nevěděly, nadřízení s námi vůbec nic nekonzultovali. Dozvěděli jsme se to až dneska a příjemná zpráva to pro nás určitě není,“ popisuje páteční šok vedoucí pobočky Miloslava Janíčková. „Věděli jsme, že se nějaké pobočky zruší, ale proč zrovna ta naše? Máme tady pořád plno,“ dodala vedoucí.

Od nadřízených však prý dostala příslib, že kdo bude chtít pokračovat v práci pro Českou poštu, dostane obdobnou práci. A protože v tuto chvíli zaměstnancům pobočky nehrozí, že skončí na dlažbě, protestovat se nechystají. „Já to beru tak, že o práci jsme zatím nepřišli, takže stávka není nutná. Od nadřízených máme všichni na pobočce příslib, že pokud budeme chtít, dostaneme podobnou práci,“ uvedla vedoucí.

A zdá se, že záměr ministra Rakušana se nelíbí ani klientům zdejší pošty. „Stát nám chce vnutit datové schránky a další kraviny, ale já to nechci,“ rozohnil se šedesátiletý Pavel Barciaga.

Hlasitě dávají najevo nespokojenost i v dalších městech, např. v Litvínově. „Z pěti poboček nám zůstane jedna. Nikdo to s námi nekonzultoval. Už minulý týden jsme přes poslance vzkazovali nesouhlasné stanovisko v tom smyslu, že chápeme, že se pošta má nějak zmátořit, ale není vhodné škrtat od stolu. My tyto lokality známe a víme, kde by se dalo rušit a kde to může být problém,“ popsala místostarostka Litvínova Květuše Hellmichová (SNK Evropští demokraté).

Konstatovala, že problém to bude především pro seniory, kteří budou muset např. pro důchod cestovat daleko. Vzhledem k tomu, že řadu seniorů trápí zdravotní problémy, nebude to pro ně snadné. Na její vyjádření k reformě České pošty upozornil Deník N.

„Vedoucí pošty nás žádá jako radnici o souhlas, když chce o hodinu změnit provozní dobu. A když mají zrušit tři pobočky z pěti, dozvíme se to dnes ráno z datové schránky,“ přidal se rozladěně starosta Chebu Jan Vrba (ANO).

Opoziční hnutí ANO žádá, aby Česká pošta jednala o možném rušení poboček pošty se starosty, protože to oni vědí nejlépe, kdo v jejich obci žije, v jaké oblasti, a kde bude případné zrušení pobočky pošty bolet méně, a kde by to naopak byl opravdu velký problém.

Starosta Aše Vítězslav Kokoř (ANO) na webu radnice zveřejnil nesouhlasné stanovisko města ke zrušení jedné ze dvou poboček pošty. Má totiž za to, že region, který je už tak zatížen řadou strukturálních problémů, bude muset řešit další. „Rozumím tomu, že se pošta musí transformovat. Ale nemělo by to být na úkor již nyní nedostatečných služeb. Navíc v postižených regionech, kterým by stát měl spíše pomáhat,“ napsal.

Psali jsme: Petice za dostupné a kvalitní poštovní služby na Ašsku Stát si objedná balík, a zaplatí jenom část. Odborářský Václavák rozproudila zástupkyně pošťáků Orlová: Na hlavní poštu opět koridorem mezi úřadem a náměstím Duhová Česká pošta. Podporujeme Prague Pride! vyhlásila hrdě. A dostala co proto

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama