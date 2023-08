Bouře ve studiu nad Fremrem. Do řečí přišel i Pavel a docházka senátorů

reklama

Debatu otevřelo páteční jmenování Josefa Baxy předsedou Ústavního soudu ČR, který na tomto postu vystřídá Pavla Rychetského.

Podle poslance Radka Vondráčka by Ústavnímu soudu prospělo, pokud se o něm jak vládní koalice, tak opozice budou vyjadřovat co nejméně; připomněl, že již v minulosti se to nevyplatilo. „V minulosti se nám stalo, že díky působnosti předcházejícího pana předsedy došlo k politizaci Ústavního soudu, protože pan Rychetský neodolal a opakovaně se vyjadřoval k aktuálním politickým otázkám,“ podotkl poslanec opozičního hnutí ANO.

K Josefu Baxovi poznamenal, že v rámci veřejné diskuse zachytil jisté kontroverze. „Ani on se v minulosti netajil svými politickými postoji. Účastnil se například na demonstraci Milionu chvilek, aktivně. Teď je velká tlustá čára, myslím, že je schopen zvládnout to, že se odpolitizuje a bude předsedou Ústavního soudu, který má v rámci společnosti výjimečnou a úplně jinou roli, než zasahovat do nějakého politického střetu,“ řekl Vondráček.

Europoslanec Jiří Pospíšil kontroval, že Josef Baxa byl vždy apolitický. „To je člověk na svém místě, nikdy nekomentoval kauzy politicky. Protože už jako předseda Nejvyššího správního soudu uspěl a do politiky se nepletl, tak se neobávám toho, že by nějakým způsobem nevhodně komentoval českou politiku. Jsem přesvědčen, že tak jak Baxu 25 let znám, že jestli někdo nebude podléhat vůči moci výkonné, ať už prezentované vládou nebo prezidentem, tak to bude doktor Baxa,“ řekl. A že samozřejmě bude bedlivě sledovat Baxovy další kroky.

Poprask způsobilo rozhodnutí Senátu Parlamentu ČR o tom, že ústavním soudcem bude bývalý místopředseda Mezinárodního trestního soudu Robert Fremr, kterému někteří senátoři vytýkali především podíl na zpolitizovaném procesu Olšanské hřbitovy z léta roku 1988.

Podle Pospíšila není Fremrovo členství v KSČ takový problém jako to, že si měl Senát Fremrovu kauzu Olšanské hřbitovy důkladně prověřit, a že on by byl k jeho podpoře zdrženlivý. „U pana soudce Fremra se objevila konkrétní kauza, kde je pravděpodobné, že jako soudce selhal. To jsou věci, které mně osobně vadí. Pokud se soudce Fremr podílel na zmanipulovaném procesu a někdo se jeho vinou nespravedlivě dostal na několik let do vězení. Pokud je to pravda, tak soudce Fremr výrazně poškodil život a ublížil někomu. Senát měl kauzu prověřit, pak případně rozhodovat,“ přemítal, že v případě Fremra šlo o rozhodnutí předčasné.

Že na schůzi chybělo 14 senátorů z 81, to považuje Pospíšil za nepochopitelné. „Je to jedna z klíčových pravomocí Senátu, ne-li nejsilnější. Pokud tam nebyly objektivní důvody, ostuda to trochu je,“ domnívá se.

Vondráček se kriticky se vyjádřil k nové místopředsedkyni Ústavního soudu Kateřině Ronovské, která kvůli svým vazbám na podporovatele prezidenta Pavla mohla dostat nový post „za odměnu“. „Nemyslím si, že to byl šťastný krok. Všichni navrhovaní ústavní soudci pocházejí z jednoho hnízda,“ vyjádřil svůj názor.

Jeho slova vůči Ronovské nejsou podle Pospíšila fér. „Je to vůči ní nespravedlivé. Je to odbornice v právu a teď ji snižujeme, že je žena nebo že měla dostat tu pozici za odměnu,“ zastal se Ronovské bývalý ministr spravedlnosti.

V rámci komentování událostí uplynulého týdne přišlo na stůl také počínání lidoveckého ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, který na svém instagramovém účtu zveřejnil příspěvek, kde je vedle popisku „konec zneužívání dávek“ vyobrazen Rom s plechovkou piva. Šéfové vládních koaličních stran Jurečku za tento příspěvek tvrdě kritizují, ohradil se proti tomu i bývalý předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek. Jurečka po kritice slíbil, že si příště dá na způsob prezentace pozor.

Pospíšil počínání Jurečky označil za trapnou reklamu, která vůbec není vhodná k ministerské kampani. „Je to trapný, je to ubohý, vyvolává se latentní rasismus. Doufám, že pan Jurečka to stáhne, omluví se a tato kampaň tím skončí,“ pravil Pospíšil, že by bylo smutné, kdyby tento přešlap byl prezentován jako oficiální kampaň vlády.

Jestli to byla od Jurečky chyba, byl dotázán i Vondráček; moderátorka se ho ptala, zda má pro něco podobného pochopení, když jeho hnutí ANO je známo svou ostrou komunikací. „My jsme známí ostrou komunikací? S prominutím, jak by to vypadalo, kdyby se něčeho podobného dopustil Andrej Babiš, to by bylo mediální peklo. Myslím, že z těch přívlastků trapné, ubohé, že tam chybí ‚pitomé‘...“ nadechl se, načež byl přerušen moderátorkou Sabinou Dráčkovou, jež připomněla Babišovy předvolební billboardy s uprchlíky. „Už jsem byl nervózní, že mi nikdo neskáče do řeči,“ reagoval poslanec ironicky. „Znovu opakuji a stojím si za tím, kdyby tohle udělalo hnutí ANO, tak to by byl úplně jiný fičák,“ podotkl Vondráček.

Naopak Jurečkův příspěvek podle Vondráčka odráží obrovskou vnitřní krizi, kterou KDU-ČSL prochází. „Ty její preference jsou katastrofální a zkrátka zoufalí lidé dělají zoufalé věci a chtějí na sebe nějakým způsobem upozornit,“ označil to Vondráček za čistě marketingový tah. Připomněl dávná slova Miroslava Kalouska, že „Jurečka je nejhloupější ze všech ministrů Sobotkovy vlády“. „Nebudu tyto výrazy používat, ale když budu velký diplomat, tak ten konkrétní příspěvek byl hloupý, ničemu nepřispěl a rozhodně ne té rozpolcené atmosféře, kterou máme a kterou je spíš potřeba společnými silami koalice a opozice tišit,“ doplnil poslanec Radek Vondráček.

