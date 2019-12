Braňme své hodnoty. I silou! Petr Robejšek přemítal nad budoucností NATO

Sedmdesáté narozeniny představují požehnaný věk, pro mezinárodní organizaci zvláště. Robejšek však v komentáři uveřejněném na blogu serveru Atuálně.cz napsal, že Aliance řeší řadu problémů. Francouzský prezident Emmanuel Macron konstatoval, že se NATO nachází ve stavu mozkové smrti. Turecký prezident Erdogan na to konto zapochyboval o výkonnosti mozku prezidenta Macrona a americký prezident Donald Trump pohrozil, že sníží příspěvky Spojených států Alianci a ostatní členové se budou muset podstatně víc činit. Anketa Stíhání Babiše obnoveno. Co by mělo nastat? Nic. Ať Babiš vytrvá! 93% Ať Babiš přenechá místo někomu z ANO 3% Ať jsou nové volby 4% hlasovalo: 17026 lidí

To však podle Robejška není hlavní problém Aliance. Finanční příspěvky se skutečně zvýšit mohou. Zásadní problém NATO spočívá podle Robejška v tom, zda by západní politici opravdu nechali své vojáky bojovat, kdyby bylo třeba.

„Vládnoucím elitám v západních zemích jde prý hlavně o hodnoty. A proto ‚bojují‘ proti klimatické změně, za spravedlivý svět, za multikulti společnost a za genderovou rovnost. Mají sklon starat se více o pachatele než o oběti a brání svým bezpečnostním silám v tom, aby je bránily. To vědí policisté, nad kterými neustále visí Damoklův meč kárného řízení kvůli ‚nepřiměřené‘ tvrdosti, stejně jako vojáci, kteří se musejí zodpovídat z toho, že bojují stejně jako jejich nepřátelé. Vypadá to, jako by západní hodnoty překážely při obraně západní civilizace,“ varoval analytik.

Podle Robejška je přitom jasné, že i hodnotová společnost se musí bránit a své hodnoty jakožto výtvory v případě potřeby bránit se zbraní v ruce.

„Již slyším námitku: ale my se přece musíme chovat civilizovaněji než ostatní? Tak to bohužel nepůjde. V soupeření států a civilizací nezvítězí automaticky ten hodnější, nýbrž ten, kdo se dokáže prosadit. A když to odmítneme vzít na vědomí, tak jsme předem prohráli. Jinými slovy: za morální hodnoty nelze bojovat morálně, ale pouze účelně,“ uvedl analytik s tím, že si zvolili politiky proto, aby chránili způsob života svých lidí. A to třeba i vojensky.

To je ostatně podle Robejška jediné ospravedlnitelné použití armády. Všechny ostatní operace, i když mohou mít nálepku humanitární akce, už jsou sporné, protože narušují život lidem jiného státu. Z toho důvodu má Robejšek za to, že elity vlastně škodí Západu, když věří a hlavně silově prosazují myšlenku, že západní hodnoty mají platit pro celý svět.

„Většina morálně zdůvodněných vojenských dobrodružství Západu dnes probíhá podle stejného scénáře. Na začátku stojí morální harašení novinářů, sociálních vědců a politizujících umělců kvůli libovolnému bezpráví kdekoliv ve světě. Pro tento chór ukřičených našeptávačů razil britský žurnalista Frank Johnson pojmenování ‚chattering classes‘, žvanící třídy. To jsou ti, kteří se považují za jediné oprávněné soudce ‚správnosti‘ politických rozhodnutí. Nestarají se o přiměřenost, účelnost, riziko a důsledky vojenské intervence, protože jsou přesvědčeni o tom, že západní hodnoty je třeba (i násilím) exportovat do celého světa. To sice zní sympaticky, ale je to extrémně nebezpečný nesmysl. Žvanící třída však soudí s lehkostí, protože její názory jsou vyztužené dobrem, spravedlností, právem, odpovědností a humanismem a hlavně: za důsledky svého morálního harašení nenese žádnou zodpovědnost,“ zdůraznil Robejšek.

Prostě a krátce řečeno, pokud chce Západ přežít, musí ve svém prostoru bránit své hodnoty, třeba i silou. A pokud toho nejsme schopni, raději nemáme Západ bránit vůbec. Ale zároveň je nesmí exportovat tam, kde pro ně neexistuje prostor.

