Brexit: Hádka Čechů o „czexit“. I na řezání žiletkou došlo

Prozatím debatu zažehl na svém facebookovém profilu europoslanec Tomáš Zdechovský. Který včera k večeru informoval: „Právě jsme v Evropském parlamentu odhlasovali dohodu o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Je mi z toho smutno a doufám, že je to poučení pro zbytek Unie.“

A vyhlásil miniaturní referendum: „I přesto se však zeptám – hlasovali byste pro vystoupení České republiky z EU?“ Hlasování se provádí podle smajlíka u příspěvku.

Zatím v této anketě hlasovalo kolem dvou tisíc uživatelů. A pokud by se výsledky Česká republika řídila, vlajky EU by z Česka zřejmě rychle zmizely. Tisíc sto uživatelů se vyjádřilo pro czexit, 862 proti němu.

Proti vystoupení je například bývalý šéf lidovců Marek Výborný nebo Unie evropských federalistů v ČR. Tuto unii provozuje zřejmě prounijní aktivista Peszynski. Pro například pražský zastupitel za Svobodné Tomáš Štampach.

Anketa Závidíte Britům, že odcházejí z EU? Závidím 97% Nezávidím 3% hlasovalo: 3701 lidí

„Rozhodně NE. Je škoda, že ti, co jsou pro, věří každé kravině a lži, kterou vypouští z pusy někteří naši politikové jen proto, aby si nahrabali bodíky. A nejdůležitější je, aby si lidé uvědomili, že za problémy naší země a to, na jaké dno padáme, opravdu nemůže EU, ale naši politici v čele s panem premiérem a prezidentem, kteří jsou největší problém této země,“ prohlašovala Hana Švecová Slavíková.

„Země, která měla 40 let komunismus, by měla taktně pomlčet o tom, že EU je socialistická. Země, která rozdrobila své historické části do anonymních krajů, by se neměla ozývat o tom, že EU omezuje suverenitu států. Země, která má instituci typu ČNB, nemá nárok nějak extra kritizovat ECB. ‚Diktát Bruselu‘ je jen karma,“ poučoval Filip Horák.

„Existuje více způsobů sebepoškozování. Můžete si třeba žiletkou řezat ruce, nohy, nebo chodit bosky po střepech. Prosím, se sebou si dělejte, co chcete. Ale pokud by někdy třeba došlo na referendum o vystoupení z EU a tam jste hlasovali pro odchod, tak tím už poškozujete i ostatní lidi. A to by nikdo dělat neměl,“ apeloval na své spoluobčany Jiří Kučera.

„Přát si vystoupení z EU může jen nemyslící cvok, kterého ovládají iracionální pocity. Zodpovědný člověk se pokusí o reformu fungování Unie. Ne že uteče od zodpovědnosti,“ mínil zástupce starosty Prahy 8 Petr Vilgus.

Proponenti vystoupení měli také co říci. Někteří z nich se přiznali, že v referendu v roce 2003 hlasovali pro vstup, ale nyní už nejsou pro členství v EU.

„Pro eurohujery bude nejhorší zjištění, že v sobotu se Británie nepropadne do pravěku, nezačnou svítit loučemi, nepřepadne a neobsadí je Ruská federace a kupodivu nenastane ani žádný exodus na pevninu,“ vysmíval se Míra Zapletal.

Nechybělo ani zhodnocení úrovně debaty. „Když si tak pročítám zdejší komenty, mám chuť místo opuštění EU spíš opustit tuhle republiku plnou debilů,“ ozval se chvilkař Luděk Rádl. Na což mu bylo sděleno, že mu v opuštění republiky vůbec nikdo nebrání.

Psali jsme: Jak v SSSR! Brexit: Po projevu Farage vše jede dál: I toto musíte vidět EU, můžeš za to! píše Vondra po brexitu. Libor Rouček: Tolik Česko vydělalo na členství Do Poslanecké sněmovny s nožem: Útok na policistu! Petr Hampl: Jsou vládcové Evropy opravdu odhodláni úplně zničit evropské hospodářství?





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.