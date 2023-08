Británie: Proč tajit pohlaví? Co pedofilie? Učitelka se moc ptala a už neučí

Ideologie genderu se šíří zejména v akademickém prostředí. Jako důkaz v tom českém může sloužit dokument Zkouška umění, ve kterém se nacházeli/y/o nebinární uchazeči o místo na Akademii výtvarných umění.

Nicméně, situace je o poznání horší v anglosaských zemích. Jak se mohla přesvědčit 43letá učitelka Almut Gadowová. Ta tvrdí, že byla kvůli nesouhlasu s genderovou ideologií vyhozena, jak informuje deník The Telegraph. Gadowová učila na Open University, která je veřejnou institucí a podle počtu studentů je největší ve Velké Británii. Studenti univerzity nestudují v prostorách školy a řada kurzů se dá studovat v podstatě kdekoliv.

Gadowové bylo prý řečeno, že on-line fórum není místo, kde by se o těchto tématech měla vyjadřovat. A její vyjadřování bylo údajně „vážným neuposlechnutím“. Její příspěvky o genderové identitě, pedofilii a zločinech se sexuální tematikou měly být šikanou a obtěžováním a vytvářet prostředí, které není inkluzivní a přátelské k trans jedincům. V listopadu minulého roku byla propuštěna.

Bývalá univerzitní profesorka se soudí a vybírá peníze na svou obhajobu. Podporuje ji také nezisková organizace Free Speech Union (Unie pro svobodu slova – pozn. red.). Tvrdí, že byla diskriminována a nezákonně propuštěna, protože odmítá genderovou ideologii a věří ve svobodu slova na akademické půdě. A že změna učební náplně byla v podstatě zavedení bodového seznamu ideologické konformity.

V tom si doktorka práva nebere servítky a přirovnává svůj případ k perzekuci v dobách nacistů, kterou zažil její dědeček Hartmut Gadow. Ten studoval „načerno“, když nacisté vyhodili „špatně smýšlející“ studenty z univerzit. Opakovaně byl souzen za slovní prohřešky a dokonce odsouzen k trestu smrti oběšením, ale podařilo se mu uniknout. Jeho vnučka soudí, že prorůstání jednoho politického směru do akademického prostředí není otázkou levice nebo pravice, ale sklonům k totalitě. „Viděli jsme to u obou režimů. Nemyslela jsem si, že to takhle v Anglii dopadne, upřímně řečeno,“ vyjádřila se Gadowová. Doufá, že se její případ stane precedentem pro ochranu akademických svobod. Že se jedná o důležitý případ si myslí také Kathleen Stocková, kterou dle Telegraphu „vyhnali“ ze Sussexské univerzity.

Univerzita se podle mluvčího hodlá „houževnatě bránit“, ale neplánuje se k případu vyjadřovat. Gadowová se naopak vyjadřuje, naposledy pro GB News. V něm uvedla, že nová učební náplň měla být „osvobozující“, ale je velice podezřívavá k tomu, když má něco osvobozovat tím, že to lidskou svobodu omezuje.

„Ve svobodné zemi je svobodná univerzita určená k tomu, aby vytvářela a rozšiřovala poznání. Zatímco v totalitní zemi je obsazená univerzita určená k tomu, aby rozšiřovala poznatky režimu poplatné a potlačovala ideje, které režim zpochybňují,“ uvádí Gadowová. Právě toto se podle ní děje, tedy že jsou šířeny jen myšlenky, které jsou poplatné „ideologickému oddělení“ a k problematice genderu se staví pozitivně. „Pokud mluvíte o náboženství, musíte zmínit, že někteří lidé v Boha věří, jiní ne. Pokud mluvíte o genderu, musíte zmínit, že někteří lidé na to věří, jiní ne,“ soudí doktorka práv.

Varuje, že přibývá v akademickém prostředí literatura, která pedofilii popisuje jako „jenom další sexualitu“. A když učila, tak dle jejích slov, studenti dostali úkol, ve kterém byl sexuální vztah dospělého a nedospělého a body dostali za to, že v tomto vztahu je popisovali jako „přítele“ a naopak ztráceli je za to, že by naznačovali, že se jedná o tzv. grooming, tedy manipulaci a možné vydírání. Takže se zeptala, zda inkluzivní znamená přijímat i pedofily. Na tuto otázku nechtěl management dát odpověď.

'These politically contested ideas were to become the premise of all the curriculum.'



Almut Gadow, a former Law Lecturer at the Open University, joins @NickDixonComic to discuss being sacked after complaining the university was engaging in "gender identity indoctrination". pic.twitter.com/ecDXmnrebB