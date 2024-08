Britský premiér chce udusit násilné protesty. Dělá místo ve věznicích a hrozí

Velkou Británií minulý týden otřásl útok na dětské taneční centrum v Southportu, při kterém byly zavražděny tři malé dívky a několik dalších bojuje v nemocnici o život. Záhy vypukly po celé Británii masové nepokoje, které vycházely z falešné informace, že za útokem stojí muslimský migrant. Ve skutečnosti byl za pachatele útoku označen sedmnáctiletý Axel Rudakubana narozený ve Walesu rwandským rodičům.

Původní demonstrace se po celé Británii zvrhly v nepokoje, při nichž bylo jen za sobotu zatčeno více než 90 lidí. Demonstrace probíhaly v několika městech včetně Hullu, Liverpoolu, Bristolu, Manchesteru, Blackpoolu a Belfastu.

V Liverpoolu házeli demonstranti na policisty cihly, lahve a světlice. Jeden policista byl zasažen do hlavy vrženou židlí a další byl zkopán a sražen z motorky. Následovaly další násilné střety a rabování, zejména ve městech jako Londýn, Manchester a Southport. Demonstrace, které probíhaly v Anglii a Severním Irsku, zahrnovaly násilné střety mezi protiprotestujícími a krajně pravicovými skupinami.

Policie uvedla, že akce organizují stínové krajně pravicové skupiny, které na internetu mobilizují podporu frázemi jako „dost je dost“, „zachraňte naše děti“ a „zastavte lodě“. K protestujícím se přidali i křesťanské skupiny katolíků a protestantů. „Naše země už toho má dost, tohle je povstání, postavíme se společně za naše děti,“ uvedli protestující v Belfastu.

Premiér Keir Starmer od počátku jasně říká, že ti, kdo se na nepokojích podílejí, by měli počítat s tím, že budou čelit plné síle justičního systému. „Můj vzkaz každému, kdo se rozhodne účastnit se tohoto násilí, je jednoduchý. Policie, soudy a věznice jsou připraveny a vy budete čelit následkům těchto otřesných činů,“ prohlásil premiér s tím, že vláda už přijala řadu rozhodnutí.

„První je, že budeme mít stálou armádu specializovaných policistů pro veřejnou službu, takže budeme mít dostatek policistů, abychom se s tím vypořádali tam, kde je to potřeba. Druhým opatřením je, že posílíme trestní soudnictví. Už došlo ke stovkám zatčení, někteří se už dnes ráno objevili u soudu. Požádal jsem o včasné zvážení co nejrychlejšího jmenování a určení osob zapojených do procesu, které pocítí plnou sílu zákona,“ uvedl Starmer podle deníku The Telegraph.

Kvůli nedostatku míst ve věznicích vláda narychlo připravuje 500 nových vězeňských míst a také přemýšlí o relokaci některých vězňů, kde nepokoje vypukly, čímž by se vytvořil prostor pro nově obviněné. Vláda trvá na tom, že bude dostatek volných vězeňských cel, aby bylo možné „zavřít každého, kdo se podílel na násilnostech“.

Některá rozšíření byla plánována již před vypuknutím nepokojů, ale byla urychlena ve snaze zajistit dostatek míst ve věznicích. Vláda doufá, že rychlé odsouzení a tresty odnětí svobody odradí další, kteří uvažují o tom, že vyjdou do ulic.

Labouristická vláda přitom před měsícem oznámila, že tisíce vězňů budou předčasně propuštěny kvůli problémům s přeplněností věznic. Tyto změny začnou platit až na podzim, což vede k otázkám, zda problém přeplněnosti věznic nezkomplikuje pokusy o rychlé odsouzení výtržníků.

Vláda však v pondělí trvala na tom, že tomu tak není. Ministr spravedlnosti Šabana Mahmúd prohlásil, že míst ve věznicích pro výtržníky, kteří porušují zákon, je dostatek. „Krajně pravicové výtržnosti, kterých jsme byli svědky v našich ulicích, jsou zcela nepřijatelné a odporují britskému pojetí právního státu,“ uvedl Mahmúd.

