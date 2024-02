Brouci lezou po příborech. Průšvih Vietnamců z tržnice SAPA

Tržnice SAPA, středobod obchodu českých Vietnamců, se opět stala předmětem zájmu Státní zemědělské a potravinářské inspekce. V čem tentokrát spočíval průšvih? V jednom ze stravovacích zařízení řádili hlodavci a potraviny byly nejen nesprávně skladované, ale i plesnivé. Zjištění státního orgánu potvrzuje i názor jednoho z nedávných návštěvníků tržnice. „Když vlezete do malé budky s občerstvením, kde se po zemi válí uschlé nudle, stoly jsou ulepené od omáček a po příborech lezou nějací brouci, je lepší si nepředstavovat jak to asi může vypadat v kuchyni a rychle zmizet. Kdo Sapu nezná, rozhodně doporučuji se tam podívat, ale jak říkám, dobře si tam vybírat, co navštívíte," sdělil.

Obyvatelé Prahy znají vietnamskou tržnici SAPA, známou také jako Malá Hanoj, kde si mohou pořídit potraviny i jiné výrobky za cenu levnější, než bývá v českých supermarketech. Stinnou stránkou takového nákupu ovšem může být nevyhovující prodejna, jak ukazují kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

V prodejně THU HUÖNG nalezla SZPI „stopy po působení hlodavců“, včetně trusu pod regály a za lednicí a obaly potravin byly okousané. Inspekce také zjistila, že potraviny nebyly skladovány podle standardů. „S ohledem na nepřijatelné hygienické podmínky jsme kontrolované osobě uložili úplný zákaz užívání prostor,“ uvádí.

Myši, krysy a potkani však nebyli jediný důvod, proč SZPI provozovnu uzavřela. „Zjistili jsme také výskyt zelené, bílé i černé plísně, kterou bylo možné spatřit pouhým okem a která se nacházela na potravinách, obalech i zařízeních. Dále jsme na různých místech v provozovně zjistili výrazně zanedbaný úklid, ať už se jednalo o nepořádek pod regály či za chladicími zařízeními nebo o mrazicí box od krve,“ uvedla SZPI na sociálních sítích.

Celý výčet kontroly ještě obsahuje zmínku, že na místě nebyla teplá voda pro případnou hygienu, že úklid byl zanedbán a že v provozovně byl cítit zápach. Provozovna byla 6. 2. uzavřena, o dva dny později byl provoz opět povolen.

SAPA se na stránkách SZPI objevuje relativně často. V listopadu minulého roku tam byla uzavřena provozovna velkoobchodu Grantitude House, opět kvůli hlodavcům, ale také plísni, zanedbanému úklidu a nevhodně skladovaným potravinám. Trvalo 10 dní, než provozovna dala věci kompletně do pořádku.

A v září minulého roku byly v SAPĚ uzavřeny v krátkém sledu hned tři restaurace, opět kvůli hlodavcům, plísním a zanedbanému úklidu.

Tři restaurace uzavřené v SAPĚ v září minulého roku

Zdroj: SZPI

O tom, že návštěva pražské SAPY je zážitek, který nemusí být vždycky příjemný, vypovídá i svědectví jednoho z nedávných návštěvníků. „Pokud jste aspoň jednou v SAPĚ byli, překvapí vás ohromná rozloha toho areálu a stovky obchodů, obchůdků a různých bister. Je to skutečně město ve městě, kde je ovšem na první pohled zřejmé, že pořádek a hygiena nemá zrovna prioritu. Jistě to nelze říct o celém areálu, jsou tam obchody a restaurace, kde se to čistotou leskne. Sám jsem ale na druhou stranu při průchodu různými zákoutími viděl řadu podniků, kam by mě nedostali ani párem volů. Odpadky povalující se nejspíš celé týdny, možná déle, špinavá okna, přes která sotva vidíte a v řadě míst zápach připomínající přítomnost hlodavců. Tam byste si nic k jídlu koupit vážně nechtěli,“ popisuje.

„Vietnamce mám rád a nechci říkat, že jsou všichni takoví, to v žádném případě. Tahle čuňátka jim to kazí, měli by si tam mezi sebou udělat pořádek sami. Od řady známých vím, že si ze SAPY odvezli skutečné kulinářské zážitky, ale ti vědí, kam jít. Když vlezete do malé budky s občerstvením, kde se po zemi válí uschlé nudle, stoly jsou ulepené od omáček a po příborech lezou nějací brouci, je lepší si nepředstavovat jak to asi může vypadat v kuchyni a rychle zmizet. Kdo SAPU nezná, rozhodně doporučuji se tam podívat, ale jak říkám, dobře si tam vybírat, co navštívíte. Podobně jako všude jinde,“ podělil se s ParlamentnímiListy.cz.

