Brusel bude nadávat: Babiš chce rušit. Výrazně

„Já jsem věděl, že něco přijde. Ono vždycky něco přišlo. Čapí hnízdo, teď toto, střet zájmů. Protože já je strašně štvu v tom, že za mojí politickou kariéru mi oni nic nemůžou vytknout. Toto jsou všechno vymyšlené věci z minulosti,“ komentoval ještě kauzu, která přišla skutečně za pět minut dvanáct. Podotkl, že kdyby se v politice neangažoval, žádná kauza Čapí hnízdo by neexistovala a jednalo se prý o účelové stíhání. „Už jednou bylo zastaveno. Ale nejvyšší státní zástupce, ten produkt Pospíšila, Pospíšil je produkt toho kmotra z ODS, tak mě nechal dál stíhat. Proč? Protože to je politické rozhodnutí,“ neustupoval z linie premiér.

Tvrdí, že investigaci platí mimo jiné i Bakala Foundation. „Zase stejní lidé, kteří byli kolem Sobotky, to organizují,“ řekl a dodal, že v Pandora Papers je dohromady 300 Čechů, ale samozřejmě se soustředili na něho. Odmítl také, že by pral špinavé peníze, byly dle jeho vyjádření zdaněné. A připomenul, že před volbami 2006 se pro změnu objevila Kubiceho zpráva. „Oni mě obvinili, že jsem pral nějaké peníze. To je skandál, to je drzost, to je lež,“ kopal do práce 600 novinářů.

„Psychouš a sociopat, který vždy škodil České republice,“ dle Babiše už svolává senátní výbor (myšlen zřejmě senátor Wagenknecht – pozn. red.) a k jednání se chystá i europarlament. „To už je systém,“ pravil.

Babiš také komentoval prospekty Petra Fialy jako premiéra. Řekl, že šéf ODS je slušný člověk. „Ale samozřejmě dneska nás čekají těžké časy. Zítra letím do Slovinska, už jsem dnes psal všem premiérům a prezidentům. Napsal jsem: Prosím vás, ty emisní povolenky, vždyť jste říkali, že v roce 2040 budou jen za 30 euro. Teď jsou za 64. Jak je možné, že někdo spekuluje? Jak je možné, že je to předmětem (kvazi?) jak na burze? Vždyť to likviduje průmysl po celé Evropě. Dopadá to na lidi,“ uvedl. A řekl, že stát bude lidem vracet příspěvek na podporované zdroje energie, tedy asi 1250 Kč pro 4,3 milionu domácností.

Podotkl, že od února 2020 řeší jeho vláda krize, s jakými se ještě žádná předchozí nesetkala. „Ta opozice nám vůbec nepomáhala. Spíš naopak. Oni měli radost, že když bylo zle, tak byly ty preference. Takže to nebylo korektní a oni to stále používají,“ posteskl si.

Komentoval také incident, když na něj v Průhonicích přiletělo vajíčko. Do cukrárny ho prý donutila jít ochranka, sám chtěl na místě zůstat, aby nevypadal jako zbabělec. Mrzí ho, že protestující údajně napadali účastníky meetingu. Xaver souhlasil, že se přitvrzuje a nadhodil výstupy Lubomíra Volného ve Sněmovně. „To je peklo,“ mínil premiér a dodal, že mu není jasné, proč s tím nejde něco udělat. „Ptal jsem se Vondráčka, ale ten říkal, že musíme dodržovat nějaká práva,“ dodal. „Ten člověk je blázen, je magor,“ řekl s tím, že mu přijde neuvěřitelné, že tohoto člověka podporuje Jana Bobošíková a Hana Lipovská.

Průhonic se dotkl i u tématu protestů Milionu chvilek: „Když nakreslili kříže na Staromáku, tak ano, to bylo uctění památky zemřelých, mně je to strašně líto. Ale potom, když to kreslili v Průhonicích a v Českých Budějovicích, tak se to politicky zneužívá. Ano, nějaké chyby se staly, ale tohle si nemyslím, že je fér. Já mám čisté svědomí, celá vláda makala.“

Dále Andrej Babiš prohlásil, že nepodepsal Green Deal a že tuto údajnou lež šíří jeho oponenti. A začal mluvit o jednání Evropské rady: „Žádný Green Deal jsem nepodepsal. Tam se nic nepodepisuje. Tam probíhá diskuse a jsou takzvané závěry. To je text. Vy ho čtete, máte k tomu tým a já říkám: Já tam chci, aby každý členský stát měl vlastní energetický mix. Chci tam mít slovo jádro. Chci tam mít slovo plyn. Chci tam mít slovo kůrovec,“ vysvětloval, a obvinil bývalého ministra zemědělství Jurečku, že nedal peníze na boj s kůrovcem.

„Vybojoval jsem, že nemáme závazek 55 % emisí CO2 do roku 2030,“ uvedl a doplnil, že vybojoval peníze na modernizační fond, ze kterého prý Česko získává druhý největší objem peněz z EU. „Nic jsem nepodepsal, žádný Green Deal není podepsaný, teď se bude připravovat 14 legislativních změn a ten zelený fanatik Timmermans předložil jeho návrhy, že skončí auta a že tohle. O tom se nikdy nediskutovalo. A já jsem byl první, kdo napsal dopis předsedkyni Evropské komise, předsedovi Evropské rady, že zkrátka ty povolenky už jsou tak drahé, že to netrefili pánové a dámy v Bruselu a musíme o tom jednat,“ pokračoval ve vysvětlování premiér. Doplnil, že boj proti šílenostem bude mít za úkol budoucí vláda.

Zmínil například, že automobilky investovaly miliardy do snižování emisí spalovacích motorů. „A teďka to celé zabijou?“ ptal se Babiš. „Vidíme, co se děje v Evropě. Ve Švédsku, tam je známá Greta, hlásili: Neluxujte, není proud. Teďka nefoukalo v Německu. Jádro zavírají, tak znovu pustili nějaké hnědouhelné elektrárny. Tak to je skutečně bláznovství, které může zásadním způsobem ovlivnit celou Evropu a v Bruselu oni znají jenom Green Deal, Green Deal a Green Deal. Ale jsou i jiné věci,“ vysvětlil a nadhodil např. nepříznivý demografický vývoj.

Opět připomenul, že Bartoš byl v Bruselu „políbit prsten“ a připomenul status europoslance Kolaji, dle kterého chtějí Piráti posílit europarlament. Což premiér nechce, naopak se ptal, proč vůbec existuje, když se voleb do něj zúčastnilo jen 20 % voličů. „Tam sedí ti zelení šílenci, kteří musí souhlasit se složením Evropské komise. To je vždy obrovská komplikace. Proto ta Evropa je neakční,“ rýpl si.

