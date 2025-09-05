Brusel vám vleze do telefonu? Vondráček zuří: EU chce šmírovat a Fiala jen mlží

05.09.2025 10:20 | Monitoring

Evropská unie chce šmírovat vaše zprávy. Ve jménu „ochrany dětí“ chystá směrnici, která by umožnila prolamování šifrování v soukromé komunikaci. A vláda Petra Fialy k tomu podle předsedy Svobodných Libora Vondráčka mlčí, nebo rovnou lže. V nedělní Partii CNN Prima News to řekl naplno.

Brusel vám vleze do telefonu? Vondráček zuří: EU chce šmírovat a Fiala jen mlží
Foto: Repro Datarun, Půr
Popisek: Libor Vondráček

„V momentě, kdy stát nebo EU může číst soukromou komunikaci, jsme za hranou svobody. Překročili jsme Rubikon,“ je přesvědčený Libor Vondráček. Jde o tzv. Chat Control, návrh směrnice EU, která má odhalovat nelegální obsah v on-line komunikaci. Jenže podle kritiků jde o plošné sledování.

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Tváří se to jako ochrana dětí, ale je to jen test, co všechno si necháme líbit. Prolamování šifrování je zlomový bod. Tohle už není demokracie, ale digitální policejní stát,“ zlobil se na CNN Prima News předseda Svobodných.

Ministr zahraničí Jan Lipavský za koalici SPOLU však unijní návrh hájil. Podle něj je to „vyvážené řešení“, které má především bránit zneužívání dětí. „Není to o čtení zpráv, ale o vyhodnocování rizik,“ tvrdil Lipavský.

Jan Lipavský

  • ministr zahraničí
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podobně argumentovala i pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. „Neznamená to, že někdo bude číst vaše zprávy. Bude se jednat o automatizovanou detekci podezřelého obsahu,“ řekla v televizní debatě.

Mgr. Markéta Gregorová

  • Piráti
  • Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Libor Vondráček ale tyto argumenty odmítl jako alibistické. „Jak chcete detekovat nelegální obsah, když do těch zpráv nejprve nevleze člověk nebo algoritmus? To už je přece samotná podstata šmírování. Nejde o výsledek, ale o princip,“ řekl.

A dodal ostrou poznámku směrem k vládě: „Stejně jako u spalovacích motorů. Doma Fiala slibuje, že to nepodpoří. A v Bruselu jeho lidi zvednou ruku. Tohle je pokrytectví,“ je přesvědčený Libor Vondráček.

Do debaty se vložil i bývalý předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO). Podle něj je potřeba hledat rovnováhu. „Samozřejmě je potřeba chránit děti. Ale nesmí se to zvrtnout v nástroj plošného dohledu. Musíme být velmi obezřetní, protože se jednou může stát, že to nebude sloužit dobré věci,“ domnívá se.

Mgr. Radek Vondráček

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předseda Svobodných Vondráček však na to reagoval jasně: „Když dáváte státu pravomoci v domnění, že je použije jen proti těm špatným, dřív nebo později to skončí špatně i pro vás. Historie to ukázala nesčetněkrát,“ dodal.

Svobodní podle svého předsedy návrh „Chat Control“ dlouhodobě odmítají. „Jsme jediná strana, která tenhle šmírovací paskvil od začátku pojmenovala pravým jménem. Je to digitální orwellovská dystopie. A my říkáme jasné NE. Jestli chcete, aby stát nebo unie četly vaše zprávy, volte Piráty nebo ODS. Pokud ale chcete žít ve svobodě a mít klid i v telefonu, víte, komu dát hlas,“ prohlásil Vondráček v závěru.

Psali jsme:

Referendum jsou hra se sirkami? A co volby? Lipavský vyděsil Vondráčka
„Vše jste vsadili na Ukrajince“, „chovejte se slušně.“ Křik ve studiu
„Zelenskyj nechce kompromis?“ Turek udeřil: Trumpovi odkývou všechno
Eva Decroix a Rákosníček. V Partii rozmetali časovou osu

 

Zdroje:

https://www.youtube.com/watch?v=4_2jbKajvzg&list=PLSlvyNKPoZkHajD_uHyQqj6uV4M1bT5fX&index=3

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Partie , Svobodní , Vondráček

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Líbí se vám, že EU chce sledovat soukromé zprávy zaslané v rámci elektronické komunikace mezi lidmi?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Karel Výborný

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mladí studenti přišli řvát na Okamuru. Nedopadli nejlépe

12:00 Mladí studenti přišli řvát na Okamuru. Nedopadli nejlépe

„Fialova vláda dvakrát hlasovala v tomto volebním období pro zavedení emisních povolenek na vytápění…