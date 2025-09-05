Brusel vám vleze do telefonu? Vondráček zuří: EU chce šmírovat a Fiala jen mlží

„V momentě, kdy stát nebo EU může číst soukromou komunikaci, jsme za hranou svobody. Překročili jsme Rubikon,“ je přesvědčený Libor Vondráček. Jde o tzv. Chat Control, návrh směrnice EU, která má odhalovat nelegální obsah v on-line komunikaci. Jenže podle kritiků jde o plošné sledování.
„Tváří se to jako ochrana dětí, ale je to jen test, co všechno si necháme líbit. Prolamování šifrování je zlomový bod. Tohle už není demokracie, ale digitální policejní stát,“ zlobil se na CNN Prima News předseda Svobodných.
Ministr zahraničí Jan Lipavský za koalici SPOLU však unijní návrh hájil. Podle něj je to „vyvážené řešení“, které má především bránit zneužívání dětí. „Není to o čtení zpráv, ale o vyhodnocování rizik,“ tvrdil Lipavský.
Podobně argumentovala i pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. „Neznamená to, že někdo bude číst vaše zprávy. Bude se jednat o automatizovanou detekci podezřelého obsahu,“ řekla v televizní debatě.
Libor Vondráček ale tyto argumenty odmítl jako alibistické. „Jak chcete detekovat nelegální obsah, když do těch zpráv nejprve nevleze člověk nebo algoritmus? To už je přece samotná podstata šmírování. Nejde o výsledek, ale o princip,“ řekl.
A dodal ostrou poznámku směrem k vládě: „Stejně jako u spalovacích motorů. Doma Fiala slibuje, že to nepodpoří. A v Bruselu jeho lidi zvednou ruku. Tohle je pokrytectví,“ je přesvědčený Libor Vondráček.
Do debaty se vložil i bývalý předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO). Podle něj je potřeba hledat rovnováhu. „Samozřejmě je potřeba chránit děti. Ale nesmí se to zvrtnout v nástroj plošného dohledu. Musíme být velmi obezřetní, protože se jednou může stát, že to nebude sloužit dobré věci,“ domnívá se.
Svobodní podle svého předsedy návrh „Chat Control“ dlouhodobě odmítají. „Jsme jediná strana, která tenhle šmírovací paskvil od začátku pojmenovala pravým jménem. Je to digitální orwellovská dystopie. A my říkáme jasné NE. Jestli chcete, aby stát nebo unie četly vaše zprávy, volte Piráty nebo ODS. Pokud ale chcete žít ve svobodě a mít klid i v telefonu, víte, komu dát hlas,“ prohlásil Vondráček v závěru.
autor: Karel Výborný