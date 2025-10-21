Správa železnic: Celková oprava náspu zajistí bezpečnost na vytížené valašské trati

Začíná oprava rozsáhlého sesuvu trati mezi Valašskou Polankou a Horní Lidčí na Vsetínsku. Průběžný monitoring Správy železnic totiž ukázal, že svah se oproti původním předpokladům pohybuje v širším území. Neodkladný zásah umožní na důležité spojnici se Slovenskem obnovit bezpečný dvoukolejný provoz a zároveň ochránit okolní území.
Práce už začaly, první několikadenní výluka je plánovaná ještě v říjnu. Kvůli nestabilnímu svahu nedaleko stanice Horní Lideč mohly vlaky jezdit pouze po jedné koleji. Bezpečnost cestujících garantoval nepřetržitý geotechnický monitoring.
Stavbaři nyní zahájí stabilizaci svahu na více než kilometr dlouhém úseku, kde opakovaně docházelo k posunům koleje. Provedou sanaci zemního tělesa, vymění kolejnice a pražce a zajistí odvodnění trati. Práce potrvají do léta 2027, vyžádají si i několik nepřetržitých výluk.
K prvnímu přerušení provozu dojde od 22. do 27. října, následně v termínu od 2. do 9. prosince. Nejdelší omezení se plánuje příští rok, kdy nebude možná jízda vlaků od poloviny února do poloviny prosince.
Nejvyšší možná nabídka při výběru zhotovitele prací byla 472 milionů korun. Vítězný uchazeč, společnost Rataela, uspěl s výrazně nižší cenou, která byla ve výši 338 milionů korun.
autor: Tisková zpráva