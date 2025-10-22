To není možné. Turkův „kamarád“, který ho napráskal, se opět obrací proti novinářce

22.10.2025 7:46 | Monitoring

Odhalení zdroje kontroverzních příspěvků Filipa Turka vyvolalo na sociálních sítích další vlnu diskusí a ostrou kritiku na adresu Deníku N. Ukázalo se, že printscreeny údajných výroků poslance za Motoristy pořídil jeho někdejší kamarád Vojtěch Dobeš. Novinářka Angelika Bazalová, bývalá členka Rady ČTK, označila postup Deníku N za novinářské selhání. Další komentátoři zpochybňují důvěryhodnost zhrzeného kamaráda a ozývají se i hlasy, že mediální lynč paradoxně zvyšuje sympatie k Motoristům.

To není možné. Turkův „kamarád“, který ho napráskal, se opět obrací proti novinářce
Foto: Jakub Hněvkovský
Popisek: Novinářka Angelika Bazalová

Kauza Turek zaplnila sociální sítě. Lidé nejnověji komentují odhalení, že za pořízením printscreenů údajných příspěvků Filipa Turka (Motoristé) stojí jeho někdejší kamarád Vojtěch Dobeš, jenž je prý připravený na policii dosvědčit jejich pravost. Objevují se i názory, že Deník N selhal ve své novinářské práci.

Psali jsme:

„Chtěla jsem napsat, že kauza Turek začíná být slušná groteska, neboť k autorství zaručeně pravých postů se přihlásil zhrzený bývalý kamarád, což je prezentováno jako důkaz. Ale ona to není ani tak kauza Turek jako spíš kauza Deník N,“ vyjádřila se novinářka Angelika Bazalová, bývalá členka Rady České tiskové kanceláře (ČTK).

 

 

Dále se vyjádřila: „Ty Turkovy posty mohou být zčásti pravdivé a zčásti pozměněné. Takto vážné obvinění si žádný novinář nemůže dovolit publikovat bez toho, aniž by okamžitě dodal neprůstřelné důkazy. Deník N novinářsky zcela selhal. A je celkem jedno, jestli se nakonec ukáže, že ty posty Turek opravdu psal, protože důkazy nelze začít horečně shánět až po publikaci textu. Pokud se nakonec dokonce ukáže, že žádný důkaz nemají, měla by to novinářská obec nějak řešit. Tohle není možné akceptovat.“

 

 

„Sympatie k Motoristům jsem neměla zvlášť extra, ale po této ‚honbě‘ mi sympatičtí jsou, liberšťourové vždycky v zájmu ‚odboje‘ všechno tak přeženou, že sympatie normálních lidí přejdou na druhou stranu! Turka bych si radši představila na místě Lipánka... zkuste mi to vymluvit!“ napsala na síti X Gabriela Šťastná.

 

 

„Každý holt máme nějakého kamaráda, co na nás sbírá screenshoty,“ okomentoval ironicky Tomáš Jirsa.

 

 

„Aneb jak Deník N nedokáže skousnout výsledky demokratických voleb,“ přidal se další uživatel sítě X.

 

 

„Bývalý a zřejmě zhrzený kamarád – to je vůbec ta nejhorší kombinace. Takže si to shrňme: žádné URL adresy ani zdrojové kódy, jen screenshoty a slovo proti slovu. To u soudu opravdu neobstojí. Doufám, že převezmete plnou odpovědnost. A přitom tolik řečí o důkazech!“ vyjádřila svůj názor jiná komentátorka.

 

 

„Super, kdybych byl svědkem loupeže, tak se taky třeba po roce přihlásím policii,“ neskrýval ironii další uživatel X.

 

 

A jiný soudí: „Mít takové kamarády, to člověk nepotřebuje nepřátel.“

 

 

Další souhlasil: „Jeho kamarádi se musejí mít na pozoru, jestli si na ně nedělá kompro.“

 

 

„Pořídil nebo vyrobil?“ ptá se Radim Jager.

 

 

A František Matějka rovnou navrhl udělit medaili: „Pořiďte mu za odměnu tohle. Jistě to ocení.“

 

 

„Já myslím, ze lidi volili Turka proto, jaký je,“ soudí další komentátor na X.

 

 

„Řekl bych že nestačí svědectví někoho, kdo ho nemá rád. Navíc kdo dokáže podrazit (bývalého) kamaráda, nejeví se jako důvěryhodná osoba,“ domnívá se Tomáš.

 

 

Psali jsme:

Turek ve vládě, paradoxně více klidu pro Babiše, říká Petrov
Turek už na lidi nefunguje. Novinářka vytáhla další zprávu, narazila
Nacisti ve vládě, rozpálil se Dvořák v ČT. A Zahradil vybuchl smíchy
Těžký týden poslankyně Motoristů. Prozradila vše nejen o Turkovi

 

Zdroje:

https://t.co/eJkFGwdFFA

https://t.co/Owgxwka82b

https://twitter.com/GeGvendy/status/1980552578162151585?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/GeGvendy/status/1980720001381249396?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/gros_lard1/status/1980635508566028703?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Kalivo5Tom/status/1980684307376267558?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/kamila19751/status/1980695445488689512?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Malin58630351/status/1980634783756739001?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/mamca_gabca/status/1980728086464459027?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Matejka1970/status/1980743064135012700?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MercoGiorgio/status/1980650060649287856?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Ondri_Siskin/status/1980646754283565277?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/radimjager/status/1980762196956311932?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TanTal1984/status/1980658620393246740?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TomasJirsa/status/1980705223611150551?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kde-se-vzal-Turkuv-archiv-Denik-N-ukazal-stareho-znameho-Zadne-tajne-sluzby-tvrdi-Pokorna-781731

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Dobeš , x , Turek , sociální sítě , Deník N , Bazalová

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Obáváte se, že Deník N se snaží zpochybnit výsledky voleb?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

Ing. Jan Bartošek byl položen dotaz

K čapímu hnízdu

Dobrý den, podle mě je hlavní problém v tom, že kauza po tolika letech nebyla uzavřena, vás tento fakt neznepokojuje? Padni komu padni, ale aby jak je možné se soudy tak vlečou? To není jen tento případ

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Plastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejtePlastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejte Mladí rodiče vracejí ke starým vzorcům výchovyMladí rodiče vracejí ke starým vzorcům výchovy

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Babiš z dovolené odpověděl na „fialovský“ výsměch venkovu

13:59 Babiš z dovolené odpověděl na „fialovský“ výsměch venkovu

Jen pár stokorun. Pokud nejezdíte ve staré škodovce a netopíte uhlím. To slibuje ekonomka NERVu Hele…