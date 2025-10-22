To není možné. Turkův „kamarád“, který ho napráskal, se opět obrací proti novinářce

Kauza Turek zaplnila sociální sítě. Lidé nejnověji komentují odhalení, že za pořízením printscreenů údajných příspěvků Filipa Turka (Motoristé) stojí jeho někdejší kamarád Vojtěch Dobeš, jenž je prý připravený na policii dosvědčit jejich pravost. Objevují se i názory, že Deník N selhal ve své novinářské práci.
„Chtěla jsem napsat, že kauza Turek začíná být slušná groteska, neboť k autorství zaručeně pravých postů se přihlásil zhrzený bývalý kamarád, což je prezentováno jako důkaz. Ale ona to není ani tak kauza Turek jako spíš kauza Deník N,“ vyjádřila se novinářka Angelika Bazalová, bývalá členka Rady České tiskové kanceláře (ČTK).
Dále se vyjádřila: „Ty Turkovy posty mohou být zčásti pravdivé a zčásti pozměněné. Takto vážné obvinění si žádný novinář nemůže dovolit publikovat bez toho, aniž by okamžitě dodal neprůstřelné důkazy. Deník N novinářsky zcela selhal. A je celkem jedno, jestli se nakonec ukáže, že ty posty Turek opravdu psal, protože důkazy nelze začít horečně shánět až po publikaci textu. Pokud se nakonec dokonce ukáže, že žádný důkaz nemají, měla by to novinářská obec nějak řešit. Tohle není možné akceptovat.“
„Sympatie k Motoristům jsem neměla zvlášť extra, ale po této ‚honbě‘ mi sympatičtí jsou, liberšťourové vždycky v zájmu ‚odboje‘ všechno tak přeženou, že sympatie normálních lidí přejdou na druhou stranu! Turka bych si radši představila na místě Lipánka... zkuste mi to vymluvit!“ napsala na síti X Gabriela Šťastná.
„Každý holt máme nějakého kamaráda, co na nás sbírá screenshoty,“ okomentoval ironicky Tomáš Jirsa.
„Aneb jak Deník N nedokáže skousnout výsledky demokratických voleb,“ přidal se další uživatel sítě X.
„Bývalý a zřejmě zhrzený kamarád – to je vůbec ta nejhorší kombinace. Takže si to shrňme: žádné URL adresy ani zdrojové kódy, jen screenshoty a slovo proti slovu. To u soudu opravdu neobstojí. Doufám, že převezmete plnou odpovědnost. A přitom tolik řečí o důkazech!“ vyjádřila svůj názor jiná komentátorka.
„Super, kdybych byl svědkem loupeže, tak se taky třeba po roce přihlásím policii,“ neskrýval ironii další uživatel X.
A jiný soudí: „Mít takové kamarády, to člověk nepotřebuje nepřátel.“
Další souhlasil: „Jeho kamarádi se musejí mít na pozoru, jestli si na ně nedělá kompro.“
„Pořídil nebo vyrobil?“ ptá se Radim Jager.
A František Matějka rovnou navrhl udělit medaili: „Pořiďte mu za odměnu tohle. Jistě to ocení.“
„Já myslím, ze lidi volili Turka proto, jaký je,“ soudí další komentátor na X.
„Řekl bych že nestačí svědectví někoho, kdo ho nemá rád. Navíc kdo dokáže podrazit (bývalého) kamaráda, nejeví se jako důvěryhodná osoba,“ domnívá se Tomáš.
autor: Naďa Borská