Bruselský lidovec Svoboda: Babiš by se s tou zprávou měl vyrovnat jako chlap

„Já jsem se pohyboval v kruzích europoslanců, kteří se zajímali o zcela něco jiného, takže tuto zprávu ani nezaznamenali,“ prozradil. Poté ještě prozradil, že žádný z europoslanců se ho na zprávu Komise neptal.

Vysvětlil, zda jde o zprávu zcela konečnou.

doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A. KDU-ČSL



„Ta zpráva je konečná v tom smyslu, že tam je nějaký nález a teď má česká strana 60 dní na to, aby se k ní vyjádřilo. Ale není to lhůta pro rozporování té zprávy. Je to lhůta pro podání informací, jak se vypořádáme s těmi nedostatky,“ popsal situaci Svoboda.

Zprávu sice nečetl, ale z útržků, které unikly na veřejnost, pokud jsou pravdivé, lze říci, že podle Evropské komise je Babiš ve střetu zájmů. Česká republika toto prohlášení může rozporovat už jen u Soudního dvora EU, ale to už je další fáze sporů.

Pokud Evropská komise bude po Česku požadovat vrácení peněz, jsou prý na stole dvě možnosti. „Buď Česká republika pošle tyto peníze do rozpočtu EU, nebo tato částka bude stržena z peněz, na které má Česká republika nárok,“ vysvětlil Svoboda. „Premiér, nepremiér, spravedlnosti by mělo být učiněno zadost,“ dodal ještě Svoboda.

Podotkl také, že nám Babišova pozice neprospívá.

Andrej Babiš ANO 2011



„Rating České republiky to rozhodně nezvyšuje. Ono to celé jaksi hází negativní světlo na Českou republiku,“ upozornil Svoboda s tím, že se mračí především země, které jsou čistými plátci do Evropské unie, jako např. náš soused Německo. Němci, ale nejen oni, se mohou ozývat např. při jednáních o rozpočtu na příštích sedm let v EU, kde je teď pozice Andreje Babiše oslabena.

Pavel Svoboda má však za to, že by se Babiš měl zachovat jinak. „Pokud tam nejsou nějaká opravdová pochybení, tak aby se premiér vyrovnal s tou zprávou jako chlap a nedělal problémy České republice,“ zdůraznil rozhlasový host. Cestou k vyřešení těchto problémů by mohlo být např. zpřetrhání vazeb mezi Babišem a Agrofertem.

Posluchačům však také oznámil, že Evropská komise sama o sobě nemá právo hodnotit české zákony, ale má právo vyjadřovat se k naplňování evropských směrnic a opatření.

