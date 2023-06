Brutální znásilnění v Praze. Podezřelým je černoch. Proč to policie nezveřejnila hned?

reklama

Anketa Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí? Ano 16% Ne 84% hlasovalo: 14565 lidí vedl policejní mluvčí Richard Hrdina pro Blesk.cz při oslovení veřejnosti.



Doplnil, že podezřelý černoch, byl v době spáchání napadení a znásilnění oblečen ve světlé košili, bílých kalhotách a bílých botách, vysoký cca 180 až 185 cm. „Hledaný se nacházel 16. června na akci Antigona Night Shift u pražského metronomu, takzvaného kyvadla, a poté jej kamery zachytily druhý den, kdy krátce po druhé hodině ranní oslovoval kolemjdoucí ženy na Štefánikově mostě,“ popsal mluvčí.



Případ už přitom v době uveřejnění do médií značně koloval po sociálních sítích. „V noci z pátku na sobotu byla brutálním způsobem znásilněna holka na Letné. Sdílím to proto, že to byla blízká kamarádka kamarádky a hodně to s námi otřáslo. Chtěl bych všechny vyzvat, jestli někdo viděl podezřele se chovající osobu po půlnoci v oblasti Letné nebo někde kolem Štefánikova a Čechova mostu, aby kontaktoval policii,“ stálo v jednom z příspěvků, který upozorňoval na čin.

Brutální znásilnění na Letné: Policie hledá muže tmavé pleti

Tak se zdá, že už ten trend z ''inspirativního'' Západu dorazil i k nám. Asi se máme na co těšit ??+???+?https://t.co/VAzCC3TLgx pic.twitter.com/aqUZijqAdS — konzervativní (@konzervativni) June 21, 2023

Pozornost vzbudil také ve facebookové skupině Letenská parta, kde se lidé obracejí na politiky, aby učinili opatření, která pomohou do budoucna. „Rozhodně to není první případ, ač se o tom moc nemluví. Schody i cesta parkem mají velmi špatné nebo žádné osvícení, hlídače nebo aspoň kamery. Je šílený chtít mít něco takového v parku, vím, šílenější je ale to, že to je potřeba a ještě to tam není,“ zaznělo od jedné z žen, která oslovila i starostu městské části Praha 7 Jana Čižinského (Praha sobě).

Čižínský potvrdil, že policie případ řeší, ale zároveň podle CNN Prima News tvrdil, že se „případ stal trochu jinak“. Později tento příspěvek upravil a podotkl v něm, že pokud by úprava osvětlení mohla pomoci, bude ji požadovat. „Z toho, co vím, to ale tento případ nebyl. Moc mě mrzí, co se stalo, policie koná a budeme to příští týden vyhodnocovat,“ uvedl.





Pro CNN Prima News později vzal své vyjádření o tom, že se „případ stal trochu jinak“ zpět a označil jej za „trochu nešikovné“. Svůj komentář prý směřoval pouze k osvětlení a nikoliv k samotnému činu. „Proto jsem svůj příspěvek posléze pozměnil, aby to nevypadalo, že nedošlo ke znásilnění,“ podotkl s tím, že diskutující dle něj zaměnili lokality a hovořilo se o schodech a průchodu v parku.



„Navíc z některých komentářů to vyznělo tak, že za to v uvozovkách mohlo osvětlení, které nefungovalo. Osvětlení ale fungovalo na všech bodech, ověřoval jsem to,“ dodal.



Policie zveřejnění informací o pachateli až několik dnů poté, co se již šířily na sociálních sítích, vysvětluje tím, že lidem od podezřelého „nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí“. „Můžu vás ujistit, že žádné nebezpečí nehrozí. Bližší informace však můžeme sdělit až poté, co se trestní řízení posune dál. Má to svůj důvod. Není to tak, že bychom chtěli někoho falešně uklidňovat,“ uvedl pro CNN Prima News policejní mluvčí Jan Daněk.



Zveřejnění detailů o pachateli až během úterka společně s kamerovými záznamy mělo svůj důvod i podle jeho kolegy Richarda Hrdiny. Kriminalisté dle něj totiž museli nejdříve prověřit poznatky, které měli k dispozici, a to včetně kamerových záběrů.

Psali jsme: „Vláda je…“ Šlachta už si nebral servítky. Zvlášť jeden ministr ho štve Tady se rodí volič AfD. „Nové“ Německo, které TV nepředvádí „Bláboly. Nechápu. Ale u Rakušana mě to nepřekvapuje. “ O ministrovi znějí zlé věci „Policie ho zbila u muzea, dodnes se léčí.“ Rakušan prý lže. Advokát vystoupil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.