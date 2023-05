Bude rachot. Doslova. Daniel Landa vydává nové album

reklama

„Skuteční hrdinové povstávají z řad těch úplně nejobyčejnějších lidí. Pro většinu současné rozmazlené populace se staly velké hrdinské příběhy jen známým datem, povědomou historickou událostí. Jenže za každou takovou událostí se skrývají hluboké příběhy obyčejných lidí, jako jsme my, a jejich osobní pocity plné touhy, strachu, smutku, lásky i bolesti. Ta nejvíce známá jména jsou však jen vrcholky ledovce, které se tyčí nad obrovským množstvím dalších, v rámci dějin více či méně bezejmenných, bez jejichž nenápadného, avšak nemenšího hrdinství by se velké události jen těžko odehrály,“ uvedl Landa pro Musicserver.cz k připomínce nepříliš známé hrdinky našich dějin, jíž byla Anna Malinová – přítelkyně Jozefa Gabčíka, která jej ukrývala před útokem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, po němž byla zavražděna nacisty v koncentračním táboře Mauthausen.

V albu zaznívá i kritika nedávných tvrdých restrikcí, které v Česku zavedl kabinet expremiéra Andreje Babiše (ANO). „Kde skončí hrdý občan státu, kterého právě smetli k zemi? Svoboda, oběť atentátu, možná se sejdem za mřížemi. Slyšíte nás, my nejsme děti, už toho máme plný zuby!“ bouří se v protest songu „Blanický manifest“, vydaném poprvé již na začátku roku 2021, zpěvák Daniel Landa společně se zástupci nejvýznamnějších českých hudebních skupin, jimiž jsou zpěvák Josef Vojtek ze skupiny Kabát, zakladatel skupiny Divokej Bill Vašek Bláha, zpěvák Čechomoru František Černý a další.



„Ptám se, jak je můj řetěz dlouhý. V mlhách se skrývá vysvětlení. Povstat nebo zavraždit svý touhy,“ zpívá se v písni, kde například pochodovaly děti v rouškách.

Kromě dvou zmíněných písní Landovo album obsahuje také tracky Dneska mám volno, Hlavolam, Poslední nula, Ukolébavka, Reality show, Hoří horizont ’93, Domnělý spasitel a skladba Minový pole.



„Hou hej hou jsme v elity show, usmějte se do kamery pane. Jako herci v kosočtverci hnáni almužnou, netušíme, co se s námi stane. Hou hej hou jsme v elity show, usmějte se do kamery paní. Poté, co vás vyděsili apokalypsou, ochrání vám spaní z vašich daní,“ zaznívá v textu písně Reality Show.



„Po poslechu Minovýho pole v Danově domácím studiu jsem pochopil, proč cesta k němu musela trvat dlouhých osm let od předešlého alba Žito, a dokonce čtrnáct let od posledního typicky landovského Nigreda. Minový pole není jen hudebně i textově strhující dílo. Je to zpráva o stavu společnosti a světa od člověka, který ve svém životě a tvorbě sice vyvolal nejeden konflikt a rozbouřil mnoho emocí, ale jako jeden z mála nikdy neuhnul ze svojí cesty, a proto mu lze uvěřit slova: ‚Ten, kdo se nevzdá/Napije se z grálu/Vyryje svý jméno/Do koruny králů‘,“ komentoval nové album ředitel vydavatelství Warner Music Czech Republic Vladimír Kočandrle pro server Rockandpop.eu.

Landa připojil, že je jeho přáním, aby si Minový pole lidé poslechli v celku „od začátku až do konce“.

Landa se k dění u nás vyjadřuje pravidelně. V rozhovoru s komentátorem Ondřejem Tesárkem před téměř dvěma lety podotkl, že má pocit, že se dnes vše vrací do doby před národním obrozením. „Český živel krněl, snažili se nám namluvit, že nemáme dějiny, že jsme vlastně takoví pitomečkové… že jsme Němci vlastně…,“ řekl.



Podle zpěváka je důležité hovořit kupříkladu o naší krajině či zmínit, proč bychom kupříkladu měli zůstat u koruny a neměnit ji za euro. Vlastenectví se dnes prý zaměňuje za „primitivismus“.

