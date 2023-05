Bude rvačka? „Já bych jim to přál.“ Tlustý volil ostrá slova, ale pak vytáhl čísla

reklama

Anketa Má ministr financí Zbyněk Stanjura vaši důvěru? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23263 lidí podotkl Tlustý. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) je podle jeho slov jeden z největších současných zločinců. „Byl jsem pozván do takového klubu ekonomů. A tam, když jdete, tak chcete všechno mít podložené čísly. A říkal jsem si: Je správné všechno podložit čísly z vládních zdrojů. Ne, že někdo jinej... Paní Lipovská píše. To se dá snadno zpochybnit. Tak jsem si nastudoval nejaktuálnější materiály Ministerstva financí a Národní rozpočtové rady. Nic se tam nedozvíte. Jedny ty dokumenty končí rokem 2021, jiné ty dokumenty něco raději vůbec nezmiňují - a tak to, co jsem tam chtěl říkat, jsem nakonec - tímto zdravím kolegyni Lipovskou - musel telefonovat jí, aby byla tak hodná a pomohla mi to najít někde jinde. Něco našla například v návrhu státního závěrečného účtu, který sice ještě není schválen, ale už ho vláda takhle posílá, tak se z toho dá čerpat," poznamenal Tlustý a pokračoval tím, co v klubu ekonomů říkal.

„Před dvěma lety si stát půjčoval na jedno procento na své dluhy. Lidé asi netuší, ale stát si půjčuje vznešeně. On takzvaně prodává státní dluhopisy, ty dluhopisy mají splatnost, po které je musí vyplatit, ale v průběhu té životnosti se z nich platí úroky. Před dvěma lety jedno procento. V loňském roce, a to už je údaj z vládních zdrojů, zaokrouhleno 4,5. To je skok. Letos to bude ještě horší, ale čísla nemám, ale klidně můžeme vydržet s těmi 4,5. Životnost těch státních dluhopisů je různá, ale v průměru 10 let. Co z toho vyplývá? Stát, aby vyplatil držitele těch starých dluhopisů, musí vydat nové, z těch zaplatí ten starý dluh a vznikne nový. V čem je rozdíl? Dříve byly za jedno procento a teď jsou za ty 4-4,5, spíš víc. Vyplývá z toho, že když to takhle bude pokračovat, tak jsme na začátku geometrické řady. Vloni stát zaplatil 50 miliard jenom úroky z dluhu, ne ten dluh. Krát 1,4 letos, je to nejméně 70, příští rok krát 1,4 - 98, ale ona ta čísla budou horší. A zkuste násobit dál. Vyjde vám za pár let, že na to stát nebude mít, aby zaplatil 50, 130, 180. Nebude to kde brát. A přitom to číslo 1,4 to je ještě to nejlepší použitelný. Kdybych chtěl dělat paniku, budu říkat 1,5, nebo 1,6. A tak vám z toho vyplývá, že ta mělčina je na dohled. Že to bude trvat, teď nevím, jaká budou ta čísla, ale kdyby to bylo 1,4, tak jsem z těch čísel geometrické řady odhadl, že za čtyři roky je po všem," sdělil Tlustý, že pak nastane státní bankrot.

„A když ta čísla budou horší než 1,4, tak dřív. Takže si myslím, že vím, z čeho je pan Stanjura zachmuřenej. Ono se to může skácet ještě jemu," domnívá se Tlustý.

Řítíme se do propasti?

„Já už se dostávám mimo svoji fantazii. Měl bych se štípnout, jestli je to možný. Jsme se dočkali toho, že byla založena časová řada, ze které vyplývá, že vážně a ne za dlouho hrozí bankrot veřejných financí téhle země. A tihle lidičkové se na to koukají, ale nám se snaží vysvětlit: Zatím je to dobrý. Zatím se nic strašnýho neděje. Já už ztrácím... Všichni mi říkají, že to tady nemám říkat. Já se nemůžu vzpamatovat z toho, v jaký jsme situaci, co tady je vytvářeno a že je to skoro... Běžte se podívat na Václavák. Všem je to jedno... A přitom..." říkal Tlustý.

„Když se něco řítí do propasti, tak můžete zasáhnout jenom do určité chvíle. Pak už je to úplně jedno. Pak si jenom říkáte: Zatím letím, je to dobrý, ještě furt letím. Prásk, už neletím. V současné chvíli jsme ve fázi, kdy se blížíme k odrazišti," dodal Tlustý.

Kapitalismus i vinaři

Xaver Veselý následně Tlustému přednesl slova bývalého europoslance Ivo Strejčka, který pro jeho XTV.cz uvedl: V Česku žádný kapitalismu není a lidem to přestává vadit. „Že tady máme spíše plánovitý socialismus těsně před bankrotem, to bych souhlasil, to není kapitalismus. Prostě většina ho nechce. Tady jsou dvě velmi silné skupiny voličů. Jedni propírají zákon zachování peněz, to jsou ti, kteří říkají: Dejte nám taky. Těm taky dejte, všem dejte. Všem, všem, kde to vezmete, to nás vůbec nezajímá. Tam si zatočte klikou, rozdejte to, oni popírají - asi je to strašná pravda, možná je to pro mnoho lidí deprimující, ale když chce vláda někomu něco dát, musí to napřed sebrat svému obyvatelstvu. Tak část veřejnosti zjevně tohle odmítá. To je blbost. Rozdávejte, brát netřeba. A pak je ještě druhá skupina, nevím, která je větší, ale dohromady jsou moc silný, bych skoro začínal tušit, že mají většinu. A druhá skupina říká: To my víme, že se to musí někomu sebrat, ale nám ne!" popisoval Tlustý.

Když přišla řeč na vinaře a konsolidační balíček, Tlustý pronesl: „Ochrání se ti, co se dokážou mediálně prosadit. Jinými slovy, když vy jste ohrožený a máte na to, abyste udělal reklamní kampaň, ve které řeknete... Odbočím: Kdysi jsem byl na besedě na jižní Moravě a tam stál člověk a říkal, že tvrdit, že víno je alkoholický nápoj, můžou jenom blbí Pražáci. Proč jsem si na to vzpomněl? Ono totiž když bojujete s alkoholismem, tak jediný správný boj je zdanit gram alkoholu. V čemkoliv," řekl Tlustý.

