Bude z nás skanzen! Neberte ho vážně! Klausovatí. Hrůza ze Zemanova projevu jela naplno éterem

Prezidentův projev pronesený v rámci vánočního poselství zhodnotili v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus publicista a molekulární imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR a filozof Václav Němec z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Filozofického ústavu Akademie věd ČR. Zatímco Němec byl z projevu celkově zklamán a vytýkal prezidentovi jeho slova o demonstracích studentů za klima či o demonstracích spolku Milion chvilek proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO), Hořejší by hlavě státu vytkl pouze jedinou věc. Tou bylo prezidentovo referování o změnách klimatu. „Vyjádření naprostého amatéra, který o problému nic neví, mi připomíná ty, kteří zpochybňují třeba evoluci,“ zhodnotil. A pak se oba vědci rozhodli referovat, co jim v projevu prezidenta naopak chybělo.

Anketa Prospěl spolek Milion chvilek pro demokracii České republice? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 30586 lidí

Němec na vánočním poselství hlavy státu „nic moc vánočního neshledal“. „Oproti minulým letům se prezident snažil a neútočil na své tradiční nepřátele,“ ocenil, že projev postrádal agresivní prvek vůči novinářům, občanské společnosti či tajným službám. A pokračoval: „Nešířil poplašné zprávy typu, že migrační krize je řízená invaze.“ „Jinak byl ale projev víceméně bezobsažný až zbytečný a vyhnul se klíčovým problémům, které trápí nás i svět kolem nás,“ kritizoval.

S tím Hořejší nesouhlasil. Kritizovat prý můžeme všechno, a záleží na hlavě státu, co chce sdělit. Sdílel ovšem radost, že se Zeman nenavážel do svých odpůrců.

Celý rozhovor si můžete poslechnout zde:

Němec se opřel do Zemanových slov k demonstracím středoškoláků proti klimatické změně a k demonstracím Milionu chvilek proti premiéru Andreji Babišovi (ANO) „V parlamentní demokracii, kterou jsme a budeme, premiéři přicházejí a odcházejí na základě výsledku svobodných voleb,“ pronesl prezident. Podle filozofa Zeman v sobě nezapřel situačního populistu. „Tedy toho, který při různých příležitostech říká něco jiného, aniž by se trápil, že to je v rozporu s tím, co říkal jindy. Mimo jiné nezmínil, že požadavky demonstrantů z Milionu chvilek pro demokracii mají své oprávněné důvody, jako trestní stíhání premiéra a jeho střet zájmů, který řeší Evropská unie.“ Upozornil, že prezident tématu střetu zájmů prezidenta a možnému vracení dotačních prostředků záměrně vyhnul.

„S kolegou Němcem v tomto případě absolutně nesouhlasím,“ obořil se Hořejší. Páteční stávky studentů za klima by se dle něj měly konat v sobotu, aby se vytratil nepříjemný motiv, že se „chtějí ulejt“. Vědec se Zemanem sdílí i názor na demonstrující při akcích organizovaných aktivisty spolku Milion chvilek. „Nikdy jsem to nepodporoval, ale je nezadatelné právo, aby lidé vyjadřovali svoje mínění i takovými demonstracemi.“

Vláda podle Hořejšího funguje dobře. „Minulá i tato vláda funguje dobře a pokud by premiér vyhověl požadavkům demonstrantů a odstoupil, padla by. A já si nepřeji, abychom se znova octli v období politického chaosu, ve kterém by hlavní roli hrál prezident, který by jmenoval svou vládu bez důvěry... Ztratili bychom nejméně rok zbytečnými tahanicemi. Jsem skutečně přesvědčen, že o tom, jaká bude vláda, rozhodují volby,“ řekl. Upozornil též, že jsou země s mnohem většími protesty, kupříkladu Francie, a žádná vláda neodstupuje.

Fotogalerie: - Klima teď, škola později

Odmítl i tvrzení, že by se občané mezi volbami jakkoli nevyjadřovali k dění v zemi.

„Připomněl bych, že sám prezident Zeman po svém zvolení do prvního funkčního období apeloval, aby Nečasova vláda skončila, a argumentoval nízkou oblíbeností u veřejnosti... To je ukázka toho, že pan prezident říká vždy jen to, co se mu hodí do krámu,“ pokračoval Němec. Doplňuje, že v jiných zemích, ale i v minulosti u nás, premiéři odcházejí i kvůli menším důvodům.

Hořejší pak zmínil tu část prezidentova projevu, se kterou měl problém. To, že se prezident vyjadřoval nepoučeně o vztahu zelených technologií a pálení uhlí, přináší „závan hluboké minulosti“. „Musím ale souhlasit, že stoprocentně si souvislostí oteplování a lidské činnosti nemůže být jist nikdo. Fakt ale je, že většina klimatologů je přesvědčena, že lidský příspěvek je minimálně 80 procent,“ podotkl.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Němec tvrdil, že je „náš prezident uvízlý v devadesátých letech“. A ocenil komentátora Martina Fendrycha, ten prý projev vystihl. Prezident má podle filozofa velmi archaické představy o fungování průmyslu. „To nás vrací do hluboké minulosti. A jestli Miloš Zeman říkal, že by se z Evropy mohl stát zelený skanzen, tak se spíš obávám, že by se z České republiky mohl stát skanzen, pokud bychom následovali a brali vážně prezidentovy názory,“ shrnul.

Spisovatel a novinář Martin Fendrych Zemanovi vytkl, že již nemá lidem co říct, a proto by měl na svůj post rezignovat. „Byly to duté věty pro ty, kdo už skončili, kterým je budoucnost lhostejná, už nic nechtějí, leda zacouvat zpátky do století páry,“ zhodnotil.

Psali jsme: Abdikovat, žádá Fendrych po Zemanově poselství. Duté věty pro lidi z minulosti, budoucnost šumák

„Miloš Zeman ještě v 90. letech kladl velmi silné environmentální akcenty, dnes se řadí po boku klimaskeptiků, jako je Václav Klaus. Zdá se mi, že Miloš Zeman klausovatí. Jako by se na Pražském hradě s těmi dvěma prezidenty stala jakási kafkovská proměna,“ pokračoval. Z prezidentů se prý na Hradě stávají „brouci Pytlíci, kteří se vyjadřují ke všemu možnému, čemu nerozumí“.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

S tím Hořejší souhlasil. Podotýká však, že tím, že za klimatickými změnami stojí lidská činnost, si dnes nemůže být na sto procent jistý nikdo. Dodává, že příspěvek lidské činnosti je podle většiny vědců ke změnám klimatu minimálně osmdesátiprocentní. „V našem životě vždy spoléháme na mínění odborníků. Toto prezidentovo vyjádření naprostého amatéra, který o problému nic neví, mi připomíná ty, kteří zpochybňují třeba evoluci,“ pokračoval. A dodal: „Mrzí mě, že pan prezident, jinak člověk racionální, si nedá v tomto případě pozor, co k tomu většina odborníků říká.“ Souvisí to prý s prezidentovou tendencí k populismu.

Závěrem pak Hořejší prozradil, co mu v projevu chybělo. Rád by slyšel zmínku o exekucích či o velmi nízkých mzdách. „To jsou největší problémy naší společnosti,“ připomněl. A Němec s tím souhlasil. Ten by rád v projevu slyšel i slova milosrdenství a empatie.

Vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana si můžete přečíst zde: Prezident Zeman varoval před zeleným náboženstvím. A do nového roku popřál, co nikdo nečekal

Psali jsme: Lezeš Zemanovi do pr...! Zahradil pochválil prezidenta a strhla se lavina. Dorazil to Dominik Hašek Babiš ocenil prezidentův projev. Ale slíbil, že se „bude starat“ o klimatickou změnu Prezident Zeman dostal pětku z chemie. Od sociální geografky z Klimatické koalice Výzkumník přes oteplování si podal prezidenta: Nepřijatelné názory. Pohádky. Diletant, ať se toho nedotýká

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.