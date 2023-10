Budou chtít lidé kvůli jednotlivcům platit více za zdravotní pojištění? Případ Martínka otevřel ožehavé téma

reklama

Lékaři dle něj častokrát také pociťují zavalení administrativní prací, což se ukázalo při příchodu statisíců ukrajinských uprchlíků. „Ukázalo se, že velká pomoc, která systému odlehčí, je role administrátora,“ uvedl Dvořáček s tím, že by mohla napomoci nová unijní pravidla pro digitalizaci ve zdravotnictví, která by mohla snížit administrativu v papírové podobě.



Předpokládá také zvýšený tlak na zdravotnický systém kvůli tomu, že budou přibývat lidé léčící se se vzácnými chorobami, které se ještě v současnosti nedaří často ani diagnostikovat a když už, tak až když je na léčbu příliš pozdě.

Léky pro vzácně nemocné se v posledních 15 letech dle něj již daří vyvíjet, jelikož v tom pomáhají firmám delší časové ochrany patentů, díky nimž se jim vrací náklady za vývoj léků i pro velmi úzkou skupinu pacientů. Tyto léky jsou však zároveň finančně náročné a ne vždy je jisté, zda pacientům pomohou. V České republice pak nehraje roli, jak vysoká je částka, za níž se léčba pořizuje, ale posudek, zdali z dané léčby bude pacient mít prospěch.



„Pokud je jasné, že ten pacient z té léčby nebude benefitovat, tak nelze vynaložit 100 milionů ze zdravotního pojištění, které je omezené,“ komentoval, proč například české pojišťovny odmítly proplatit velice nákladnou léčbu pro dvouletého Martínka s AADC syndromem.



Upozornil, že u dané léčby závisí hodně i třeba na věku a z dostupných dat se ví, že léčba za 100 milionů korun akorát velké části dětem vrátila základní motoriku hlavičky, menší část dětí se dokázala po léčbě posadit a jen několik dětí z dvacítky léčených se po léčbě postavilo.

Pokud výrobce léku nepřijde do České republiky a nedomluví s pojišťovnou, pak může i extrémně nákladná léčba bez výsledku zůstat na bedrech veřejného zdravotního pojištění. „Je potřeba říct, že systém veřejného zdravotního pojištění má svůj limit. Nejsou to neomezené prostředky. Pokud někde vezmeme, tak to někde bude chybět,“ podotkl Dvořáček.



U případu dvouletého Martínka dle náměstka ministra zdravotnictví nelze obviňovat pojišťovnu ani české zdravotnictví, že by chlapci chtěly odepřít péči. „Nemůžu obviňovat zdravotní pojišťovnu ani ten systém, pokud ten pacient nesplňuje to, co musí, aby mu mohla být tato léčba podána. Nemůžeme někoho léčit přípravkem, který mu nepomůže. To by bylo naprosto zbytečné,“ řekl a doplnil, že náročná je poté i samotná léčba.



Zatím je prý možné jednotky pacientů s extrémně drahou léčbou léčit, ale pokud náklady na jejich léčení ještě více vzrostou, je pak prý otázkou, zdali budou chtít všichni přispět ze svého. „Je otázkou, zdali jsme připraveni navyšovat dále prostředky, které odvádíme všichni do systému veřejného zdravotního pojištění… Budeme se muset dívat na to, jaký typ benefitu to pacientovi přináší, jestli to jsou benefity takové, že pacient netrpí, že mu tímto přípravkem dáme přijatelnou kvalitu života,“ zdůraznil Dvořáček s tím, že je otázka, nakolik pomůže některým pacientům léčba, která jim prodlouží život, ale s tím, že jej budou nadále trávit jen vleže v bolestech.

