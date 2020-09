Budou kvóty na české potraviny? Západní diplomaté do toho hází vidle

reklama

Podpora českých dodavatelů, rozvoj zemědělské produkce, kvalitní potraviny na stoly českých rodin a díky tomu všemu postupné zajištění potravinové soběstačnosti České republiky. Takové mají být výhody návrhu, který letos na jaře přinesla skupina českých zákonodárců.

V průběhu roku ale tato snaha ztratila podporu některých politiků či stran, za svým si dosud pevně stojí jen hnutí SPD Tomia Okamury, podle nichž by zákon garantoval českým občanům, že se na pulty obchodů nepohrne nekvalitní produkce za zahraničí.

Média nedávno informovala, že proti záměru stanovení kvót protestovali velvyslanci některých západních zemí a mělo se jim dostat ujištění, že český stát nebude podnikat žádné kroky bez toho, aniž by je posvětila Evropská komise.

Ke kritice se připojil prezident Svazu obchodu a cestovní ruchu Tomáš Prouza s tím, že by prý norma pouze vytvořila předpolí pobírání ještě vyšších dotací dotací ze strany českých “agrobaronů”. To se však mnohým nelíbí. Jak nám řekl důvěryhodný zdroj dobře obeznámený se situací českého zemědělství i zdejších potravinářských a zemědělských svazů, dosud je prý situace taková, že společná zemědělská politika zvýhodňuje západní zemědělce před těmi českými a takové prostředí by se mělo narovnat.

“Pokud stále trvají nerovné podmínky, kdy jsou naši producenti biti výhodnější pozicí francouzských či německých producentů, dává návrh na kvóty pro české potraviny jasný smysl. Nejde o žádné místní oligarchy nebo agrobarony, ale o podporu české produkce obecně. Vstupem do EU jsme si de facto zlikvidovali chov prasat a vzpomeňme na povinně přijaté kvóty o produkci mléka, které vedly k tomu, že jsme de facto část mohli vylévat do kanálů. Pokud byly špatně vyjednané přístupové podmínky, pak je konečně na místě si to dorovnat. Mezi zemědělci a producenty je slyšet, že si podpory ze strany navrhovatelů váží a jsou rádi, že si za tím stojí aspoň SPD, pokud se toho ostatní bojí. Doufám, že se to nakonec povede protlačit. Je to v zájmu všech a ti, kteří začali couvat, by si to měli uvědomit,” uvedl náš zdroj.

Připomeňme, že diskutovaný návrh byl o tom, aby obchodní řetězce musely od příštího roku nabízet minimálně 55 procent českých potravin s tím, že každoročně by se tento podíl zvedal o pět procentních bodů až do výše 85 procent.

Psali jsme: Jídlo jako luxus, ceny letí nahoru? EU škodí, musíme být soběstační, zní od Okamury Lukáš Kovanda: Proč dramaticky zdražují jablka či hrušky? Ministr Toman: Přejít na nová pravidla Společné zemědělské politiky bude náročné Tomio Okamura: EU dělá z České republiky doslova odpadní koš

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.