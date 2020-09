Budu, eh...kam to jedu? Senilita? Joe Biden neví

Američané si na internetu pouštějí video, které zachycuje trapné momenty amerického kandidáta na prezidenta Joea Bidena. Ve videu je vidět, že si spletl manželku se sestrou, má problémy s počty či trpí výpadky paměti. Prý se však těší na společnou debatu se současným prezidentem Donaldem Trumpem. V úterý byl zachycen, jak vytáhl telefon a pustil do mikrofonu písničku Despacito. „Uvědomuje si Joe Biden, že despacito znamená pomalu? Sedí to dobře s pomalým Joe,“ napsala poradkyně předvolební kampaně Donalda Trumpa.

Internetem se šíří video, které zachycuje trapné momenty možného amerického prezidenta Joea Bidena. Joe Biden kandiduje v prezidentských volbách ve Spojených státech amerických a o tom, zda se skutečně stane prezidentem, či prezidentem zůstane dosavadní lídr Ameriky Donald Trump, se rozhodne 3. listopadu 2020. Joe Biden zastával úřad viceprezidenta v administrativě Baracka Obamy. O podobném videu, které se stalo hitem internetu, jsme psali již v minulosti.

První záběr z videa pochází z předvolební akce a ukazuje, jak si dokáže splést sestru a manželku. „Mimochodem, toto je má sestra Valerie,“ pověděl a vzal za ruku domnělou sestru. Ta odmítavě kývala hlavou a říkala mu, že jeho sestrou není. „Ach ne, tohle je moje sestra, ty jsi moje manželka,“ uvědomil si o chvíli později.

V dalším záběru odpovídá v televizi CNN na dotaz ohledně daní. „Zrušil bych kapitálovou daň,“ pověděl. Poté mu však došlo, že řekl něco, co nechtěl, a proto se opravil. „Zvýšil bych kapitálovou daň,“ odpověděl o pár vteřin později.

Další televizní rozhovor pochází z televize Fox. „Strašně se těším, až s ním (prezidentem Trumpem, pozn. red.) budu moct debatovat. Chci, aby lidi viděli, jak stojím vedle něj a on stojí vedle mě. Uvidíme, kdo je ospalý,“ zasmál se Biden. Termínem ospalý ho totiž současný prezident Donald Trump velmi často označuje. „Pane viceprezidente, děkuji za váš čas a vraťte se dříve než za třináct let,“ poděkoval moderátor. Joe Biden se totiž třináct let televizní stanici Fox news vyhýbal. „Jasný Jacku, děkuji velmi moc,“ odpověděl Biden. Tím však rozesmál moderátora. „Dobře. Jmenuji se Chris,“ pověděl Bidenovi s úsměvem na tváři.

Joe Biden během rozhovoru na televizi Fox

Poté následovalo odpovídání otázek na CNN. Zde se Biden trošku ztratil v číslech. Mluvil o tématu globálního oteplování. „Zachrání to miliardy galonů benzínu. Myslím miliardy ehh… ehh… dva celé… myslím, že to je dva celé tři miliardy dolarů… omluvte mě, je to pět set miliard dolarů v úsporách a dva celá něco miliardy metrických tun oxidu uhličitého, který utíká do atmosféry,“ oivěděl notně rozhozený prezidentský kandidát za Demokraty.

Nebylo to jediné přeřeknutí ve videu. Dále totiž pověděl, že lidé by neměli chodit kvůli drogovým trestným činům do vězení. „Mají jít rovnou povinně do vězení,“ řekl ihned po tom, co pověděl, že lidé by kvůli tomu do vězení chodit neměli. Následoval záběr z Debaty demokratů, kterou přenášela televize MSNBC. „Víte, já jsem součástí téhle koalice Obamy. Přišel jsem si za členy černé komunity pro svoji podporu. Pokud jste to zaznamenal, tak mě podporuje více lidí z černé komunity, kteří to ohlásili, jelikož mě znají. Vědí, kdo jsem. Tři bývalí členové černého kaukazu. Jediná afroamerická žena, která kdy byla zvolena do Senátu USA, celá řada lidí…,“ povídal Biden, kdy následně na něj moderátorka i oponent spustili, že neřekl pravdu. „To není pravda!“ zareagoval oponent. Biden si poté uvědomil, co řekl. Místo první zvolené afroamerické senátorky pověděl jediná.

„Máte jedno téma. Vaše první téma, které byste řešili po tom, co nastoupíte do úřadu prezidenta,“ vyzval moderátor Debaty demokratů jednotlivé kandidáty na prezidenta. „První věc, kterou bych udělal, by bylo, že bych se ujistil, že jsme porazili Donalda Trumpa,“ odpověděl. Během jiné debaty pověděl, že je třeba vytvořit daňovou úlevu pro ženy, které se starají o děti. „Vrátilo by to 720 milionů žen na trh práce,“ pravil Biden. Opět to vypadá, že si Biden spletl číslo o několik řádů. V USA žije 328 milionů obyvatel, z toho je žen necelých 166 milionů.

Během další demokratické debaty mluvil Biden o násilí na ženách. „Žádný muž nemá právo zvednout ruku na ženu v rozezlení, jedině v případě sebeobrany, což se stává málokdy. Musíme změnit kulturu a mlátit, mlátit, mlátit… myslím to vážně, je to obrovský problém,“ hájil se Biden, když se mu začali smát.

„Čína sní náš oběd? No tak… nemohou přijít na to, jak se vypořádat s faktem, že jsou velmi rozděleni mezi Čínským mořem a horami na východě… myslím na západě,“ opět se popletl Biden.

Později bylo vidět, jak se ho novináři ptají na to, že den předtím přijal omluvu Bernieho Sanderse a nyní na něj Biden útočí. „Proč to děláte? Proč nebyla jeho omluva dostatečná?“ zeptal se Bidena novinář. Biden se otočil a spustil na novináře: „Proč? Proč? Proč? Proč? Proč? Jste nějaký nervózní. Zklidněte se, je to v pohodě,“ pověděl mu a chytil ho za límec. V posledním záběru zastihla Bidena opětovná ztráta myšlenky. „Řeknu vám něco, jsem sakra pyšný a ti chudí lidé, kteří…,“ povídal Biden, když znejistil a najednou nic neřekl. Ztratil nit. „To je jedno,“ zakončil.

Joe Biden „útočící“ na novináře

Kompilace trapných okamžiků Joea Bidena

Na internet však uteklo i jiné video. Joe Biden v úterý promlouval k voličům na Floridě. Šel pomalu k mikrofonu, zatímco se ozýval potlesk. Následně si sundal roušku a řekl: „Chtěl jsem říct pouze jednu věc.“ Následovalo to, že ze svého telefonu pustil do mikrofonu známou píseň Despacito a začal tancovat do rytmu. „Řeknu vám, že kdybych měl talent některého z těchto lidí, byl bych zvolen prezidentem aklamací,“ zasmál se Biden. Video se sdílelo například na Twitteru. Spolupracovník televize CBS Ed O’Keefe video sdílel s popiskem: „Ach můj… Joe Biden vytáhne mobil a hraje Despacito.“

Oh my. @JoeBiden whips out his cellphone and plays “Despacito.”



?? https://t.co/UdrhyreM8x — Ed O'Keefe (@edokeefe) September 16, 2020

Ozvala se i poradkyně volební kampaně Trumpa. Ta se tázala, zda Biden ví, že despacito znamená pomalu. „Sedí to dobře s pomalým Joem,“ napsala Mercedes Schlapp. Tím narážela na přezdívku, jak o něm často mluví prezident Donald Trump.

Virálním se stalo též pár dní staré video, kde Joe Biden odpovídá, kam jede řečnit další den. „Budu v… kam jedu zítra?“ zeptal se svého štábu. Bylo mu odpovězeno, že další den jede na Floridu, odkud bylo předešlé video. Joe Biden tedy neví, kde má setkání další den. To rozviřuje debaty Američanů, kdy si 40 % z nich myslí, že Joe Biden trpí demencí.

