Budu prezidentem, věří Jiří Drahoš. A žádná ruská dezinformace, žádné "druhé lithium" s tím prý nic neudělá

Moderátor Jan Pokorný pokračuje v sérii rozhovorů s prezidentskými kandidáty. Ve čtvrtečních Dvaceti minutách Radiožurnálu zpovídal Jiřího Drahoše. Ten na rozhlasových vlnách hýřil optimismem a jasně prohlásil, že se příštím českým prezidentem stane právě on. A to i navzdory dezinformačním kampaním, které kolem sebe vidíme. Drahoš znovu zopakoval, že vliv dezinformačních kampaní existuje a je třeba mu čelit.

Jako prezidentský kandidát se teď Jiří Drahoš zúčastňuje celé řady debat. Na jedné z nich rozebíral ekonomické otázky, na další z nich hovořil s českými zemědělci. Mezi zemědělci mu prý bylo líp.

„Přece jenom jsem člověk, který na venkově vyrostl a leccos jsem si v zemědělství odpracoval,“ prozradil hned na úvod Drahoš.

To však neznamená, že by se nevěnoval také rozvoji ekonomických vztahů s ostatními zeměmi. Na rozdíl od Miloše Zemana by se však orientoval na Afriku a na Latinskou Ameriku. „Já tam mám řadu přátel,“ podotkl Drahoš s tím, že v Latinské Americe tkví velký ekonomický potenciál. Největší pozornost by prý věnoval našim partnerům v EU a v NATO.

Když už byl Drahoš u ekonomiky, pronesl také pár slov k přijetí eura v České republice. Osobně je pro přijetí eura, ale přijal by ho až po důkladné společenské debatě. Referendum k této otázce odmítl. „Já nejsem ekonom, já bych se spolehl na odborníky,“ konstatoval host. „O těch základních zahraničněpolitických otázkách nebo o ekonomických otázkách opravdu ne,“ doplnil.

Já bych politiky pokáral a oni by se zastyděli

Jako prezident by se prý snažil kultivovat politickou scénu v Česku. „Když si poslechnete úroveň debat, které spolu politici někdy vedou, slova, která používají, způsoby, které používají, tak je to k pláči,“ vypálil Drahoš. „Já jsem tak člověk, který dovede zaklít, když si ukopnu palec u nohy, ale jako prezident bych se snažil mluvit kultivovaně. Já bych se samozřejmě snažil také politiky, kteří by komunikovali nekultivovaně, hlasitě pojmenovat a oni by se možná zastyděli a šli by do sebe,“ popsal svou představu kultivace české politiky prezidentský kandidát.

Posléze důrazně odmítl názor Mirka Topolánka, že je jako bývlaý předseda Akademie věd ČR vlastně náhradním kandidátem Andreje Babiše, který údajně počítá s tím, že Drahoš není nijak názorově pevný a bude s ním možné manipulovat. Drahoš to razantně odmítl. „Je to nesmysl,“ rozzlobil se v rádiu. Mirek Topolánek se podle hosta pokusil o podpásovku. To, co říká, se prý nezakládá na pravdě.

Jako předseda Akademie věd prý bojoval s mnoha politiky, dal jim najevo, že se nenechá namazat na chleba, a také dokázal pro svou tehdejší instituci vybojovat přiměřené množství peněz

Ve druhé polovině rozhovoru Drahoš zopakoval, že nadcházející prezidentské volby mohou ovlivnit dezinformační servery, které mohou sloužit mimo jiné i Rusku. „Nakonec připomínám, že podle ruské vojenské doktríny je největším nepřítelem Ruské federace NATO," řekl Drahoš. Klasickým příkladem takové dezinformační kampaně může být spor o těžbu lithia v Česku. Před sněmovními volbami se vedl o lithium boj, ale hned po volbách toto téma vyšumělo.

Když se pořad blížil k závěru, odmítl tezi Michala Horáčka, že jen on jako kandidát je zcela nezávislý, neboť si kampaň platí sám, zatímco ostatní kandidáti, Drahoše nevyjímaje, jsou závislí na sponzorech. „Je to nepříliš chytré tvrzení. Michal Horáček to ode mě několikrát slyšel. Já si peníze nepůjčuji a ti, kteří mi je posílají za to ode mě nemohou nic čekat,“ řekl Drahoš.

Nakonec padlo pár slov také k prezidentským debatám. Miloš Zeman by měl podle Drahoše sebrat odvahu a zúčastnit se alespoň některých debat. Tím, že do debat nechodí, prý Zeman vyjadřuje neúctu ke svým voličům.

Ale ať už Zeman dělá, co chce, Drahoš si věří, že právě on se stane prezidentem. „Já věřím tomu, že nakonec tím prezidentem budu já,“ zdůraznil. A kdyby se náhodou stalo, že nepostoupí do druhého kola prezidentské volby, je připravern podpořit kohokoli, kdo bude ve druhém kole stát proti Miloši Zemanovi.

