Budu se červenat, smál se moderátor Veselovský, když rozprávěl se stoletou dámou

Už mezi námi nežije moc lidí, kteří by měli v rodném listě uveden rok narození 1918. Paní Vlastimila Šrůtková se však takovýmto rodným listem může pochlubit. Její život pokrývá historii našeho moderního státu. Jak se jí žilo? Podívejte se sami.

Paní Vlastimila Šrůtková před pár dny oslavila sté narozeniny. Tato úctyhodná dáma svým životem pokrývá dějiny našeho moderního státu. Narodila se ve Vídni, ale její dědeček, kterého prý měla velmi ráda, byl prý velký český vlastenec a přál si, aby vyrůstala v české zemi a mluvila česky.

Zakladatel státu prezident Masaryk se prý těšil velké úctě. Paní Šrůtková viděla pohřeb našeho velikána. „Velká úcta byla k prezidentovi Masarykovi, ne jako teďka,“ zdůraznila v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV.

Politika jí prý za první republiky vůbec nezajímala. „Ježíš, vždyť jsem byla mladá holka, politika mě vůbec nezajímala,“ oznámila stručně a jasně.

A kdy se jí v těch sto letech žilo nejlépe? „Já myslím, že se mně žilo pořád dobře. Já si nevzpomínám na žádné období, kdy by se mně a mým rodičům žilo špatně,“ oznámila vesele. Za války to prý nebylo nijak růžové, ale lidé věděli, že se musí uskromnit a smířili se s věcmi tak, jak byly. K Němcům necítila žádnou lásku. „Vědělo se, že nám ublížili, tak je normální, že jsme je neměli rádi,“ doplnila. „Pak byli komunisti, tak jsme to přežili taky,“ vyprávěla s jiskrou v oku.

Za mlada se vdala, se svým mužem měla čtyři děti, ale prý ho nikdy tak docela nemilovala. Choval se prý hodně panovačně a snažil se jí neustále učit jazyky. „On pořád nosil v kapse slovník a když jsme si sedli do vlaku, tak vytáhl ten slovník a už mě zkoušel. Já myslela, že ho zabiju,“ smála se dáma. Manžel byl prý přesně o dvacet let starší než ona a měla ho ráda, ale zkrátka ho nemilovala.

Se čtyřmi dětmi se také pořádně nadřela a to, jak intenzivně pracovala, prý přispělo k tomu, že se dožila tohoto požehnaného věku.

Když se s moderátorem Martinem Veselovským loučila, pochválila ho. „Vy jste kavalír, vy jste fešák, elegán,“ chválila ho. „Ještě chvíli mi to budete říkat a já se budu červenat,“ smál se Veselovský. Na oplátku pochválil paní Šrůtkovou, že jí to také moc sluší.

autor: mp