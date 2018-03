Bulharský lovec imigrantů dává dohromady novou a akčnější Pevnost Evropu. Toto si přečtete jen zde

"Chceme vytvořit uskupení, kde budou sdruženy všechny protiuprchlické organizace, které budou dodržovat pravidla. Nechceme členy, kteří by Pevnost Evropu využívali k politickému zviditelňování. Členové budou muset vykonávat vše, na čem se demokraticky shodneme," řekl právník Petar Nizamov, jehož v Bulharsku nazývají "lovcem migrantů". Jako předseda vlastní Mezinárodní asociace "Svobodná Evropa" totiž často s kumpány vyráží na hranice, kde chytá nelegální uprchlíky a vrací je zpět do Turecka. Nyní by chtěl obnovit sdružení antiuprchlických organizací Pevnost Evropa. Za tím účelem přijel i do Česka.

Na balkánské cestě

"Jednali jsme s Blokem proti islamizaci, spolkem Čest, Svoboda, Respekt a iniciativou Národní domobrana," sdělil Julian Ivanov. Ten žije již sedm let v Česku a vždy byl koordinátorem mezi českými a bulharskými nacionálními hnutími. Balkánská migrační cesta má prý tendenci se oživovat a hlavně v západní Evropě problémy s uprchlíky spíše narůstají. Dvojice proto hledá spojence po celé Evropě, tedy i v Británii, Německu, Švédsku, Finsku, Polsku, Srbsku a na Slovensku.

"V Bulharsku je několik tisíců uprchlíků. V Sofii si dělají takřka, co chtějí. Z centra se lidé začali stěhovat, protože je uprchlíci, co vytvářejí různé nátlakové skupiny, ohrožují. Někteří tam pak kupují levné byty. Jsem v kontaktu se ženami, které ještě byty neprodaly a shromažďují důkazy. Jedna paradoxně pomáhá legálním žadatelům o azyl," prohlásil Nizamov s tím, že jsou Bulhaři na současnou situaci, kdy se politická reprezantace stará hlavně o uprchlíky, už hezky naštvaní. A doplnil: "Bulhaři už na pěkné řeči v televizi nevěří. Němci mozná ještě ano, protože mají plné peněženky."

Podle Petara Nizamova má domobrana v Bulharsku zakázáno hlídat hranice. "Prý se pleteme pohraničníkům do práce. Ale ti se buď obracejí ke všemu zády, aby nemuseli nic řešit, anebo ještě migrantům pomáhají. Hranice s Tureckem navíc byla vyhlášena strategickým objektem, takže tam nikdo nesmí chodit, filmovat či fotografovat. Jinak může mít oplétačky se zákonem. My na to ale nedbáme, vždyť jen bráníme naši vlast," rozpovídal se.

Pozvolný rozpad pevnosti

Pojmenovat uskupení antiislámských a protiuprchlických organizací Pevnost Evropa navrhla Jana Volfová. Na uzavřené konferenci v Roztokách u Prahy s tím pak na začátku roku 2016 všichni zahraniční účastníci souhlasili. Nicméně některé organizace se později rozdrobily, členové jiných byli zvoleni do národních parlamentů, jiní odešli z hnutí, jako například mluvčí německé Pegidy Tatjana Festerling. Ke konci roku 2016 přijeli na setkání svolané tehdy ještě parlamentní stranou Úsvit jen někteří. Pevnost Evropa se pomalu rozpadla a nyní by chtěli bulharští nacionalisté vybudovat nové a funkčnější sdružení.

Ti však měli v Bulharsku také mnoho potíží. Právě Petar Nizamov strávil dva měsíce ve vyšetřovací vazbě. Svými slovy popsal důvody uvěznění takto: "Jeden novinář z bTV, což je bulharská komerční televize, mě napadl a vyrazil mi z ruky chytrý telefon. Vynadal jsem mu do pitomců a nechal ho být. Je na to spousta svědků. Nic se mu nestalo a pro mě si přišli policajti, že jsem ho napadl. Úplně to obrátili. Video v televizi sice vymazali, ale jiný novinář nám poskytl svoje. Museli mě pustit a uznat nevinným."

Julian Ivanov zase ParlamentnímListům.cz vylíčil, jak se oba jmenovaní napálili spoluprací s Vojenským spolkem Vasila Levského a Bulharskou národní domobranou Šipka, když pro ně sháněli materiální pomoc. "Zmíněný spolek a domobrana byly také ve staré Pevnosti Evropa. Nicméně jsme se dozvěděli, že materiální dary dovezené do Bulharska ti lidé rozkrádají a prodávají místním. Dostali třeba čtyři drony, ale nikdy jsme neviděli ani jeden záznam. Když jsme po nich chtěli nějaký seznam s udáním, kam se dary poděly, obvinili nás, že jsme lháři a mafiáni. Poslední kamion s podporou jsem proto odvezl bulharskému Červenému kříži. Mám o tom doklad," postěžoval si Ivanov. Z Vojenského spolku Vasila Levského a Bulharské národní domobrany Šipka podle jeho slov přešlo hodně členů právě do Nizamovy Mezinárodní asociace "Svobodná Evropa".

Obnovení Pevnosti Evropa

"Jsme ti, co se bijí za práva místních lidí. Ostatně každý uprchlík má dnes větší práva než běžní občané. Jde o těžkou diskriminaci," doplnil Nizamov. Dle něj jsou ideje neoliberalismu a multikulturalismu jen líbivou teorií, která však v praxi nefunguje. A dodal: "Když mi někdo nadává do xenofobů, rasistů a islamofobů, měl by vědět, že jsem rok chodil s dívkou z Afriky a téměř dva roky s holkou ze Sýrie, kterou učila moje máma. Nefunguje ani nálepka Putinovců. V Pevnosti Evropa žádná ruská organizace není, vždyť ani neumím rusky. Jde o pomluvy a propagandu."

Nizamov tedy nyní dává dohromady novou Pevnost Evropu, v níž by si jednotlivé národní organizace pomáhaly. "Mám rodinnou firmu, která se zabývá exportem dřeva, oceli a dalších surovin. Ostatně spolupracuji i s arabskými společnostmi a samozřejmě se ptám partnerů, co si myslí o migrantech do Evropy. Většinou mi odpovídají, že sem nejdou doktoři či inženýři, ale jen odpad, který pak v Evropě kazí pověst islámu," doplnil. Od jednoho migranta přímo na hranici Bulharska s Tureckem se navíc dozvěděl, že zaplatil převaděči osm tisíc dolarů za to, aby mu pomohl do Německa za lepším životem.

Muž, který je prý v Bulharsku veřejným nepřítelem číslo jedna, obviňuje hlavně tamní politickou garnituru a vládu, že vlastně nelegální migraci podporují. Samozřejmě se dost nevybíravě strefuje i do amerického multimiliardáře maďarského původu George Sorose a jeho mezinárodní sítě nadací Open Society Foundations. "Dochází ke genocidě národních států. Zatímco místní lidé berou zanedbatelné sociální dávky, uprchlíci mají všeho dost. Nová Pevnost Evropa by neměla o problémech jen kecat, ale měla by aktivně pomáhat, kde bude třeba," podotýká nakonec "lovec migrantů" Petar Nizamov s tím, že bojuje hned na několika frontách. Snaží se chytat uprchlíky a vracet je do Turecka, jako právník poskytuje chudým právní servis a vyšetřuje korupci kolem energetické skupiny ČEZ v Bulharsku.



