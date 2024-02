Bundeswehr se připravuje na válku. Do pěti let v plné bojeschopnosti

„Poprvé od konce studené války je případná válka diktována zvenčí,“ řekl listu Welt am Sonntag Carsten Breuer, generální inspektor armády Spolkové republiky Německo (bundeswehr). „Pokud se budu řídit analytiky a uvidím potenciál vojenské hrozby ze strany Ruska, pak to pro nás znamená pět až osm let času na přípravu,“ řekl Breuer. „A protože jsem voják, říkám: za pět let musíme být na válku připraveni.“

O tom, že je zapotřebí, aby se Německo stalo bojeschopným, hovořil i německý ministr obrany Boris Pistorius (SPD).

Generální inspektor Breuer se v Kyjevě setkal s novým vrchním velitelem ukrajinských ozbrojených sil Oleksandrem Syrským. Jednání se mimo jiné týkala další německé zbrojní pomoci. Podle ukrajinského ministra obrany Umerova generál Syrskyj také informoval svého německého kolegu o situaci na frontě a poděkoval Německu za pomoc při posilování ukrajinské armády.

Byly projednány i potřeby ukrajinských obranných sil v oblasti výzbroje, munice a systémů protivzdušné obrany. „Zaměřujeme se na plodnou spolupráci, efektivní komunikaci a výměnu zkušeností v reálném čase,“ napsal ukrajinský ministr obrany Umerov na sociální sít X.

