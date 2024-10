Buzková a Petříček opouštějí sociální demokracii. Vadí Maláčová i komunisti

Petříček na sociální síti X informoval o svém odchodu z tradiční české levicové strany. „Po více než dvaceti letech se moje cesta a cesta nejstarší české politické strany definitivně rozchází. Společně s Petrou Buzkovou jsme dnes oznámili ukončení členství v Sociální demokracii, jejíž další směřování, nastolené na sobotním sjezdu strany, zásadně nesdílíme,“ uvedl Petříček.

Po více než dvaceti letech se moje cesta a cesta nejstarší české politické strany definitivně rozchází. Společně s Petrou Buzkovou jsme dnes oznámili ukončení členství v Sociální demokracii, jejíž další směřování, nastolené na sobotním sjezdu strany, zásadně nesdílíme. — Tomáš Petříček (@TPetricek) October 7, 2024

V diskusi pak rovnou vysvětlil, že se neplánuje přidat k Miroslavu Kalouskovi, který vystoupil z TOP 09 a podle spekulací plánuje založit novou stranu. „Nemám to v plánu. Jsem progresivní sociální demokrat. Odchodem ze strany se na tom nic nemění. Nejsem konzervativec ani pravicově smýšlející člověk,“ vysvětlil Petříček, že s Kalouskem nesdílejí stejné politické ideje.

Nemám to v plánu. Jsem progresivní sociální demokrat. Odchodem ze strany se na tom nic nemění. Nejsem konzervativec, ani pravicově smýšlející člověk. — Tomáš Petříček (@TPetricek) October 7, 2024

Bývalý ministr zahraničí rázně utnul i dotazy, zda nevstoupí do TOP 09, jako se spekuluje u současného ministra zahraničí Jana Lipavského, který po vládní krizi opustil Piráty. „Ne,“ reagoval Petříček rezolutně.

Ne. — Tomáš Petříček (@TPetricek) October 7, 2024

Odchod Petříčka a Buzkové ze SOCDEM mezitím komentují lidé na sociálních sítích. „Exministři opouštějí socdem, nesouhlasí se směřováním strany,“ informoval stručně šéfredaktor zpravodajství ČT Michal Kubal.

Exministři opouštějí socdem, nesouhlasí se směřováním strany https://t.co/Oqyi3LrCqx — Michal Kubal ???? (@MichalKubal) October 7, 2024

Jasným důvodem k odchodu je vítězství Jany Maláčové ve volbě předsedy SOCDEM a zejména její názory na možné spojení s koalicí STAČILO! vedenou Komunistickou stranou Čech a Moravy.

Jana Maláčová SOCDEM



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Sbližování Socdem s komunisty už vede k tomu, o čem jsem tu psal o víkendu – odliv členů. Ve straně teď ukončily členství dvě známé figury strany: exministři Petra Buzková a Tomáš Petříček, který mi informaci potvrdil,“ má jasno komentátor Ondřej Koutník, že dojde k odchodu dalších lidí.

Sbližování Socdem s komunisty už vede k tomu, o čem jsem tu psal o víkendu - odliv členů ??



Ve straně teď ukončily členství dvě známé figury strany: exministři Petra Buzková a Tomáš Petříček, který mi informaci potvrdil. — Ondřej Koutník (@ondkout) October 7, 2024

Bývalý ministr financí z ODS Ivan Pilip varuje, že takhle už nezůstane ani jedna demokratická levicová strana. „Maláčová s Konečnou začnou propagovat ten konečně už správný komunismus, co tentokrát bude fungovat, ale pro lidi na demokratické levici žádná strana nezůstane... to není dobrá situace,“ uvedl Pilip.

Maláčová s Konečnou začnou propagovat ten konečně už správný komunismus, co tentokrát bude fungovat, ale pro lidi na demokratické levici žádná strana nezůstane...to není dobrá situace. https://t.co/2ZbWKzwUmO — Ivan Pilip (@ivan_pilip) October 7, 2024

A stejný názor má publicista František Kalenda, který Petříčka za výstup ze SOCDEM pochválil. „Velmi dobrý krok. Skutečný sociální demokrat nemůže zůstat ve straně, která se drtivou většinou rozhodla pro uskutečnění dalšího slučovacího sjezdu...,“ komentoval Kalenda.

Velmi dobrý krok. Skutečný sociální demokrat nemůže zůstat ve straně, která se drtivou většinou rozhodla pro uskutečnění dalšího slučovacího sjezdu... https://t.co/fJYr1lamPn — František Kalenda ???????????????? (@f_kalenda) October 7, 2024

Komentátor Alexandr Mitrofanov si pak ještě rýpl do exprezidenta Miloše Zemana, kterému by se prý takové spojení mohlo líbit a mohl by se do Sociální demokracie po letech vrátit. „A Miloš Zeman by naopak mohl ostentativně podat přihlášku,“ napsal ironicky Mitrofanov.

A Miloš Zeman by naopak mohl ostentativně podat přihlášku. https://t.co/6GPpRJXeXt — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) October 7, 2024

Psali jsme: Popřála k vítězství. To stačilo. I Hrušínský šel vynadat Maláčové za Konečnou Maláčová (SOCDEM): Chtěla bych, aby zmoudřela i Sociální demokracie Senátor Hraba: SOCDEM se stala symbolem opuštění vlastních voličů Ministr Válek: Část politického spektra se šikuje pod rudým komunistickým praporem