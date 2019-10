Byl jsi smrkáč! Tak drzé a arogantní, padlo na adresu Grospiče za rok 1968

Grospič o událostech z roku 1968 hovořil v Českém rozhlasu před hlasováním, kterým ve čtvrtek Sněmovna podpořila vyhlášení 21. srpna významným dnem. Jeho slova poté odsoudili představitelé jiných stran.

"On i v tom svém vlastním výroku vyslovil lítost nad oběťmi, takže jsme přesvědčeni o tom, že to rozvíření a vytržení z kontextu je spíše kampaň proti němu," řekl Filip na adresu Grospiče. Dodal, že právo na názor nikomu z KSČM brát nehodlá.

Připustil však, že "úspora ve vyjádřeních" je pro KSČM v současné době namístě a straníci by měli respektovat stanoviska kolektivního orgánu strany. Šéf komunistů v této souvislosti znovu odkázal na stanovisko strany k srpnu 1968, na jehož vypracování se v roce 1998 podílel. V dokumentu se hovoří o postupu vojsk Varšavské smlouvy jako o "násilném zásahu", nikoliv okupaci.

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura v neděli vyzval, aby Grospič skončil v čele sněmovního mandátového a imunitního výboru. Filip se však zvýšeného tlaku na Grospičovo odvolání neobává. "Nemám obavu, protože platí princip poměrného zastoupení. ODS také zastává názor, že jí nemáme lustrovat jejich lidi, tak nechť nám nelustrují naše," řekl předseda KSČM.

JUDr. Stanislav Grospič KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

"Je to absolutní nesmysl a já ani nechci věřit, že to skutečně řekl ten pán. Pokud to myslel vážně, tak by se skutečně měl omluvit," řekl dnes o Grospičových slovech Babiš novinářům v Olomouci. "Každý ví, že to byla invaze, že to byla okupace a že nás to poznačilo," podotkl premiér, podle kterého sovětské tanky v roce 1968 zničily naděje vkládané do Pražského jara.

Komunisté ve Sněmovně tolerují menšinovou vládu ANO a ČSSD. Kabinet bude jejich hlasy potřebovat pro schválení státního rozpočtu na příští rok a bez KSČM zřejmě neprosadí ani daňový balíček zvyšující některé daně a platby.

"Tahle strana dovedla vždycky tvrdě zatočit s těmi, kteří nedrželi linii. Takže když v úterý rokovali o veřejném vystoupení poslance Stanislava Grospiče a neodmítli ho, znamená to, že Grospič je v linii strany: invaze vojsk Varšavská smlouva a následný vojenský dozor Sovětské armády nebyla okupace a ti, co přišli o život, neopatrně skákali pod auto," okomentoval celou věc na serveru NeviditelnýPes.cz Ondřej Neff.

"Nebylo to první a jistě ani poslední stalinistické vystoupení dotyčného poslance. Vzrušuje tím ale možná jen pamětníky anebo citlivě zaměřené příslušníky mladší generace. Našinec, který rok 1968 natvrdo zažil a opravdu chodil mezi mrtvými a umírajícími v improvizovaném lazaretu v přízemí budovy rozhlasu, samozřejmě cítí, jak se mu otevírá kudla v kapse. Když ale se s těmito pány po právu nezatočilo v prvním porevolučním nadšení a získali beztrestnost výměnou za hladké předání moci, dnes nemá moc velký smysl se tím vážně zabývat," dodal Neff s tím, že je tu budeme mít pořád - stejně jako ve Španělsku jsou stoupenci Franca.

"Třesu se ještě hnusem z prohlášení místopředsedy KSČM Stanislava Grospiče, podle jehož názoru byly oběti sovětské okupace v srpnu 1968 výsledkem dopravních nehod, Něco tak drzého a arogantního jsem už dlouho neslyšel. Všechny přímé oběti okupace (137 Čechů a Slováků) a další oběti do roku 1991 (dalších 270) jsou až na pár výjimek zdokumentovány. Obětí dopravních nehod bylo rovněž hodně, ale hlavně na sovětské straně. Grospič byl s prominutím v roce 1968 čtyřletý 'smrkáč' a nic z toho neviděl a nečte. Je na čase, aby byl vystaven konečný účet nejen sovětské okupace, ale i všech obětí komunismu na území tohoto státu a popírání zločinů komunismu postavit z hlediska zákona na úroveň popírání zločinů holokaustu. Vedení KSČM nemá ani tu soudnost , aby Grospiče napomenulo kulantním výrokem typu 'drž aspoň klapačku, zbytečně nasí*áš lidi, kteří toho dost pamatují'," poznamenal novinář Pavel Skramlík.

Psali jsme: Vláda projedná maturity, kulturní památky i rozvoj armády Sněmovnu čeká třetí dějství schvalování zvýšení části daní Náměstek z NÚKIB: Největší nebezpečí jde z Ruska a Číny. Nereagujeme, jak bychom měli Vondra (ODS): Krysy jejího Veličenstva

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.