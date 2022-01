Byla jsem rasistka z Karviné, psala Michailidu, rudá od Pirátů

Není to jen komunismus, ke kterému se Bartošova vyzyvatelka Janka Michailidu přihlásila na Pirátském fóru. V roce 2014 na sebe prozradila, že byla rasistka. „Byla jsem svého času taky dost rasista, tedy spíš anticigánista, poněvadž jsem bydlela v Karviné a do ghetta chodila 8 let na gymnázium,“ řekla, když byl do Pirátské strany přijímán člověk s minulostí u DSSS. „Opravdu jsem si myslela, že cigáni jsou špatní,“ uvedla a označila toto smýšlení za horší než členství v DSSS nebo v KSČM.

Jak jsme již psali, kandidátka na předsedkyni Pirátů Janka Michailidu se na Pirátském fóru přiznala, že „její vnitřní přesvědčení je komunistické, ve smyslu původním (demokratickém)“. Členu strany, který se o její názory zajímal, pak doporučila literaturu na toto téma. Dále řekla, že na prvním místě je společenský konsensus.

Anketa Jste pro zrušení Benešových dekretů? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3506 lidí V roce 2014, tedy ještě dávno předtím, než Piráti slavně vstoupili do Poslanecké sněmovny, se o členství ve straně ucházel jistý Martin Duška z Prahy 11. A na členy vytáhl tehdy opravdu velkého kostlivce. „Rok a půl jsem aktivně spolupracoval s Dělnickou stranou. Opustil jsem ji před parlamentními volbami z rozčarování z lidí, co se kolem ní motali. Nebudu psát, že se jednalo o nerozvážnost z mládí, byla to moje volba, hodně jsem se tam naučil a dodnes si za tím stojím.“ V dalším příspěvku vyjádřil naději, že už se k této minulosti nebude muset vracet, ale tato naděje byla planá. A byl pozván na schůzi strany.

Marek Dluhoš pak členům, kteří nebyli na schůzi, převyprávěl, co se na ní přihodilo. „Martin se představil, řekl, že si myslel, že činností pro DS něco v tomto státě změní, že lidé sice spojují DS především s rasismem, on ji ale viděl spíše jako stranu, co bojuje za zájmy lidí na menších obcích (či tak nějak si to pamatuji). Postupně to tam blíže poznal a zjistil, že fakt je tam příliš hodně lidí, co mají jiné zájmy než on, čímž se jejich cesty rozešly. Dnes se více zajímá taky o drogovou problematiku na nějaké školy spojené s právy (tu přesněji nedefinoval), načež se dostal k Pirátům,“ uvedl.

Tento popis však nestačil Daliboru Záhorovi. „Pokud někdo působil v prokazatelně rasisticky zaměřené straně, tak je buď hloupej, nebo pak něco horšího. Jistě, zaslouží si další šanci, ale čekal bych v tom případě jasný distanc a nějaké vysvětlení a nejlépe nějakou aktivitu, která prokáže, že to dotyčný myslí vážně. To, co se tu zatím napsalo, to není ani trochu, spíš bagatelizace,“ mínil a dodával, že DSSS je opravdu něco jiného.

Za Duška se postavila právě Michailidu svým přiznáním: „Chtěla bych podotknout, že jsem byla svého času taky dost rasista (tedy spíš anticigánista), poněvadž jsem bydlela v Karviné a do ghetta chodila 8 let na gymnázium. A ne, v té době jsem si opravdu neuvědomovala, že je to spíš systémová než jejich chyba.“ A zeptala se, zda ji bude Záhora také chtít vyloučit.

Na což Záhora reagoval otázkou, zda patřila do DSSS. „Aha, to jsem nevěděla, že ti spíš záleží na tom, kam někdo patří, než co si skutečně myslí. Jo, moment. Věděla. Ty prostě takový jsi a dokazuješ to znova a znova. Opravdu jsem si myslela, že cigáni jsou špatní... A to mi přijde horší, než kdybych bez názoru patřila ke všem DSSS, KSČM, ODS, ANO na světě,“ odpovídala Michailidu uštěpačně.

Minulost u DSSS se nakonec neukázala jako nepřekonatelná překážka, Martin Duška je dnes pirátským radním na Praze 11.

