Bývalý poslanec ANO zkritizoval vlastní ministry: V kauze novičok se zachovali loajálně, ale zcela špatně

„Podle mého názoru má Ruská federace k dispozici archivní fakta a dokumenty, které nemá (a nemůže mít) nikdo z naší současné politické a pravděpodobně i zpravodajské reprezentace. Rusko se podle mého názoru ‚přeřeklo‘ – nemyslelo Českou republiku, ale ČSSR,“ domnívá se Chalupa.

Následně ve svém textu vzpomíná na to, jak byl společně s dalšími spolužáky střední vojenské školy chemické technologie cvičen na Slovensku s bojovými plyny yperit a sarin. „Výslovně uvádím, že jsem nikdy nebyl cvičen na použití těchto látek, vždy se jednalo o problematiku jejich nejpřesnější detekce a o problematiku ochrany vojsk a civilního obyvatelstva proti jejich účinkům. Takže takové jsou fragmenty jistých okolností a skutečností z doby před 40 lety. I proto jsem jako politik (snad) velmi opatrný v nějakých jednoznačných soudech a prohlášeních na adresu Ruské federace... a opět jen na okraj – Ruská federace už dávno není Sovětský svaz...“ poznamenává dále Chalupa, jenž podle svých slov oficiální vyjádření Ruska ani nepochopil tak, že by nás země dávala do souvislosti se smrtícím útokem na agenta Skripala.

„Jejich komentář, ve kterém byla zmíněna i Česká republika (pravděpodobné přeřeknutí), jsem chápal jako jejich logickou argumentaci v tom smyslu, že Ruská federace, potažmo Sovětský svaz, nebyl a není zdaleka jediná země, která má o tomto typu chemických látek povědomost, stejně tak jako není jediná, která, ať už z těch či oněch důvodů, tyto látky zkoumala a zkoumá,“ dodal Chalupa. „To, jak se Evropa vůči Ruské federaci v tomto konkrétním případě zachovala – ať už z politicky více či méně pochopitelných (nikoliv srozumitelných) důvodů – je proti zdravému rozumu, proti právu a právním pravidlům a především proti touze evropské veřejnosti po zklidnění globální bezpečnostní situace, po zklidnění vzájemných vztahů mezi Evropou a Ruskou federací. Je pro mne záhadou, proč k takovému kroku nepřistoupilo světové společenství například po anexi Krymu, což by bylo nám všem zcela srozumitelné,“ míní však také Chalupa. A podle jeho slov to, co se děje v tomto okamžiku, má výraznou pachuť účelovosti. „Bohužel, Česká republika se v tomto konkrétním případě zachovala sice loajálně, ale – osobní pocit – zcela nesprávně. Pokud mám být na svou zemi hrdý, tohle k tomu jistě nijak nepřispělo, naopak,“ uzavřel. Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

