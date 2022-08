ČEZ z burzy ven! Babiš zaskočil v TV, bylo toho víc

reklama

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš vystoupil na CNN Prima News. Vysmál se předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové za její radu: „Když vám bude moc zima, vezměte si další svetr.“

„Mě to baví. Ona paní předsedkyně zaprvé říkala, že vláda tady není pro lidi, což je překvapení,“ vrátil se ke slovům Markéty Pekarové Adamové, že vláda není od toho, aby všechny občany vodila za ručičku, ale od toho, aby pomohla těm nejohroženějším a pro ostatní vytvořila takový prostor, ve kterém si v krizové situaci poradí sami.

Ale Babiš hned přidal další ránu.

„Ten její svetr, to je teď slavná věta. Teďka vlastně běhá po síti, že je jako módní návrhářka. A je u toho taková postava zahalená v obrovským svetru. Evidentně to lidi baví, bohužel to jen reprezentuje tu aroganci a pohrdání lidma a bohužel paní předsedkyně, která má plat asi 300 tisíc a všechno má zdarma, tak vůbec nechápe, že lidi dneska nemají peníze na zálohy na energie,“ smál se Babiš.

Konstatoval, že Pekarovou Adamovou považuje za symbol zla a nenávisti a konstatoval, že koalice o něm šíří kampaň, ve které ho srovnává s válečným agresorem a ruským prezidentem v jedné osobě – Vladimirem Putinem, když přitom Babiš s Putinem nikdy osobně nemluvil.

Trvá si prý na tom, že vláda pro lidi nedělá vůbec nic.

„Je nejhorší v Evropě. Já bych jim poradil, aby vyměnili vládu. Tahle vláda je neakční, oni nevědí, co mají dělat. Má se okamžitě stáhnout ČEZ z lipské burzy. A místo toho, aby oni tohle přikázali, tak půjčí ČEZu 75 miliard. Jak to, že má (Zbyněk) Stanjura (ODS) najednou 75 miliard? Proč ty peníze nerozdal lidem? A zastropování cen energií. Okamžitě. Zastropování záloh. Ale oni nic nedělají. Oni si jedou 14 dní na dovolenou, oni jsou v klidu,“ rozčiloval se Babiš s tím, že když byl premiérem, řešil covidovou agendu i na dovolené.

„Vláda je totálně neschopná, pro lidi nedělá nic a evidentně z toho ministr financí má radost, protože ta vláda je totálně asociální, oni nemají rádi lidi,“ zasazoval Babiš vládě jeden slovní kopanec za druhým.

Lidé podle Babiše vědí, že mají šetřit, nepotřebují politiky, aby jim to říkali.

„To jsou totální zoufalci. To jsou komici. To i kdybych si přál nejhorší vládu, tak se mi nepovede to, co předvádějí oni. Vždyť oni nedělají nic,“ dštil dál Babiš oheň a síru na vládu s tím, že ostatní vlády v EU pomáhají lidem, ale česká vláda jen vysílá signály a lidem nepomáhá.

Fiala na jedné straně říká, že vláda pomůže všem, ale ministr průmyslu za STAN Jozef Síkela na druhé straně naznačuje, že stát pomůže hlavně průmyslu, a pokud bude opravdu zle, omezí se dodávky plynu lidem.

„Já jsem krizový manažer, pan Fiala je politolog, vysílá signály a nikdo tomu nerozumí,“ rozčiloval se dál Babiš. A znovu zdůraznil, že by ČEZ stáhl z energetické burzy v Lipsku. A pokud by proti tomu vedení firmy bouřilo, vyměnil by dozorčí radu ČEZu tak, aby splnila jeho příkaz.

„Oni říkají samé lži, pořád, že za to může Babiš, ale už jim to nikdo nežere. Oni řekli důchodcům, kteří vybudovali naši zemi a postavili si domečky, často jsou to vdovy, aby šli na doplatek na bydlení. Ti chudáci se tam stydí chodit, vždyť oni celý život platili daně a teď mají vyplňovat nějakých 14 papírů?“ zuřil dál Babiš s tím, že vláda místo aby pomáhala seniorům, dává pastelkovné dětem, a to ještě ne všem, protože vynechala ty, kteří ještě studují, ale už jim bylo 18 let.

Babiš je přesvědčen, že Fialova vláda může dát peníze opravdu všem, protože si je může vzít z ČEZu a z modernizačního fondu EU, kde je pro Česko připraveno na tisíc miliard. „Já jsem vybojoval tisíc miliard,“ zdůraznil.

