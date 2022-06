ČR má zaplatit Diag Human 15,5 miliardy. Kalvoda shrnul celou kauzu v Rozhlasu

Právník Jan Kalvoda, jehož advokátní kancelář zastupuje firmu Diag Human, uvedl, že kdyby se zástupci státu za posledních 30 let omluvili a přistoupili na vyrovnání, částka by se nemusela vyšplhat až na 15,5 miliardy korun, které má nyní podle arbitráže v Londýně Česká republika firmě vyplatit.

reklama

Firma Diag Human podnikatele Josefa Šťávy v květnu uspěla v arbitráži proti Česku a má dostat 15,5 miliardy. Česko ale chce u londýnské arbitráže podat podnět na zrušení rozsudku. „To odůvodnění jsem ještě nečetl, ale museli si vybrat jeden ze tří možných důvodů, jako je poukaz na závažné procesní pochybení nebo rozpor s veřejným pořádkem. Jsem na to zvědav, až si to večer přečtu,“ uvedl právník Jan Kalvoda pro Český rozhlas Radiožurnál.

Částka 15,5 miliardy je podle Kalvody sice jen částečný úspěch po finanční stránce, ale velký úspěch pro firmu z hlediska spravedlnosti. „Jde o částečný úspěch, je to 30 % toho, co jsme chtěli, ale společnost je spokojena, ani tak kvůli té částce, ale kvůli tomu, jak to dopadlo. Ukázalo se, že Česko není tak úplně právním státem, to je zadostiučinění a pro firmu rehabilitace,“ řekl Kalvoda a dodal, že českou žádost o zrušení rozsudku bude posuzovat vrchní soud v Londýně a doba do vydání soudního rozsudku zpravidla bývá 6 až 9 měsíců.

S Českou republikou se prý Diag Human chtěl dohodnout na zahájení jednání a konci úročení z prodlení už v roce 2008, kdy bylo v obchodní arbitráži rozhodnuto, že má stát zaplatit přes 8 miliard korun. „Tenhle návrh společnost opakovala několikrát, vždy když uspěla u další arbitráže, ale stát se s námi nikdy nebavil. I v tuto chvíli měla Česká republika na stole podobný návrh, kdy by bylo zastaveno úročení, které je 1,3 milionu denně,“ uvedl Kalvoda.

Ten se vrátil na úplný začátek kauzy, kdy tehdejší ministr zdravotnictví Martin Bojar za Občanské fórum označil firmu Diag Human za pochybnou v dopise dánské firmě Novo Nordisk, kterou proto nevybral jako zpracovatele plazmy. Tím měla Diag Human vzniknout škoda, o kterou se od té doby soudí.

„Ono nešlo jen o jeden dopis tehdejšího ministra zdravotnictví Bojara, byla za tím celková snaha jeho resortu vypudit společnost pana Šťávy z trhu. Firma tehdy přišla o určité peníze, které jsou v procesu dobře zaznamenané, ale zajímavé je, že už před 20 lety vláda České republiky v důvěrné zprávě uznala, že požadavek Diag Human je oprávněný a že Diag Human dokonce požaduje dvakrát méně, než na co má nárok, a tak by bylo dobré se s ní vypořádat,“ řekl Kalvoda s tím, že to tehdy dělalo nějakých 5 miliard korun.

„První žalovaná částka bylo necelých 200 milionů korun za ušlý zisk z konkrétní částky v roce 1992. Od té doby se částka navyšuje o ušlý zisk a denní úročení. Kdyby stát, respektive lidé, kteří za stát jednají, napsali tehdy omluvný dopis a ta situace by se nějak řešila, do těchto částek by se to nikdy nedostalo,“ dodal Kalvoda.

Psali jsme: Ministerstvo financí: Nález investičního arbitrážního tribunálu ve věci Diag Human SE a Josef Šťáva proti České republice Kverulant: Kauzu Diag Human bude vyšetřovat Národní centrála proti organizovanému zločinu Vojtěch Razima: Úředníci nezastavili úročení v kauze Diag Human Petr Hampl: Kalvodovo podemílání

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama