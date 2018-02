ČSSD podpoří návrh lidovců na odvolání Okamury z funkce místopředsedy Sněmovny, žádá i jeho veřejnou omluvu

ČSSD podpoří lidovecký návrh na odvolání Tomia Okamury (SPD) z funkce místopředsedy Sněmovny. Žádá také jeho veřejnou omluvu za výroky o protektorátním koncentračním táboře pro Romy v Letech u Písku, jež sociální demokraté považují za zlehčování holokaustu. V tiskové zprávě to uvedl šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka uvítal podporu, kterou lidovecký návrh u jiných stran získal, obává se ale, že k odvolání Okamury budou chybět hlasy některých poslanců hnutí ANO.

„Výroky i údajná omluva pana Okamury nejsou ničím jiným než výsměchem všem obětem pracovního tábora v Letech u Písku. Poslanecký klub se dnes shodl na tom, že je nepřijatelné, aby jeden z nejvyšších politických reprezentantů takto zlehčoval holokaust,“ uvedl Chvojka. ČSSD proto podle něj podpoří zařazení návrhu na odvolání Okamury na program nejbližší schůze Sněmovny.

Už dříve lidovecký návrh podpořili Piráti, TOP 09 a Starostové. Jednat o něm bude i klub ODS, podle místopředsedkyně strany Alexandry Udženiji se většina poslanců kloní k Okamurovu odvolání. Těchto šest stran má celkem 85 poslanců, pro zařazení návrhu na jednání Sněmovny jsou třeba hlasy 80 zákonodárců.

Šéf SPD v lednu řekl, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Později se omluvil za vyjádření, že tábor nebyl oplocený, uvedl však, že ho většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat. Kritiku sklidil také poslanec SPD Miloslav Rozner, který o letském táboře mluvil jako o „neexistujícím pseudokoncentráku“. Chvojka dnes uvedl, že ČSSD bude požadovat, aby se oba politici SPD na plénu Sněmovny za svá slova omluvili.

Jurečka dnes upozornil, že zařazení bodu na jednání Sněmovny nemusí znamenat, že Okamura skutečně bude odvolán. Poukázal přitom na dnešní vyjádření předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka, podle kterého většina zákonodárců ANO návrh podpořit nechce. „Tady se obávám, že některé hlasy poslanců za ANO budou chybět,“ řekl Jurečka ČTK a České televizi po jednání celostátního výboru KDU-ČSL.

„Pokud 78 poslancům hnutí ANO nevadí jeho výroky, chtějí mít nadále takového místopředsedu Sněmovny, je to jejich zodpovědnost. Ale my ostatní dáváme jasně najevo, že nám takové výroky, taková relativizace historických událostí, které mají za sebou stovky mrtvých lidí, že nám to jedno není,“ řekl Jurečka.

autor: nab