ČSSD směřuje k vládě za cenu těžkých ran a obětí, uvedla v rozhlase Valachová

„Byla jmenována nominantka za hnutí ANO a v tuto chvíli je ministryní spravedlnosti. A určitě se i my budeme ptát, jak to je a jak není,“ poznamenala úvodem Kateřina Valachová k osobě nové ministryně Taťány Malé. Pozastavila se i nad jejím vzděláním. „Znám Taťánu Malou z ústavně právního výboru, vystupuje věcně. Informace, co se týče vzdělání i střetu zájmů, jsou závažné informace, o nichž jsme my nebyli informováni,“ podotkla dále Valachová.

„Pro mě jsou v tuto chvíli všichni ministři ministry budoucí vlády, mají moji důvěru,“ dodala také Valachová. Prezident pak podle ní ústavu tím, že nejmenoval ministrem zahraničních věcí MIroslava Pocheho, neporušil. „Ale současné řešení je podle nás dočasné,“ míní.

Valachová následně uvedla, že věří, že přespříští týden bude vládě vyjádřena důvěra. „Voliči takto rozdali karty. A sociální demokracie směřuje k vládě i za cenu těžkých ran a obětí,“ podotkla také Valachová. „Během letních měsíců pak chceme, aby ministr zahraničí byl plnohodnotný, nikoliv jen pověřený. Prezident republiky vyjádřil jen svůj názor, toto je vyklouznutí pouze dočasné,“ řekla bývalá ministryně školství. Zda se ministrem zahraničí stane Miroslav Poche, nechtěla Valachová sdělit. „Nebudu věštit z křišťálové koule,“ řekla. Slíbila však posluchačům, že ministr zahraničí skutečně přes prázdniny do svého křesla usedne.

