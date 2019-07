ČSSD v pasti, odnese to. Chyba byla už u Pocheho. Zeman a Ústava... Zkušený sociální demokrat promluvil

„Ať už zůstaneme ve vládě a budeme dále prosazovat svůj program, nebo odejdeme z vlády, odnese to stejně sociální demokracie. Neodnese to ani premiér, ani prezident,“ je přesvědčen sociální demokrat a dřívější dlouholetý poslanec Antonín Seďa. ČSSD se podle něj měla už dávno rozhodnout koalici opustit. Omezování personální politiky je chyba a v takové vládě by socialisté být neměli. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz zároveň vyjádřil obavy, že je strana zahnána do pasti, z níž v podstatě není úniku. Voliči i samotní sociální demokraté potřebují znovu jasně rozumět politice ČSSD.

Jak celkově vnímáte současnou pozici sociální demokracie ve vládní koalici? Včetně toho, co se všechno děje například kolem výměny ministra kultury.

Prvotní otázka je, jak naši členové rozhodli v referendu o vstupu do vlády. Od toho se vše odvíjí. Myslím to, co ČSSD prosadila do programového prohlášení – sociálnědemokratickou politiku, ale jen částečně. Chybí tam pro mě progresivní zdanění korporací a podobná témata včetně některých ekologických.

Jinak se má situace tak, že výměna ministra by měla být běžnou záležitostí. Ve všech demokratických zemích je běžnou záležitostí, jde o věc premiéra a koaličních stran. Ve své podstatě to, co se právě odehrává, je jakási divná hra, která určitě nepřispívá k politické kultuře v České republice, a obecně bych řekl, že politická kultura se zhoršuje a nezlepšuje.

A jaká je ta pozice sociální demokracie momentálně? Objevují se názory, že prezident Miloš Zeman schválně posouvá termíny, aby vyprovokoval ČSSD k odchodu z koalice. Řekl to například místopředseda Roman Onderka…

Já tu hru prezidenta chápu. Z mého pohledu, protože jsem byl účastníkem posledního sjezdu, kde to vypadalo, že se vztahy urovnaly, tak tyto kroky tomu nenasvědčují. Spíše se jedná o hru premiéra Andreje Babiše s prezidentem Milošem Zemanem. Nejsem účasten jejich schůzek, ale na druhou stranu je ohýbání Ústavy dlouhodobé. Pozice ČSSD je špatná v tom, že se nechala zahnat do kouta. Mohli se rozhodnout už v případě Pocheho, že ve vládě nebudou, protože koaliční strana má právo dosadit si, koho chce. Protože omezování politické strany v otázce personální politiky, kdy je koaliční straně upíráno právo dosadit si na jakýkoliv post svého člověka, je chyba a v takové vládě bychom být neměli.

Druhá věc je, že pro mě je daleko důležitější, než personální obsazení, politika, kterou vláda dělá. A tady si myslím, že jsou také určité rezervy, které možná pramení z toho, že jsme přeci jen ten menší koaliční partner. Na druhou stranu si myslím, že jsme docela důležití a zájem o účast ve vládě byl. I v tom programovém prohlášení vlády mohly být trochu jiné věci.

Jaké si myslíte, že by bylo ideální řešení. Je to odchod sociální demokracie z koalice?

V současné době ideální řešení neexistuje. Vždy to odnese sociální demokracie. Můj osobní názor je, že z vlády jsme už měli odejít.

Dobře, pojem ideální řešení změním… byl byste pro to, aby ČSSD opustila koalici kvůli tomu, co se děje?

Myslím, že těch problémů bylo více a já bych odešel už dříve. Pro mě bylo daleko důležitější lámání kolem rodičovského příspěvku, navýšení důchodů a tak dále, kde byly nějaké zádrhely. Nyní si myslím, že se čeká na problémy z hlediska rozpočtu, aby se nejednalo o důvod personální, ale rozpočtový. Ale z mého pohledu to je jen vyčkávání a posouvání v čase tak, jak to dělá prezident.

Řekl jste, že výměny ministrů nejsou neobvyklé. Nestalo se u nás ještě, aby prezident tak otálel s rozhodnutím. Je to tedy účelová taktika Miloše Zemana?

Od počátku zde byla chyba vedení sociální demokracie, protože bývalo pravidlem, že vždy, když dochází k výměně ministrů, nebo i ke jmenování ministrů ve vládě, mají proběhnout nějaké konzultace s prezidentem. Já nevím, jestli proběhly, nebo neproběhly. A to se týká nejen současného ministra kultury, ale spíše se to týká i návrhu Miroslava Pocheho na ministra zahraničních věcí. Víme dobře, že všechny tyto věci jaksi nepřispívají, řekněme, ke stabilní politické situaci a opozice toho vždy využije k útokům, a ani se jim nedivím.

Co se týká prezidenta, moc tomu nerozumím. Já to čtu tak, že prezident má výhrady vůči jmenování Šmardy ministrem kultury, takže dává čas sociální demokracii na rozmyšlení, ale ta se dostala do pasti, z níž ve své podstatě není úniku. Ať už zůstaneme ve vládě a budeme dále prosazovat svůj program, nebo odejdeme z vlády, tak si myslím, že to stejně odnese sociální demokracie. Neodnese to ani premiér, ani prezident.

Faktem zůstává, že výměna ministrů je věcí vlády. Tedy premiéra a jeho koaličních partnerů. Miloš Zeman tímto do toho zasahuje tak, jak u nás není obvyklé…

Ano. Nevím, co za tím stojí, ale jedná se o ohýbání Ústavy až na krajnost. Není to můj názor, ale názor ústavních právníků, kterých si vážím – včetně profesora Jičínského a dalších, kdo to vnímají úplně stejně. Neznám důvody chování prezidenta. Pokud je to tento důvod, může být, ale sociální demokracie je svébytná strana. Z mého pohledu, i z pohledu voličské přízně si nemyslím, že naše účast ve vládě nějak pomáhá zvýšit důvěryhodnost strany. Je to vidět od samého počátku a troje po sobě prohrané volby také ukazují na to, že důvěra není úplně optimální.

Úbytek členů – 2500 za poslední rok přispívá k tomu, že ani mnozí členové strany jaksi nevěří a respektive nerozumí naší politice, kterou provádíme. Nerad bych útočil na prezidenta, jestli má nějaké důvody, které jsou zákulisní, jestli chce zničit ČSSD, nebo jí pomoci, vůbec nevím. Ale rozhodně souhlasím se stanoviskem, že je to na hraně Ústavy a prezident by to měl nechat na koaličních stranách, ať se dohodnou, koho budou mít na postu ministrů.

Z ČSSD odešlo na 2500 členů. Je tedy hlavní problém v tom, že přestala naslouchat tradičním voličům, přestala prosazovat hodnoty, které dříve prosazovala a navíc, jak jste teď řekl, voliči nerozumí taktice či politice ČSSD v koalici?

Po prohraných volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 došlo k personální výměně vedení strany. Do čela strany se dostalo mnoho, řekněme, mladých lidí. Jsou to lidé, kteří mají snahu spíše oslovit liberální voliče a trochu zapomněli na naše seniory a zaměstnance, to je věc, že voliči sociální demokracie mohli vnímat, že se jedná o odklon od dlouhodobé politiky. To je jedna věc.

Druhá věc je programové prohlášení. Ano, chápu, že v koaliční vládě nemůžeme prosadit celý náš program, ale prosazovat zlevněné jízdné pro studenty i seniory, když už mají zlevněné jízdné, na úkor toho, že nám schází peníze v sociální oblasti, bylo velmi krátkozraké. A nešlo o návrh sociální demokracie, ale o návrh hnutí ANO. Prostě trochu chybí politická strategie a zkušenosti u těch mladších. Vyváženost politiky, což se ukazuje i ve vyjednáváních, nebo v personálních otázkách, není úplně optimální, a nejde jen o voliče, ale i o členy strany.

Protože ať už odcházejí, nebo zůstávají, a mluvím s nimi, nerozumějí politice, kterou děláme. Ať už personální, nebo té programové. A slíbilo se, že se udělá i stabilita v členské základně, ale prozatím vůbec nevím a nevidím, že by se pomáhalo místním organizacím, okresním výborům a stabilitě personální, protože i naší členové potřebují povzbudit a musejí vidět světlo na konci tunelu.

