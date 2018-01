ČT a rozhlas začaly vysílat předvolební spoty uchazečů o Hrad

Čas vymezený pro propagaci současného prezidenta Miloše Zemana vyplňuje jeho stará fotografie, pohled na zasněžený Pražský hrad a nápis Zeman znovu 2018. Klip doprovází fanfára z Libuše. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček dříve ČTK sdělil, že klip Zeman ČT nedodal, „protože by už šlo o osobní předvolební kampaň“. Tu vést nechce.

Bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš přesvědčuje voliče videem, které obsahuje záběry z jeho setkávání s voliči nebo z jeho vystoupení na veřejnosti. Voličům říká, že možná právě zvažují, koho chtějí za svého prezidenta. „Rozhodnete se pro to, co již znáte, nebo raději pro něco nového?“ ptá se jich a dodává, jak by si představoval budoucnost ČR.

Další z favoritů volby Michal Horáček odpovídá na otázku, proč by ho měli lidé volit. Jako důvod uvádí, že nemá „kamarádšoft“ s politiky ani byznysmeny. „Vždycky jsem si víc všímal vašich přání a starostí,“ říká Horáček v klipu složeném z fotografií jeho setkání z regionů. Slibuje, že „za slušné lidi bude vždy bojovat“.

Volební klip lékaře a aktivisty Marka Hilšera obsahuje záběry z jeho práce v nemocnici a na vysoké škole nebo ze setkání s občany a blízkými. Hilšer ve videu říká, že dospěl za svůj život k názoru, že má smysl se snažit měnit věci k lepšímu. Slibuje mezi lidi vrátit důvěru a donést na Hrad „naše srdce“. „Mě si nikdo nekoupil. Neutrácím milionové dary, a tak je nemusím nikomu splácet,“ říká ve videu.

Bývalý premiér Mirek Topolánek využil záběry, na kterých se objevuje společně s bývalým americkým prezidentem Barackem Obamou. Ve videu říká, že je česká společnost rozdělena na dva nesmiřitelné tábory a lidé mají obavy, což vyžaduje změnu, sílu na ni i odvahu ji uskutečnit. Realizovat ji může podle něj někdo, kdo není „ani vítač, ani kývač, ani ten, kdo politicky žije ze strachu před nebezpečím“, ani králík z klobouku“, jehož názory nikdo nezná.

Vratislav Kulhánek připomíná své pracovní úspěchy a slibuje úctu k práci a pracovitým lidem. Ve videu ho podporují jeho příznivci včetně horolezce Petra Mareše či závodníka Ladislava Křečka. Klip končí ujištěním, že Kulhánek chce pracovat pro voliče a pro ČR.

Prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka ve volebním spotu podporuje jeho žena, která mluví o jeho přednostech, vlastnostech i dosavadních úspěších. Hynek v něm kritizuje politiky, že nejsou od toho, aby říkali, že něco nejde, nebo aby nepomohli zemi v situaci, do které ji dostali.

I někdejší velvyslanec ve Francii Pavel Fischer využil záběry ze setkávání s voliči. Pochopil prý při nich, že ne každý má to štěstí, aby jeho hlas byl slyšet. Dodal, že příští prezident musí chránit rodinu, pomáhat slabým, posilovat sebevědomí národa a zvelebovat vlast. „Naše země se musí vrátit na mapu světa a já vím, jak na to,“ dodává.

Hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig v klipu představuje svůj program. Slibuje v něm naslouchat druhým a snahu nacházet řešení, která by uspokojovala občany. Reprezentovat chce ČR ve shodě s vládou a chce chránit českou korunu. „Budu prosazovat myšlenku, že nejsme malí. Že budeme tak velcí, jak velcí se budeme cítit,“ říká.

