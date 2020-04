ČT se zbláznila, řekl profesor Žaloudík. Teď ho v ČT griloval Kubal, on ho odpálil. A vtipně o ČSSD...

reklama

Senátor Jan Žaloudík vzbudil rozruch už v minulém týdnu, když na jednání horní komory ostře kritizoval mediální zpravodajství o koronaviru, které je podle něj přehnané a apokalyptické. „Česká televize spolu s celým světem se zcela zbláznila,“ zoufal si nad tím, že veřejnoprávní vysílatel jede o této nákaze 24 hodin denně.

A jako mnohaletý onkolog nabádal: „Já vám navrhnu tento speciál: v České republice je 90 tisíc nádorů ročně nových, 30 tisíc pacientů umírá. My jsme pyšni na 60 tisíc, co vyléčíme. 30 tisíc umírá, to je 80 denně, to je jeden každých 20 minut. Představte si zprávy ráno v 6 hodin, kdy oznámí, vážení spoluobčané, už nám umřelo od půlnoci 18 občanů a čekáme v 6.20, že umře další, teď nám hlásí ze Vsetína, že umřel pan Novák ve Vysokém Mýtě, v 8 hodin to bude o dalších šet více. Dovedete si to představit? A k tomu se dá říkat, že ti pacienti mají chodit třeba pro rohlíky s vlněným sáčkem, protože jinak ty karcinogeny třeba z toho plastu by je mohly ohrozit.“

V úterý byl senátor pozván Českou televizí do Událostí, komentářů. Tam čelil jednak Michalu Kubalovi a jednak poslanci za TOP 09 Vlastimilu Válkovi, který je na rozdíl od Karla Schwarzenberga či Dominika Feriho rovněž profesorem medicíny. Kubal nejprve zkrátil Žaloudíkův výrok na „svět se zbláznil“ a pak se profesora optal, jak by tedy toto bláznění chtěl léčit. „Slovem,“ odpověděl senátor. „Slovo, jak víme, může léčit, a může taky těžce zraňovat. Stejně tak rouška může být užitečná věc, ale také nástroj strachu.“

Pak líčil, že právě stojí kus za Brnem, jen on a televizní kameraman, jsou poměrně daleko od sebe, ale přesto musejí mít oba chráněný obličej rouškou.

„Jakým slovem byste ho léčil,“ pokračoval Kubal ostře. Žaloudík doporučil, aby se hovořilo především o faktech. A neměly by se podle něj stále dokola točit zprávy o počtu mrtvých. „To bychom uměli udělat v každém segmentu medicíny, každý den počítat mrtvé, a myslím, že by z toho občané nebyli nijak nadšeni a že je to těžce stresuje,“ myslí si předseda senátního zdravotnického výboru.

Kubal mu citoval šéfa zdravotnických statistiků (s komentářem „vy jste se o něm vyjádřil pozitivně), že při volném průběhu bychom měli v kulminaci 8 000 pacientů denně na plicní ventilaci. „To jsou jen slova?“ divil se ostentativně redaktor.

„No, tato Láďova extrapolace je skutečně dosti bizarní,“ kroutil hlavou lékař. Zmínil, že existuje i jiná studie, od profesora Johanidese ze Santa Moniky, která říká, že počet lidí, kteří se s virem setkali, je těžce podhodnocen, a z toho vyplývají i přeceněná procenta komplikovaných případů. Virus je podle něj nový a stále probíhá jeho výzkum. Takže nelze říci, která z těch studií je blíže pravdě.

„Je potřeba se podívat na realitu. Máme 200 zemřelých, a je potřeba také analyzovat, kdo z nich zemřel na covid, a kdo s covidem. Ale také třeba to, kdo zemřel „kvůli covidu“, třeba strachem, nebo sociálním diskomfortem. Ta věc není až taková, jak se prezentuje v médiích,“ myslí si Žaloudík.

Kubalovi doporučil, aby se více zajímal o statistiky Státního zdravotnického ústavu. „Myslíte toho ústavu, jehož šéfa jste před chvílí zpochybnil,“ usmál se pod rouškou triumfálně Kubal. Žaloudík mu šetrně objasnil, že má zmatek v názvech institucí. Kritizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky, zkráceně ÚZIS, a vede jej statistik profesor Dušek. Státní zdravotnický ústav je instituce, která je zodpovědná za epidemiologické věci ve státě, ředitelem je doktor Březovský.

„O něm bohužel z médií moc nevíme. Také moc nevíme o hlavní hygieničce paní Rážové, což je velmi rozumná žena, a moc nevíme ani o náměstkyni, která má na ministerstvu na starosti styk s veřejností,“ litoval senátor. Místo toho se točíme v jakémsi kruhu, kde vystupují stále stejní lidé se stále stejnými „rolemi“ a Žaloudíkovi to trochu připomíná „čínskou operu“.

Státnímu zdravotnickému ústavu by se podle něj mělo jako odpovědné instituci naslouchat mnohem více. Z jeho statistik citoval (s upozorněním, že nechce nikoho vyděsit), že v současnosti je v ČR evidováno 45 tisíc chřipkových onemocnění, v lednu to bylo 180 tisíc.

Senátor souhlasí, aby se do bádání zapojoval i ÚZIS, ale „ty jejich extrapolace lidi straší a budí v nich hrůzu“. Nyní je podle něj už třeba národ zklidnit. A také „odrouškovat“, respektive nastavit takovou míru, aby to skutečně dávalo smysl, a ne aby s rouškou museli chodit všichni všude, i tam, kde nic nehrozí. V této fázi epidemie už se podle něj rouška stává spíše „nástrojem strachu“.

Poslanec Válek uznal, že „v té akutní fázi ta opatření přehnaná nebyla“. Byla zcela mimořádná situace, nikdo nevěděl, co se bude dít dál, z Itálie přicházely šokující zprávy, a tak byla tvrdší opatření pochopitelná.

„A náměstek ministra zdravotnictví je epidemiolog, no tak nasadil taková opatření, jaká si představoval,“ chápe Válek a ještě jednou zopakoval, že v krátkodobém horizontu byla opatření určitě rozumná. Teď už ale uběhlo několik týdnů, akutní fáze opadla, takže už je třeba „začít normálně žít“. Teď už totiž škody ze zavedených opatření začaly převyšovat jejich profit.

Kubal jeho slova pochopil tak, že to podle Válka bylo „přitaženo příliš“, a argumentoval mu Velkou Británií, která po experimentu s mírnějším přístupem dospěla k opatřením velmi podobným těm českým a rozhodně teď nemluví o uvolňování.

Válek upozornil, že virus se v každé zemi, dokonce i v každém regionu chová jinak, takže se těžko hledá nějaké univerzální řešení. Pak si postěžoval, že poslanci ze zdravotnického výboru (včetně poslanců vládního hnutí ANO) marně žádají informace, kdo vlastně je v komisích, které rozhodují o přijatých opatřeních. Stejně marné jsou snahy zjistit, jaký má vlastně ministerstvo další plán.

Zmínil například otázku, co dál s pacienty s koronavirem, až začne zdravotnictví fungovat normálně. „Dneska když má někdo pozitivní test na Covid, tak se k němu chováme, jako kdyby měl kombinaci lepry, moru a nějaké další vzácné choroby,“ popisoval Válek. A v situaci, kdy například po vyšetření tohoto pacienta na CT je celý přístroj dvě hodiny dezinfikován, podle něj není možné zajišťovat veřejnosti standardní lékařskou péči.

Poslední pokus zjistit, jak to vlastně bude, prý poslanci učinili v úterý. „Odpověď byla velká nula,“ pokrčil rameny. Kubal ministra Vojtěcha hájil, zda vůbec je možné takové odpovědi dnes dát.

Válek upozornil, že na vládou obdivovaném Tchaj-wanu nebo Jižní Koreji nezlikvidovali ekonomiku a nevypnuli na dva měsíce stát, jako jsme to udělali u nás. I u nás bychom se měli k tomu vrátit co nejdříve.

Moderátor se ještě na konci věnoval profesoru Žaloudíkovi. Zajímalo jej, jak se senátor srovnává s tím, že právě ministři za jeho stranu, ČSSD, v čele s předsedou Hamáčkem, naopak stále prosazují přísná opatření. „No, se mnou se o tom nikdo moc nebaví,“ pokrčil rameny Žaloudík s tím, že je silně proti. Pro prodloužení nouzového stavu podle něj důvody pominuly. Křivka infekce se podle něj jednoznačně zplošťuje a počet úmrtí je denně v řádu nižších jednotek, zatímco na onkologické choroby umírá 80 lidí denně.

