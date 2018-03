ČT vysvětlovala divákům, co se děje na Slovensku: Není cesty zpět. V pátek bude další kolo demonstrací, Fico je pod tlakem všech

Podle Fily je prý vysoká šance, že se o vraždě novináře Kuciaka a jeho partnerky dozví veřejnost pravdu. „I v minulosti, kdy Slovenskem otřásly závažné skutky, jako byly únos syna tehdejšího prezidenta Michala Kováče nebo vražda policejního důstojníka Róberta Remiáša, byly nakonec velmi dobře zdokumentované a popsané,“ uvedl Fila, podle kterého se našli k takovým případům i stateční vyšetřovatelé, kteří měli na objasnění skutečný zájem.

Složitější to prý bude s potrestáním skutečného pachatele a organizátora vraždy. „Můžeme vidět i to, jak ukazují historické kauzy, že i přestože je celkem jasné, jak se staly, uběhlo už spousta let a zatím nikdo potrestaný ještě nebyl,“ uvedl. Minulý týden v pondělí to byl samotný policejní prezident, jenž tuto vraždu dal do souvislosti s prací novináře, ačkoliv možností může být více.

Nyní policie informování o celé kauze omezila a novináři vycházejí především z toho, co se dozvěděli v prvních dnech, kdy policie hned na samém začátku informovala nad rámec o tom, co je běžné, a uvedla, že nejpravděpodobnější možnost je, že vražda byla spojena s prací Kuciaka. „Není důvod zatím uvažovat, zda je to jinak, žádná zásadní nová linie, že by vražda měla souviset s něčím jiným, se neobjevila,“ řekl Fila.

V první fázi také policie zadržela sedm Italů a propustila je po osmačtyřiceti hodinách, v téhle souvislosti se otevřeně mluví o tom, že na Slovensku operuje italská kalábrijská mafie ’Ndrangheta, jejíž vztah se slovenskými podnikateli a politiky měl Kuciak zkoumat. V posledním textu, na kterém Kuciak pracoval, podle Fily skutečně popisuje působení Italů žijících na východním Slovensku už mnoho let, podnikají tam a mají kontakty nejen na místní stranické špičky, ale také prý mají kontakty až do nejvyšších poschodí, vazby s politiky jsou zde zřejmé.

„Neexistuje ani pochybnost, že bývalá asistentka premiéra Fica nebo Jasaň, který patřil do jeho nejbližšího okruhu na úřadu vlády, s těmito lidmi byli v kontaktu, podnikali a měli osobní vazby,“ řekl Fila a dodal, že otázkou zůstává, zda skutečně toto má přímou souvislost z vraždou, ale i kdyby nemělo, je to politický skandál.

Filu prý velmi překvapilo, jak slovenská veřejnost organizuje nejen pietní shromáždění, ale i protestní pochody. Tamní lidé volají především po důvěryhodném vyšetřování vraždy novináře. „Je třeba ale počkat, jak velkou bude mít toto hnutí setrvačnost. V minulosti už se něco podobného dělo a nakonec k až tak velké změně to nevedlo,“ řekl s tím, že je ale velmi rád, že se lidé zmobilizovali a už v pátek je čeká druhé kolo větších demonstrací, nakonec však přece jen záleží na tom, jak se k tomu postaví politici a co řeknou členové koalice.

Vláda Roberta Fica je nyní nejen pod tlakem novinářů či veřejnosti, ale také prezedenta Andreje Kisky, podle kterého je narušena důvěra, hranice byly překročeny a není cesty zpět. „Dostali jsme se do momentu, kdy vnímáme aroganci moci, mnoho lidí je přesvědčených, že tato tragédie v mnohém odráží slovenskou realitu, to je strašná vizitka naší republiky,“ řekl slovenský prezident, podle kterého je něco velmi zlého v základech slovenského státu.

Celá vláda Roberta Fica se podle Fily nyní ocitla v pozici, kdy je tlak opravdu velký, hovoří o dvou výjimečných momentech na slovenské poměry. „Jedním je velmi otevřená kritika a konfrontace ze strany prezidenta, který chce předčasné volby, nebo rekonstrukci vlády. Druhá věc je to, že SMER samotný začínají opuštět lidé, odešel ministr kultury, šéf sekretariátu pana Fica,“ uzavřel Fila s tím, že něco takového Slovensko ještě nevidělo. SMER podle něj byla strana, která se vyznačovala velkou mírou loajality a nízkou mírou kritiky a takovéto protestní odchody jsou věc, která se stává velmi zřídka, a vzniká tak výjimečně tlak i zevnitř samotné strany.

