Čapí hnízdo: „Překvapilo mě to. A teď...“ Renata Vesecká promluvila

Vesecká se v úvodu rozhovoru přiznala, že obnovení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše spíše nečekala. „Po čtyřech letech, kdy kauza byla sledována skutečně napříč celou soustavou, po tak dlouhé době konstatování, že nebyl zjištěn skutkový stav dostatečně, skutečně není dobrou vizitkou pro práci policie a státních zástupců,“ poznamenala k tomu Vesecká.

„Zkuste se vcítit možná v tuto chvíli do kůže Pavla Zemana, pokud vás můžu poprosit, a bez ohledu samozřejmě na to, co je v tom spise v tuto chvíli. Jste nejvyšší státní zástupkyní, podléháte tedy vládě jako takové, která vás může odvolat, a zároveň rozhodujete o možném trestním stíhání premiéra. Je vůbec možné odhlédnout od této souvislosti, od toho tlaku, který tam je?“ zeptal se následně moderátor Martin Řezníček Vesecké.



„Určitě ten tlak je, je to tlak veřejnosti, protože média se té kauze věnovala celou dobu, veřejnost ji sleduje, takže ten tlak, byť není přímý, že by byly požadavky konkrétní, tak ten tlak nesporně, nesporně Pavel Zeman pociťoval. Nicméně výhoda práva je, že buďto ty důkazy jsou, anebo důkazy nejsou, buďto ten stav skutkový stav, děj je, anebo není. Takže v tomto je to rozhodování poměrně snadné; a odhlížení od veřejného nátlaku nebo tlaku, tak si myslím, že provází celou práci státního zástupce, protože je vlastně neustále mezi dvěma stranami, ať už to je poškozený a obviněný, tak vždycky ta jedna strana není spokojená,“ odvětila Vesecká. Podle jejích slov ze Zemanových slov pak vyplynulo to, že orgány činné v trestním řízení neodvedly svoji práci, tak jak měly.



Pavel Zeman nám toho podle jejích slov mnoho neřekl. „Z toho, co nám řekl, tak vlastně nevidíme ten konkrétní a zásadní problém, který v té kauze má být vlastně neobjasněn. Takže bez znalosti skutkového děje se opravdu nedá hodnotit a nedá se vyjádřit; nicméně, pokud už tedy nejvyšší státní zástupce uzavře, že nebyl dostatečně zjištěn skutkový děj, tak znamená to, že nebyly provedeny všechny důkazy, které provedeny být mohly. A je věcí také nejvyššího státního zastupitelství, aby právě v tom zrušujícím usnesení přesně uvedli a popsali státnímu zástupci, co na tom nižším stupni, tedy na městském státním zastupitelství má být nyní provedeno, jak se má zaměřit dokazování,“ dodala.

„A souhlasíte s tím, co říkal Pavel Zeman, že to pro pana Šarocha teď už asi nebude tak komplikované, do toho dosadí, dejme tomu, nějaké nové důkazy, skutečnosti a tak dále, protože ten spis zná? Nebo je to příliš optimistický pohled a pan Šaroch bude muset trošku sáhnout hlouběji?“ zeptal se dále Vesecké Řezníček. Ta se domnívá, že nejvyšší státní zastupitelství mělo stanovit nějakou lhůtu. „Bývá to obvyklé, že je stanovena lhůta pro doplnění toho dokazování a vyhodnocení těch nových důkazů. Pravdou je, že pokud by docházelo ke změně státního zástupce dozorového, asi by to nebylo nejvhodnější opatření, čili současný dozorový státní zástupce jistě zná trestní věc a domnívám se, že ty nové důkazy, které budou prováděny, neměly by být problémem, který by zase znamenal nějaký velký časový rozsah. Není totiž pravdou to, co tady zaznělo od poslanců, že by bylo vyšetřování opět na počátku, rozhodně ne. Navazuje se na to, co bylo učiněno, a doplňuje se tedy o další důkazy řízení,“ dodala.

Závěrem pak uvedla, že se domnívá, že není nutné, aby Sněmovna znovu hlasovala o vydání Andreje Babiše.

