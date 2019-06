Čaputová na ČT: Demonstrace, Letná? Politici by to měli respektovat. I já jsem pořádala protesty

Na oslovení „paní prezidentko“ si Čaputová podle svých slov zatím zvyká. „Jsem stále v procesu, když jsem to oslovení slyšela poprvé od ochranky, tak mě trochu zamrazilo,“ sdílela s kamerami České televize své počáteční dojmy a upřesnila, že spolu s tímto oslovením má spojenou silnou emoci zodpovědnosti. Anketa Myslíte, že globální oteplování způsobuje člověk? Ano 29% Ne 71% hlasovalo: 2628 lidí

Prozradila, z čeho má ve své prezidentské funkci největší obavy. „Jsem velmi zvědavá na dobu, která nás teď čeká, to prezident nemá úplně ve své moci, je spolutvůrcem toho prostředí. Nejde jen o parlamentní volby, ale o celkový vývoj ve světovém kontextu,“ řekla s tím, že právě to bude velmi definovat, jaká témata budou klíčová. „Mám k tomu velký respekt, ty trendy v rámci světa a Evropy jsou různé,“ míní.

„Budu se snažit udělat pro naši zemi co nejvíce. Největší obavy mám z toho ustát všechny ty křižovatky, na kterých budu stát,“ podotkla s tím, že hodnotově je pevně ukotvena, ale bude muset umět se rozhodovat správně.

Už nyní jí prý velkou radost dělá tým jejích poradců. „Jsou to skvělé osobnosti a odborníci, jsou lidští, to je pro mě důležité i v práci. Jsou schopní poslouchat a jsou velmi konstruktivní,“ uvedla a doplnila, že se těší na to, co pro Slovensko mohou udělat, ať se to týká životního prostředí, spravedlnosti, nebo sociální oblasti. „Pomůže to Slovensku vyladit systém,“ věří slovenská prezidentka.

Čaputová se krátce po sobotní inauguraci dostala do křížku se šéfem nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) a expremiérem Robertem Ficem kvůli obsazení ústavního soudu. V kontextu s tím se rovnou zamyslela i nad tím, co budou další výzvy, které ji v úřadu čekají. „Budou to křižovatky, na kterých budu stát, a budu muset udělat správné rozhodnutí,“ zopakovala. „Důležité pro mě je, abych neztratila kompas a zůstala sama sebou,“ dodala.

Witowská podotkla, že politika je někdy tvrdá hra, zajímalo ji také, jak se ženský pohled Čaputové projeví do jejího prezidentství. „Má dosavadní právní praxe také nebyla jednoduchá. Na jedné nebo druhé straně byla silná státní moc, nebo lidí z mafiánských seznamů,“ připomněla, že se tak ocitala v kauzách, které jí velmi zkoušely v otázkách odvahy a strachu. „Podařilo se mi je ale ustát, já se nechci nechat vtáhnout do osobních sporů, pomáhá mi, že volím věcný přístup, chci do veřejného života vnést nadhled a trochu pokoje,“ upřesnila svůj přístup, který volila i ve zmíněném sporu s Ficem.

Čaputová hovořila velmi klidně a vyrovnaně, až to na Witowskou působilo dojmem, že se neumí ani naštvat. Najdou se prý však i situace, které s Čaputovou dokážou velmi silně pohnout, například když se jedná o týrání dětí. „Pokud je zde nerovnováha a neférovost, ať z pozice moci, nebo síly, nebo jde o diskriminaci evidentně slabšího, tak se musím mnohokrát nadechnout, abych byla schopna věcného přístupu,“ dodala.

Ve svém prvním projevu po inauguraci Čaputová uvedla, že chce být prezidentkou všech Slováků. Je si však vědoma, že není možné, aby splnila očekávání všech jednotlivců. „Ne vždy bude můj krok pochopen, i když bude nejlepší na světě. Budu se ale snažit, co to dá, abych pomohla. Jsem ale člověk, který bude zákonitě dělat chyby, budu se snažit jich vyvarovat,“ doufá nová prezidentka Slovenské republiky.

Pokud jde o voliče, kteří ji nevolili a budování důvěry vůči nim, tak získat si jejich sympatie vnímá Čaputová jako jistý proces. Důvěru si chce u nich budovat po dobu mandátu reálnými kroky a vystupováním. „Zcela jistě nemám šanci u lidí, kteří jsou s názorem na mě již hotoví a vycházejí z informací, jež nemají s pravdou vůbec nic společného. U těch ani tu ambici nemám, nepřišli mě pozorovat a poznávat, ale soudit,“ doplnila.

„Umím porozumět ale tomu, že například část voličské základny extremistických stran je hlasem nespokojenosti s tím, jak to nyní funguje. Je hlasem nouze, s tím umím empatizovat. Je možné, že se s těmito lidmi mohu shodnout na diagnóze problému naší společnosti,“ myslí si Čaputová.

U diagnózy slovenské společnosti se chvíli pozastavila. Je dnes Slovensko mafiánský stát? Zajímala se Witowská. Čaputová se však zamračila, že tento pojem pro Slovensko by nepoužila.

„Dovolím si ale tvrdit, že jsou tu prvky, které vzbuzují vážné podezření z propojení mezi vysoko postavenými politiky a lidmi z mafiánských seznamů,“ připustila s tím, že jsou známé publikované esemesky a kontakty mezi některými představiteli mafie a lidmi ve vysokých pozicích a funkcích.

Dodala však, že jelikož pracovala jako advokátka v justičním systému, ví, že slovenské soudnictví je funkční. „Ale máme velký problém, pokud jde o justiční orgány, pokud jde o vyvážení vysoké míry nezávislosti zodpovědností,“ všímá si.

Co se týká vyhlášení amnestie, nic takového Čaputová v plánu nemá. „Nechystám se na to, zůstanu u tradice, která je tu po dobu více funkčních období, a to jsou individuální milosti,“ upřesnila.

Jednou z jejích pravomocí je také jmenování generálního prokurátora, zatím však nemá představu o tom, koho by do této funkce jmenovala. „Z hlediska personálního nemám představu, kdo by to měl být. Plně respektuji, že je pravomocí Národní rady Slovenské republiky zvolit kandidáta, kterého já jmenuji, nebo ne,“ pousmála se a podotkla, že by to ale měla být osoba, která je odborně vysoce kvalifikovaná. Do budoucna by byla každopádně ráda, kdyby se podařilo systém prokuratury posunout směrem k větší transparentnosti a samostatnosti.

První cesta Čaputové vede do Prahy, setká se s prezidentem Milošem Zemanem. Očekává, že spolu budou hovořít o tématech, která mají společná. „Velmi se těším, že zachovám tuto tradici první cesty do České republiky, je to symbolické, velmi ráda tento první krok udělám, a potvrdím tak tuto kontinuitu,“ řekla s úsměvem prezidentka a upřesnila, že jejich témata se budou týkat vnitřní a i zahraniční politiky. „Zajímá mě samozřejmě také, jak český prezident vnímá to, co se aktuálně v České republice děje. A předpokládám, že jeho zase bude zajímat dění na Slovensku,“ odhaduje Čaputová.

Moderátorka však zdůraznila, že Čaputové je často kritiky vyčítáno, že nemá zkušenosti z vysoké politiky. „Vy jedete teď na setkání s politickým matadorem,“ zdůraznila s tím, že Miloš Zeman je v politice třicet let. „Mám před tím respekt stejně jako před schůzkou s každou osobností. Nemám trému ve smyslu, že se střetnu s politickým matadorem,“ uvedla a dodala, že sice je v roli političky krátce, ale není pravdou, že by v politice nepůsobila. „Tohle pro mě nebude nová zkušenost. Byla jsem advokátka, která působila v politice, není to neznámé,“ připomněla Čaputová.

O svém předchůdci Andreji Kiskovi Čaputová řekla, že byl dobrým prezidentem, zamyslela se nad otázkou, zda by to samé z vnějšího pohledu řekla i o Zemanovi. „Respektuji prezidenta Zemana, není ale tajemstvím, že na některé věci budeme mít nejspíše odlišné názory, pokud jde třeba o zahraniční politiku,“ uvedla Čaputová, která se bude hledat především témata, který by spolupráci České a Slovenské republiky mohla posunout dopředu.

Češi už několik týdnů protestují v ulicích, volají po demisi premiéra Andreje Babiše a ministryně spravedlnosti, chtějí nezávislost justice. Po 30 letech se sejdou také na Letné. Čaputová zmínila, že k projevům názoru lidí na ulicích má velký respekt. „Politici by to měli také vnímat s velkým respektem a úctou. Zpětná vazba, kterou veřejná moc dostává od lidí, je zdravý projev demokracie, takže v tomto smyslu nemám o českou společnost obavu,“ okomentovala protivládní demonstrace s tím, že ona sama je v tomto případě člověk z ulice, jelikož mnoho protestů spoluorganizovala.

Příští rok Slovensko čekají parlamentní volby, které budou hodně důležité. Witowská se zajímala, zda by jmenovala vládu, jejíž součástí by byli kotlebovci? „Pokud by tam byla taková strana a chtěla tam mít svého ministra, zkusila bych ještě před tím, než by byla konkrétní osoba pověřena sestavením vlády, s budoucím možným premiérem komunikovat, aby takovou možnost zvážil,“ sdělila Čaputová s tím, že je velké dilema, jakým způsobem komunikovat s představiteli extrému, jelikož její hodnotové vymezení je jednoznačné a nevidí důvod z něho slevit.

