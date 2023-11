Čaputovou nahradil Che Guevara. „Podzimní úklid“, chlubil se místopředseda slovenského parlamentu

Místopředseda slovenského parlamentu L’uboš Blaha (Směr-SD) se na sociálních sítích pochlubil, jak si představuje „podzimní úklid“ své kanceláře. Ten postihl i portrét slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, jejíž fotografii Blaha schoval do skříně a nahradil ji marxistickým revolucionářem Che Guevarou. „Měl by tam pověsit i Pol Pota,“ reaguje senátorka Miroslava Němcová (ODS) a připomenula Blahovy výroky o Janu Palachovi.

Následně došlo i na portrét slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Blaha se na videu natočil, jak její portrét sundal, uschoval jej do skříně a na zeď si místo prezidentské fotografie pověsil marxistického revolucionáře Che Guevaru.



„První den v nové kanceláři místopředsedy parlamentu – musel jsem udělat pár drobných úprav. Slovensko na prvním místě! Venceremos,“ komentoval krok Blaha na svém Telegramu.

Opoziční Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) ve čtvrtek následně podle slovenského Denníku N ohlásilo, že chce vyvolat mimořádnou schůzi Národní rady o Blahově odvolání z funkce místopředsedy. „KDH jako hnutí, které bojovalo proti komunismu a zasadilo se o vstup Slovenské republiky do Evropské unie a mezinárodních struktur, s tímto znevažujícím postupem nesouhlasí,“ uvedla předsedkyně poslaneckého klubu Martina Holečková.



Video z „podzimního úklidu“ Blahy vzbudilo rozruch i v Česku. Česká senátorka Miroslava Němcová připomenula, že to není poprvé, co tento politik Směru-SD učinil něco kontroverzního.



Připomenula, že „vězně komunistického režimu nazval nemorálními cynickými arogantními prasaty“ a „o Janu Palachovi řekl, že to byl terorista“.

Blaha v roce 2019 napsal, že je „hanba“, že oslavujeme čin Jana Palacha, jelikož tací lidé dle něj nejsou „hrdinové“, ale považuje je za „psychicky labilní fanatiky“. Dnes bychom dle něj Palacha „označili za teroristu a magora“.

„Vedle Che Guevary by si měl pověsit velkého komunistu Pol Pota, vůdce Rudých Khmerů (1,7 miliónu mrtvých za tři roky). Aby byl mezi svými,“ vzkázala Blahovi ještě v narážce na jeho novou „výzdobu“ kanceláře Němcová.

