Cena za čtvrt husy zkazila občanu Budějovic i chuť na pivo

Přestože především cena za čtvrtku pečené husy v řadě restauračních zařízení některým doslova zvedala krevní tlak, další si zajišťovali místa dopředu. Aby se nestalo, že si nebudou mít na svatomartinských dobrotách kde pochutnat. Mnozí lidé to pojali jako společenskou událost.

Svatomartinská husa pro čtyřčlennou rodinu přes dva tisíce. Plus pití…

V některých restauracích a hospůdkách nabízeli svatomartinské menu už od čtvrtka. My jsme se do centra Českých Budějovic vypravili v pátek. „Čtvrtka v sádle pomalu pečené svatomartinské husy s domácími bramborovými a žemlovými knedlíky s červeným zelím, husím jus a dozlatova smaženou cibulkou,“ stálo na jídelním lístku jedné z vyhlášených restaurací. Cena? 587 korun. Pochoutku bylo možné zapít například svatomartinským vínem, různé druhy, decka za 48 korun. V další restauraci pak nabízeli čtvrtinu pečené husy s červeným zelím s povidly, s houskovým knedlíkem s kaštany a se škvarkovými placičkami za 549 korun. Bramborové knedlíky plněné husím masem, s omáčkou z červeného zelí a máslovým kadeřávkem vyšly na 196 korun. V další legendární restauraci vyšla „čtvrtka dozlatova pečené husičky, plněné jablko, červené zelí a variace knedlíků na 569 korun. Staročeský „kaldoun“ pak stál 69 korun.

Pokud si tedy zašla čtyřčlenná rodina na svatomartinský oběd či večeři a dal si každý třeba zmíněnou čtvrtku husy s bohatou „přílohou“, vyšel je jen hlavní chod celkem na více než dva tisíce korun.

I přesto, že cena čtvrtky husy s „přílohou“ ve všech restauračních zařízeních, které jsme navštívili, přesahovala pětistovku, neměli jsme si pomalu kam sednout. Na řadě stolů totiž stály cedulky s rezervacemi, některé stoly už obsadili hosté, kteří si na pečené huse zrovna pochutnávali. „Tak je to jednou za rok a je to fakt dobrota,“ usmíval se muž zhruba středního věku, který se představil jako Petr.

Narazili jsme i na skupinku, která si přijela pochutnat na svatomartinské huse z Rakouska. „Je to tradice. Vždycky sem jezdíme, vaříte tady výborně. A ty vaše knedlíky, to je luxus,“ zasnila se starší žena, kterou doprovázely ještě dvě její vrstevnice a dva zhruba stejně staří pánové. „Jsme už všichni v důchodu, tak si užíváme,“ zamrkal na nás vesele jeden z nich.

Zbláznili se…?! To raději strčím doma kuře na pekáč!

Ne všichni lidé byli ale k „huse za víc než pětistovku“ tak vstřícní.

„To raději strčím doma kuře na pekáč!“ žasla žena, které jsme se zeptali, co říká na ceny svatomartinských pochoutek.

„Cože? Čtvrtka husy? Fakt jen čtvrtka?“ nevěřil důchodce, když jsme mu řekli, na kolik pečená husa v některých restauracích vyjde. „Tak to je zase jen pro někoho, to je jasné. Ty rozdíly mezi lidmi jsou čím dál větší. To mi vadí. Dělá to jen zle. Já mám ale stejně raději pořádný kus prasátka,“ usmál se nakonec smířlivě.

Jeho kamarád, se kterým prý vyrazil do města „na pivko“, ale zdaleka tak smířlivý nebyl. „Zbláznili se?! To snad ani není možné,“ rozčílil se a naštvaně dodal. „A v těch krámech je to také drahota.“

Husy jako nedostatkové zboží? Já si dám raději kachnu v akci…

Šli jsme se tedy do zmíněných „krámů“ konkrétně v Českých Budějovicích podívat. V jednom ze supermarketů jsme viděli ceduli s informací, že husu v ceně 109,90 za kilo je možné koupit maximálně tři kusy na nákup. Vedle pak zrovna instalovali ceduli s omluvou zákazníkům s tím, že husa chlazená, kterou mají uvedenou v letáku, byla dodána jen v omezeném množství. A o moc lepší to nebylo zřejmě ani jinde na jihu Čech.

„Vypravila jsem se do jednoho obchodu v Jindřichově Hradci. A nebyla tam ani husa,“ popsala nám paní Vlasta z Jindřichohradecka.

Ale zpět do Českých Budějovic. V dalším obchodě jsme objevili mraženou husu v akci, kdy husa o váze 4 200 gramů byla z původní ceny 877 korun zlevněná na 378 korun, tedy 90 korun za kilo. V letáku jednoho z obchodů jsme pak našli celou husu s droby za 119,90 za kilo, v dalším pak husí prsa 26,90 za 100 gramů. V některých obchodech měli v těchto dnech slevu na kachnu, což některé zákazníky inspirovalo.

„Jestli husa, nebo kachna, není to jedno? Nám doma stejně kachna chutná víc. Tak ji upeču a je to. Ušetřím, a ještě si pochutnáme,“ smála se paní, se kterou jsme se potkali právě nad nabídkou kachen.

Zavolali jsme si i přímo k chovateli hus, do Rybářství Nové Hrady. „Za kilo husy živé váhy dáte u nás 140 korun. Husy mají tak od čtyř do sedmi kilo,“ prozradila nám vedoucí chovu hus Naďa Hrvolová s tím, že zájem o husy rozhodně je.