Cenová bomba v německém obchodě. Vezmou ho Češi útokem?

reklama

„Basička plzničky v německým kaufláči. Jetzt! Vládni výbor pro národní výživu a udržitelnost doporučuje vyrazit na nakup za hranice. S podporou ministra pro supermarkety bratra Nekuly, samozřejmě...“ napsal s dávkou humoru Plesl na svém facebookovém profilu a přidal plakát jako důkaz, že 20 lahví plzeňské dvanáctky stojí ve slevě 15 eur.

Fakt, že je v zahraničí levněji, si uvědomuje i vláda Petra Fialy; premiérův poradce Štěpán Křeček proslul výrokem, že mají Češi raději jezdit nakupovat do zahraničí. „Proslul jsem tím, že radím lidem, aby jezdili na nákup do Polska, když se jim to vyplatí. Chci, aby se jim ušetřilo v rodinných rozpočtech a v Polsku je to teď skutečně výhodnější. Nejde o řešení pro všechny, ale na větší nákupy se to vyplatí i Pražanům,“ řekl Křeček v jednom z rozhovorů, jak informuje server Echo24.cz.

Ing. Zdeněk Nekula KDU-ČSL



ministr zemědělství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) zase Čechům poradil, aby nakupovali ve slevách. „Normální ceny jsou to, co zákazníci vidí, když nakupují ve ‚slevách‘. To, co se tváří jako slevová akce, tak je normální cena, proto vyzývám zákazníky, nekupujte mimo slevové akce, protože to je zbytečně předražené,“ sdělil Nekula pro Hospodářské noviny.

„Proč bych měl kupovat mléko za nějakých 25 až 40 korun? Počkám si pár dní, týden a nakoupím si celý karton za nějakých 16 až 17 korun,“ dodal Nekula. Češi by se podle něj neměli bát hledat slevy v letácích. „Vždyť čtení letáků je u mnoha občanů docela velký sport,“ prohlásil ministr zemědělství.

Ideální variantou se tak zdá nakupování ve slevách v zahraničí. Basa plzně v německém Kauflandu je toho zářným příkladem.

Psali jsme: „Poláci tu levně jí, nekupujte tam.“ Ministr mluvil, pak přišla zlá pravda A teď na hanbě Lidl. „21,90 nebo 29,90?“ Válka pokračuje Tolik masa, stůl se málem prohnul! Kuřecí 47 Kč, vepřové 84 Kč. Kousek od hranic se platí málo Drahé potraviny – bude to ještě horší. Vládě dala Markéta Šichtařová studenou sprchu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.