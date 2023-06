Černochová nepřišla na obranný výbor. Expert nevěří svým očím: Nepřijatelné!

reklama

Právník Dostál se v rozhovoru nejdříve pozastavil nad konsolidačním balíčkem. Zaráží jej, že na jeho připomínky dostaly orgány státní správy, samosprávy a tripartity pouhých pět dnů. Tento týden se objevily informace, podle kterých je deficit státního rozpočtu za prvních pět měsíců roku nejhlubší v historii České republiky – více než 270 miliard korun.

„Takový způsob vládnutí je možné označit za nešťastný,“ charakterizoval právník Dostál úřadování Fialova kabinetu. „O rozpočtové krizi se ví poměrně dlouho, a i proto byli mnozí rozhořčení, když ke komentování vládního balíčku dostali pouhých pět dnů. Navíc s tím, že mnohá opatření, která jsou velmi důležitá, třeba kde konkrétně se bude šetřit, se dozvídáme až poté, co připomínkové řízení skončilo,“ hovoří například o záměru omezit platby zdravotním pojišťovnám.

Ve společnosti také významně rezonuje podpis obranné dohody se Spojenými státy, k němuž se vážou výroky ministryně obrany Černochové, která naznačuje, že ratifikaci chtěly zabránit ruské tajné služby, a proto se na veřejnost dostaly její neshody s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou.

Ale když se podíváme na skutečné důvody kontroverzí kolem té smlouvy, ona je skutečně hodně pro nás nevýhodná v tom smyslu, že v podstatě dáváme jedenáct prostorů a zařízení k dispozici americké straně a vzdáváme se kontroly nad tím, zda budou využity ke stavbě základen, umísťování ozbrojených sil, umísťování materiálu. A toto asi není úplně dobré,“ upozorňuje Dostál.

A připomněl, že americká základna na našem území je zjevně dlouhodobým záměrem Černochové: „Poukázal bych rád na jeden fakt, před rokem paní ministryně Černochová vycestovala do Spojených států a výslovně do médií řekla, že chce americkou základnu v České republice. Tehdy to ještě vypadalo, že to vlastně nebudou chtít ti Američané. Já to ale říkám proto, že dnes ministryně obrany přivezla tu obrannou smlouvu, která budování základen umožňuje, a přitom říká, že ji nikdy nechtěla. Tak jí prostě nevěřím. Když se podíváme na to, co říkala před rokem, to byl její soustavný konzistentní záměr,“ konstatuje.

V tak zásadní věci, jako je tato česko-americká obranná dohoda, se velmi podivoval nad tím, že Černochová, která tento týden byla pozvána na výbor pro obranu a bezpečnost, aby své kroky vysvětlila, se nedostavila a zdůvodnila to tím, že se o zasedání dozvěděla den předtím, na jednání parlamentního výboru nebyl navíc přítomen žádný zástupce koaličních stran. „Je naprosto nepřijatelné, aby ministři odmítali chodit do Parlamentu,“ připomíná, že podle ústavy se Parlamentu zodpovídají, a kritizuje, že tímto způsobem moc výkonná nekomunikuje s mocí zákonodárnou.

Vláda je i pro tyto kroky nedůvěryhodná. „V tak citlivé věci, jako je sjednání obranné smlouvy, je to pak ještě více neakceptovatelné a skutečně to nevytváří důvěru v postup této vlády a její respekt k ústavě,“ uvádí Ondřej Dostál.

Česko-americká obranná smlouva také určuje, kdo a za jakých podmínek bude vyšetřovat a soudit trestné činy, případně spáchání vojáky Spojených států na českém území. Je pravda, že česká justice může podle smlouvy požádat o převzetí vyšetřování trestných činů do své jurisdikce, pak bude jen na Spojených státech, zda naší zemi vyhoví, či nevyhoví, zmiňuje moderátorka Jana Bobošíková a dává za příklad situaci v Itálii. „Tam ze 113 spáchaných trestných činů během roku a půl vyšetřovali a soudili Státy plných 80 procent spáchaných trestných činů,“ zmiňuje.

Jak to podle Dostála pak bude fungovat v Česku? „Domnívám se, že to bude podobné, neboť Spojené státy si pochopitelně chtějí udržet kontrolu nad tím, kdo hodnotí a soudí činy a skutky jejich vojáků a případných kontraktorů na území České republiky,“ dodává.

„Ale český zájem by měl být opačný. Trestní právo u nás chrání zájmy českých občanů, životy, majetek a tak dále. A proto ať na území páchá nějakou trestnou činnost Čech nebo se něčeho takového dopustí třeba někdo, kdo je tu zaměstnán na základně, tak vždy by měly mít možnost to hodnotit české soudy, a nebýt v tomto závislé na benevolenci americké strany, zda nás takový případ nechá řešit, nebo zda si takového vojáka bude případně soudit či nesoudit sama,“ míní právník Ondřej Dostál.

