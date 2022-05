Černochová v ČT: Rusko chce obnovit SSSR. To je zřejmé. „Jak komu,“ vmísil se Moravec

reklama

Putinova okupace Ukrajiny, den 95. Ruské jednotky ve směru na město Slovjank v Donbaské oblasti na východě Ukrajiny ostřelují pozice ukrajinských sil a obnovily ofenzivu. Podle britské vojenské rozvědky pokračují ve snaze obklíčit Severodoněck a Lysyčansk. Nově dobyly několik vsí severozápadně od města Popasna v Luhanské oblasti Donbasu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že Rusové vymazávají města v Donbasu z povrchu zemského stejně jako to udělali s Mariupolem. V současné době pak Zelenskyj očekává dobré zprávy v oblasti dodávek zbraní.

Zelenskyj se také za necelé tři týdny chystá vystoupit před oběma komorami českého parlamentu. Co kromě slov díků za dodávky zbraní bude podle Perebyjnise hlavním poselstvím? „Jsem přesvědčen, že jedním z hlavních poselství bude téma českého předsednictví v EU, které začne prvního července. A kromě toho, že náš prezident poděkuje České republice za podporu, tak určitě bude hovořit i o tom, co očekává od Evropské unie i od předsednické země ve vztahu k ukrajinské integraci do EU,“ zmínil Perebyjnis.

Mohla by Ukrajina během českého předsednictví EU dostat kandidátský status na členství v EU? „Očekáváme, že tento status bude Ukrajině přidělen ještě v červnu, během francouzského předsednictví; 23. června bude zasedání Evropské rady, kde doufáme, že takové rozhodnutí padne a že během českého předsednictví začnou přístupová jednání,“ řekl ukrajinský velvyslanec.

„Kromě pomoci v otázce integrace Ukrajiny do Evropské unie, samozřejmě, že budeme očekávat od Evropské unie zpřísnění sankcí proti Rusku a posílení pomoci Ukrajině pro to, abychom bojovali s ruskou agresí, to znamená zbraně, ale také začátek obnovy Ukrajiny, obnovy těch měst, která byla zbořena během ruské agrese,“ zmínil pak také Perebyjnis, co očekávají od českého předsednictví EU.

Očekává, že v projevu vůči českému parlamentu bude Zelenskyj hlavně děkovat. „Jsou země, které jsou nejvíce přátelské k Ukrajině, a k nim Česká republika bezpochyby patří. Ale i od těch nejbližších přátel jsou i větší očekávání,“ dodal velvyslanec.

A co očekává ministryně obrany Jana Černochová? „Já očekávám to, že vyjádří jistou míru poděkování za to, že skutečně naše vláda patří mezi lídry pomoci Ukrajině, ale to už ostatně vyjadřuje Volodymyr Zelenskyj v různých jiných vyjádřeních, prohlášeních. Spíš si myslím, že to bude jeho státnický projev, který bude možná přesvědčovat i některé občany České republiky, že ta pomoc, kterou dlouhodobě Ukrajině poskytujeme, má smysl. A že nesmí přestat. Je zřejmé, že Rusko má zájem o obnovu SSSR,“ poznamenala Černochová.

„Jak komu je to zřejmé...“ odvětil Moravec.

„Je to zřejmé z různých výroků nejvyšších ruských představitelů. Válka bohužel jen tak neskončí, byť bychom si všichni přáli opak. A my se nesmíme nechat ukolébat tím, že možná v tom veřejném prostorou těch informací je méně, už třeba i méně demonstrací na podporu Ukrajiny, už se nosí méně ukrajinských vlajek, prostě tak to není. V našich srdcích pomoc Ukrajině musí přetrvat a my musíme i jako politici, občané České republiky, dál pomáhat,“ nabádala Černochová.

Pomoc Ukrajině by dle jejích slov měla být kontinuální. „Ne, že se pomohlo před třemi měsíci, pak dlouho nic, a pak se zase pomůže. Česká republika patří mezi ty země, které pomáhají kontinuálně. Chtěla bych se i trošku zastat Spolkové republiky Německo, protože SRN ocenila Českou republiku právě za tu její pomoc Ukrajině tím, že nám zdarma poskytne tanky Leopard té vlastně prostřední série, bude to 15 tanků, které získáme v řádech měsíců a v příštím roce. A i to je přeci nějaká forma pomoci, právě Ukrajině, protože tím to Německo oceňuje ty země, které Ukrajině tou svojí i těžkou vojenskou technikou pomáhají," řekla Černochová.

„Potřebujeme zbraně, které by nám pomohly nejenom zastavit ruský útok, ale také osvobozovat okupovaná zemí. Potřebujeme nejen obranné zbraně, ale i útočné. Těžkou techniku, jsou to tanky, obrněná vozidla, ale také nejvíc, co bychom teď potřebovali, jsou raketomety, které by mohly střílet na 60-90 kilometrů, abychom mohli vlastně z bezpečné vzdálenosti útočit na ruské pozice. Samozřejmě potřebujeme i letadla, helikoptéry, protileteckou obranu, protože Rusové stále ostřelují ukrajinská města pomocí raket dalekého dostřelu a vlastně my potřebujeme účinné systémy, které by zabránily těmto útokům,“ poznamenal následně k důležitosti zbraní Perebyjnis.

„Rusko je země, která rozumí jenom síle. A když Západ projevuje jednotu a silnou pozici, tak Rusko vlastně i odpovídajícím způsobem na to reaguje. Já si myslím, že Západ by měl pokračovat v dodávkách účinných zbraňových systémů pro Ukrajinu, protože je to jediný způsob, jak bychom mohli Rusko porazit. Ukrajina má velmi zkušenou a statečnou armádu, ale my potřebujeme zbraně, a je to nejenom v zájmu Ukrajiny, je to v zájmu i Západu. Teď máme možnost zastavit ruského agresora na území Ukrajiny. Zabránit tomu, aby ruský agresor šel dál, třeba na hranici Evropské unie a možná i dál. Nemůžeme vylučovat, že zaútočí i na pobaltské země nebo na země střední Evropy. Myslím si, že je to v zájmu všech, abychom Rusko porazili na území Ukrajiny,“ vyjádřil názor Perebyjnis.

Dlouhodobým cílem Ukrajiny je podle něj získání celého ukrajinského území zpět, a to včetně Krymu a Donbasu. „Nepřistoupíme na žádná ultimáta ze strany Ruska, která by předpokládala ztrátu suverenity a územní celistvosti,“ dodal ukrajinský velvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis.

Psali jsme: Musíme českou armádu připravit na možný střet s Ruskem, doporučuje expert Poslanci projednají úpravy pomoci uprchlíkům a plnění zásobníků plynem Teroristé? To myslel mě. Švédská poslankyně vystoupila proti tureckému prezidentovi CNN: Rusové v Severodoněcku střílejí po lidech, kteří si chodí ke studním pro vodu

