Čerstvé: Šlachta s Motoristy i Konečná bodují. Ale ten Fiala

Sedm stran či hnutí by se podle aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK dostalo do Evropského parlamentu. Vítězí hnutí ANO, u kterého ovšem voliči málo znají kandidátku. Voliči SPOLU, STAN i Pirátů to prý stranám ještě hodí, i když jsou s nimi nespokojení. A do europarlamentu se podle průzkumu dostane i Přísaha a Motoristé sobě a také koalice STAČILO! Kateřiny Konečné.

reklama

Dnes zveřejnila agentura STEM/MARK průzkum preferencí pro blížící se volby do Evropského parlamentu. Dle jejích zjištění je vyhraje hnutí ANO, a to i přesto, že voličům není příliš známo, kdo kandidátku subjektu s nejvyššími volebními preferencemi vede.

Odhaduje se, že volební účast bude nízká, volit se dle průzkumu chystá 41 % Čechů, přičemž skutečná volební účast bývá zpravidla menší, tudíž STEM/MARK odhaduje 30 až 35 %. Což bude vyhovovat zejména stranám s přesvědčeným a odhodlaným elektorátem. Také to ale ztěžuje přesný odhad výsledků.

Podpora hnutí ANO je dle průzkumu 27,5 %. Druhá by byla koalice SPOLU, která má 20 %. U ní STEM/MARK činí poznámku, že voliči koalice jsou z jejích výkonů zklamaní, přesto to ale koalici stále „hodí“, protože nevidí žádnou jinou alternativu.

Tři další strany mají velice podobné preference, jedná se o STAN, Piráty a SPD s Trikolorou. Všechny se pohybují mezi 10 a 10,5 procenta. Ale jsou zde ještě dva subjekty, které by se do europarlamentu dostaly. Tím je koalice vedená Kateřinou Konečnou STAČILO! a pak také spojení Motoristů sobě a Přísahy, které mají 6,7 a 6 %. Přísaha a Motoristé sobě jsou pak jediný subjekt, který v europarlamentu neobhajuje již získané místo a podle volebních pravidel a výsledků v průzkumu by se do europarlamentu dostal. Sociální demokracie by podle průzkumu získala 3,4 %, Svobodní 2,5 %.

Graf voličských preferencí do eurovoleb

Zdroj: STEM/MARK

Psali jsme: Slzy sázkařů. Kvůli prohře Korčoka přišli o hodně Průzkum Košík.cz: Kovanda vyčetl zlepšení. Dali jste „jen“ 184 Kč. Ceny drahé, Velikonoce levné Odhaleno, kdo „bojuje s dezinformacemi“. Žádná nezávislost, přesně naopak Genderový jazyk, migrační politika... Němečtí Zelení štvou vlastní voliče. Odchází

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama