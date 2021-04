České dráhy krizi ustály. „Nešlo to vypnout ze zásuvky. Musela být zachována základní dopravní obslužnost,“ řekl bývalý ministr dopravy Zdeněk Žák

reklama

Podle mezizinárodních účetních standardů České dráhy dosáhly konsolidované ztráty ve výši 4,1 miliardy korun. Největší dceřiná společnost ČD Cargo hospodařilo s mínus 248 miliony korun. Ztrátu zaznamenaly také další společnosti skupiny ČD Travel a Dopravní vzdělávací institut.

Podle tiskové zprávy na webu ČD Skupiny ČD zároveň utratily 166 milionů korun za dezinfekční prostředky a úklidy vlaků. Tyto náklady kompenzoval stát do výše 32 milionů, zbytek se negativně podepsal do hospodářských výsledků.

Předseda představenstva a generální ředitel ČD Ivan Bednárik k tomu dodává: „Největší problém jsme měli v osobní dopravě. Loni na jaře využívala naše vlaky dokonce jen desetina zákazníků oproti normálu.”

„My jsme nicméně celou dobu pro občany zajišťovali základní dopravní obslužnost a náklady s tím spojené nebyly plně kryty tržbami. To je hlavní důvod, proč osobní doprava skončila ve ztrátě téměř 4 miliardy korun,“ vysvětluje dále Bednárik.

Výpadek příjmů z cestovného řešily České dráhy hledáním vnitřních úspor a snižováním nákladů, ČD také využivají program Antivirus. Na sanaci výpadků to podle tiskové zprávy nestačilo, ale podařilo se díky tomu ztráty udržet. „Vedení společnosti pokračuje v realizaci úsporných opatření a nezbytných strukturálních změn v letošním roce. Firma systematicky posiluje likviditu a pokračuje v investicích do svého hlavního byznysu, tedy do obnovy vozidel a opravárenské základny,” uvádí se ve zprávě dále.

Kritiku Českých drah za propad v hospodaření odmítá bývalý ministr dopravy v Rusnokově vládě Zdeněk Žák: „Pokud je někdo kritizuje za špatné hospodaření, pak je to v dnešní době politicky motivovaný útok, nikoli konstruktivní kritika. Je to pokrytecké.“ Podle jeho názoru mohla být situace výrazně horší. „Nejde si to představit tak, že by přestala fungovat primární dopravní obslužnost. Vlaky jezdily skoro prázdné, ale musíme to chápat jako investici do udržení základního fungování státu,“ přidal svůj pohled na věc Žák. „Po státu chceme, aby to fungovalo, nejde to vytáhnout ze zásuvky,“ pokračoval bývalý ministr dopravy. V tom také vidí důvod, proč ani České dráhy v takové době neměly šanci dosáhnout lepších hospodářských výsledků a nutně se propadly do ztráty.

Žák nabízí zajímavé srovnání se západními sousedy, které vyznívá pro Českou republiku lichotivě. „Mám informace, že společnosti na západě se ani zdaleka tak dobře nevyrovnaly s hospodářským úpadkem a mají mnohem složitější situaci. Nebyly schopné se chovat v krizi flexibilně. V tomto ohledu je potřeba vzdát hold odvedené manažerské práci,“ prohlásil na adresu Českých drah.

Pokles výkonů zaznemanala i jinak zisková dceřiná společnost ČD Cargo. První čtvrtletí letošního roku však naznačuje, že se situace stabilizovala a pomalu se vrací do normálu. K tomu pomohly nejen úspory a snižování nákladů, ale také to, že se ČD Cargo plně etablovalo po Rakousku i na německém trhu.

