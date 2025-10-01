Česko má nejvíc lidí na výplatnici státu v celé EU, udeřila Šichtařová

01.10.2025 13:45 | Monitoring

Česká republika má podle ekonomky Markéty Šichtařové jeden velmi nebezpečný primát. Zatímco vláda mluví o úsporách a takzvané konsolidaci veřejných financí, státní aparát podle ní dál bobtná do obludných rozměrů. Každý pátý pracující v této zemi je napojený na veřejné peníze. V poměru k počtu obyvatel tak prý Česko drží smutné evropské prvenství.

Foto: Screen ČT24
Popisek: Markéta Šichtsřová v OVM

Markéta Šichtařová, lídryně Svobodných a jednička na kandidátce SPD v Praze, k tomu říká jasně: „Veřejný sektor bych zminimalizovala. A klidně bychom se mohli vrátit na úroveň roku 2016. Tehdy si nikdo nestěžoval, že je málo úředníků.“

Podle údajů České národní banky pracuje v roce 2024 ve veřejném sektoru téměř jeden milion lidí. Z toho přes 487 tisíc přímo pro stát včetně 73 tisíc úředníků. Šichtařová tvrdí, že každý pátý člověk v produktivním věku pobírá výplatu z kapes ostatních, a že v celé Evropské unii není země, která by měla přebujelý veřejný sektor v takovém rozsahu.

„Tohle už není služba státu občanům. Tohle je stát jako pán, ne jako sluha,“ říká Šichtařová. Podle ní je dnešní situace důsledkem nafukování agend, které stát nepotřebuje, a které jen zvyšují výdaje bez přidané hodnoty. Jedním z příkladů, kde by se podle ní daly rychle najít úspory, je inkluze ve školství. „Stačí zrušit inkluzi a rázem máme volných desítky tisíc lidí. Můžeme zavřít zbytečné úřady, zrušit agendy, které buď nefungují, nebo přímo škodí. Ti lidé by měli kde pracovat. Trh práce je přehřátý a zoufale hledá pracovní sílu. Jen jim nesmíme stát v cestě,“ dodává.

Šichtařová tvrdí, že přerostlý stát není jen problémem rozpočtovým, ale i problémem svobody. Podle ní stát zaměstnáváním milionu lidí kontroluje společnost nejen ekonomicky, ale i ideologicky. „Vytváří závislost, poslušnost a ztrátu iniciativy,“ konstatuje. Tvrdí také, že velká část státní struktury nevytváří žádnou reálnou hodnotu, ale pouze přerozděluje a reguluje.

Řešením je podle Šichtařové návrat ke štíhlejšímu státu, jaký jsme měli naposledy v roce 2016. V té době podle ní stát fungoval efektivněji a levněji. Z pohledu Šichtařové se veřejný sektor stal systémem sám pro sebe. Podle ní nepomáhá, ale zdržuje. Nevytváří hodnoty, ale spotřebovává. A podle jejích slov politici často vytvářejí dojem, že je tento stav žádoucí, přitom ale ve skutečnosti škodí celé ekonomice i svobodě jednotlivce.

„Česká republika potřebuje méně úředníků a víc svobodných lidí. Nechceme stát, který řídí vše. Chceme stát, který překáží co nejméně,“ uzavírá Šichtařová.


autor: Karel Výborný

