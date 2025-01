Česko na „konci trubky“. Plyn bude, až všichni ostatní budou mít dost. A pěkně draho

Po začátku války na Ukrajině zažili čeští spotřebitelé prudký nárůst cen elektřiny i plynu, který naboural mnoho rodinných rozpočtů. V posledním roce se situace zlepšila a podle nejnovějších zpráv může průměrná rodina uzavřením nové smlouvy ušetřit v průměru 17 tisíc korun ročně.

Je možné, že pokud uvažujete o změně smlouvy, abyste nějaké peníze ušetřili, není příliš moudré s tím otálet. Prakticky všemi médii proběhla informace, že Ukrajina na nový rok ukončila tranzit ruského plynu. Sousední Slovensko, které do té doby zajišťovalo měsíčně tranzit asi 1,8 miliardy kubíků plynu do dalších evropských zemí a dalších 200 milionů kubíků samo odebíralo, nyní řeší další možné varianty. Před několika dny ale došlo také k útoku na kompresorovou stanici plynovodu TurkStream v ruském Krasnodarském kraji. Jak informují Financial Times, TurkStream je poslední přímou cestou, kterou se ruský plyn dostává do EU. Podle agentury Reuters Rusové obviňují Ukrajinu, že se pokusila náletem dronů přerušit dodávky plynu skrze toto zařízení. To by ohrozilo zejména Maďarsko, ale i další země střední Evropy a Balkánu. Útok zatím nebyl potvrzen z jiného než ruského zdroje, i to však stačilo k tomu, aby cena plynu včera vzrostla o 7,2 procenta. Plynovod TurkStream leží na dně Černého moře a spojuje Rusko s Tureckem. Z jedné jeho větve proudí plyn do Turecka, ze druhé k evropským zákazníkům. Podle informací provozovatele je plynovod schopen dodávat energii až pro 15 milionů evropských domácností a nahradí tak provoz 126 tisíc větrných turbín, nebo kapacitu až 370 tankerů na LNG.

Pro ceny plynu v Evropě je klíčový virtuální obchodní uzel TTF v Nizozemsku. Tam se dnes megawatthodina plynu obchoduje za 47,315 eura, tedy za 1,19 milionu českých korun. Špatnou správou je, že ceny na burze TTF setrvale rostou už od února loňského roku, kdy se plyn obchodoval na hranici 29–30 euro za megawatthodinu. Za necelých deset měsíců trvalého zdražování se cena zvedla o více než padesát procent. Zásobníky plynu v Evropské unii jsou podle čerstvých dat naplněny zhruba ze 64 %, a stav zásob setrvale klesá. Naplněnost zásobníků je v této chvíli zhruba 6 procentních bodů pod dlouhodobým průměrem hodnot obvyklých pro leden.

Jsou to pro české spotřebitele důvody k obavám? ParlamentníListy.cz oslovily se žádostí o komentář Vladimíra Budinského, bývalého ministra dopravy ČR a předsedu spolku Konec uhlí – nová energie. „TurkStream je dnes opravdu jediný fungující potrubní plynovod pro dopravu ruského plynu do Evropy a zatím evidentně fyzicky funguje. Další plynovody z Ruska jsou odstaveny, nebo ve výstavbě,“ říká Budinský. TurkStream si podle něj Rusové a Turci pohlídají, neboť jde o společný projekt, který se nachází v jejich teritoriálních vodách. Budinský potvrdil, že pro vývoj cen plynu u nás je v tuto chvíli rozhodující vývoj na nizozemské burze TTF a také na tom, jak vysoká bude poptávka po plynu v Asii, která je hlavním odběratelem LNG. „Plyn je a bude v EU drahý, protože ho málo těží a většinou dovážím, a to bude podkopávat konkurenceschopnost EU,“ předpokládá Budinský.

Pro tuto topnou sezonu množství plynu, které Česko drží v zásobnících, podle Budinského vystačí: „Pokud nepřijdou nějaké dlouhé extrémní mrazy, bude to bez problémů a i normální chladnější epizodu obvyklou v lednu i v únoru bez problémů soustava letos zvládne." Horší je to podle něj s výhledem evropského průmyslu. Ten drtí jak zelená evropská nařízení, tak právě drahé energie. „Evropský průmysl, největší odběratel plynu, má problémy, stěhuje se mimo EU, a celkově tím poptávka po energiích v EU klesá. Radovat se z toho může jen idiot," říká Budinský.

V budoucnu podle něj čekají problémy i běžné spotřebitele, i když výpadků se prý bát nemáme: „Plyn v Česku, které se po dekádách komfortní situace, kdy naším územím tekl mohutný tok ruského plynu do Německa a my jsme si z něj brali zlomek a ještě jsme měli příjmy z tranzitu, teď bude citelně více drahý, protože jsme se ocitli ‚na konci trubky‘. Dostane se k nám plyn, když všichni před námi (Německo) budou mít dost. Že bychom byli úplně bez plynu se v EU nestane, ale náklady na dopravu k nám, na konec plynového světa, budou nejvyšší, a tedy plyn v ČR bude relativně dražší. Navíc se u nás počítá jako s náhradou za uhlí s výstavbou plynových elektráren v rozsahu 3 GW, a tedy perspektivně s větší poptávkou, která cenu nesníží.“

Vladimír Budinský vysvětluje, že u plynu o ceně nerozhodují čistě tržní mechanismy: „Je to globální politikou ovlivňované prostředí, LNG jde odvézt kamkoli. Asie je největší zákazník a cena se tvoří tam.“ Český spotřebitel by podle něj přesto měl zůstat plynu věrný, protože utéct od něj k tepelnému čerpadlu je prý chyba, která se může zásadně prodražit. „Elektrické topení, kterým tepelné čerpadlo ve skutečnosti je, nikdy v běžném českém objektu nemůže plyn ekonomicky porazit,“ říká a dodává, že plyn není komodita, která by před sebou neměla budoucnost – jen dnes známá ložiska plynu vystačí na 300 let a další jsou průběžně objevována.

Zákazníkům by Budinský doporučil, aby pravidelně sledovali podmínky, které jim jako konečným spotřebitelům nabízejí dodavatelé na českém trhu. Uklidňuje, že konečná cena pro spotřebitele je z hlediska výkyvů méně divoká, než dění na globálním trhu s plynem. „Spíše než smlouva na dobu neurčitou se vyplatí mít roční kontrakt, sledovat ceny a ideálně měnit seriózní dodavatele v létě, když není topná sezona a když dojde k naplnění zásobníků. Delší mnohaletá fixace nemá cenu,“ říká odborník.

Česko očima Budinského disponuje v otázce energetiky i jednou velkou výhodou: „V nejbližších dvou třech letech určitě má, a pokud to vláda nezmaří, a i dál bude mít domácí spolehlivé a levné uhlí. To je největší zdroj energie pro Česko,“ říká. Je podle něj vysoce pravděpodobné, že uhlí bude ČR využívat ještě mnohem déle – i po roce 2033, protože výstavba jaderných i plynových zdrojů se zpozdí. „Věřím, že válka na Ukrajině brzy skončí a normální poměry i na plynovém trhu se v EU zase obnoví. V pondělí nastoupí do úřadu prezidenta USA Donald Trump a věci dostanou novou dynamiku,“ uzavírá Budinský.

