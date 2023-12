Česko- ruský skandál v OSN. Moskva žádala vysvětlení, Lipavský poslal vzkaz. Pak promluvila Pekarová

reklama

Dle zdrojů ukrajinských médií stojí za ostřelováním Bělgorodu skutečně Ukrajina, avšak ukrajinští vojenští činitelé mají dodávat, že šlo o útok na vojenské cíle, přičemž civilní oběti způsobila špatná reakce ruské protivzdušné obrany. „Zničení civilní infrastruktury, které vidíme v Bělgorodu, je výsledkem neprofesionálních akcí ruské protivzdušné obrany, stejně jako záměrných a plánovaných provokací,“ citovala zdroj z vojenského prostředí Ukrajinska pravda.



Moskva kvůli ostřelování Bělgorodu během jednání Rady bezpečnosti OSN požadovala, aby na něm Česko vysvětlilo své dodávky zbraní na Ukrajinu. Česko však svoji účast na zasedání odmítlo. „Odmítáme se nechat Ruskem kamkoli předvolávat. Česko nebude sloužit lží otrávené propagandě agresora. Až bude chtít Rusko na půdě Rady bezpečnosti řešit stažení svých okupačních vojsk, rádi dorazíme,“ odmítl přistoupit na ruský požadavek ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Odmítáme se nechat Ruskem kamkoli předvolávat. Česko nebude sloužit lží otrávené propagandě agresora. Až bude chtít Rusko na půdě Rady bezpečnosti řešit stažení svých okupačních vojsk, rádi dorazíme. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) December 30, 2023

České diplomatické zastoupení při OSN pak upozornilo, že Česká republika jedná v souvislosti s mezinárodním právem a vysvětlilo, že se odmítá podílet na ruském „šíření dezinformací a propagandy“. „Rusko bohužel opakovaně využilo platformu Rady bezpečnosti k šíření dezinformací a propagandy ohledně války. Nemáme důvod se domnívat, že dnešní (sobotní) jednání bude v něčem jiné, a proto se Česko nezúčastní,“ vysvětlilo.

Nad civilními obětmi však Česko vyjádřilo lítost. „Česko lituje každé ztráty života způsobené nelegální a nesmyslnou agresivní válkou, kterou Rusko vede proti Ukrajině už téměř dva roky,“ odepsalo s dodatkem, že je to ale pouze Rusko, kdo je zodpovědný za desítky tisíc obětí na obou stranách konfliktu.



A vyzvalo k okamžitému ukončení konfliktu vyvolaného Ruskem. „Jasná a dlouhodobá česká pozice je, že Rusko musí okamžitě zastavit tuto válku a stáhnout své jednotky z celého území Ukrajiny. Je to jediná cesta ke spravedlivému a trvalému míru v souladu s Chartou OSN,“ doplnilo české zastoupení při OSN.

Including refusal to be summoned to participate in the #UNSC mtg called for by @RussiaUN that is starting in a few minutes at 1600 hrs. Here is @CzechUNNY’s letter to the Council president. @SCProcedure @SCRtweets @UNDPPA #Ukraine https://t.co/4Ym3wJ5H3F pic.twitter.com/3VawVT8LTV — UN Report ???? (@UN_Report) December 30, 2023

Fotogalerie: - Rusko ven z OSN

Zástupce ruského velvyslance při OSN Dmitrij Poljanskij po vyjádření Lipavského, který odmítl, aby Česko „sloužilo lží otrávené propagandě agresora“, reagoval se slovy, že předpokládá, že se Česko již nebude účastnit zasedání Rady bezpečnosti OSN na téma Ukrajina. „Vaše zbabělost a malomyslnost jsou zaznamenány,“ napsal Poljanskij.

Vaše zbabělost a malomyslnost jsou zaznamenány. Předpokládáme, že Česká republika se již nebude účastnit zasedání Rady bezpečnosti OSN na téma Ukrajina https://t.co/aiPqiZmtro — Dmitry Polyanskiy ???? (@Dpol_un) December 30, 2023

Lipavský posléze pro Český rozhlas vyjádřil přesvědčení, že na takováto slova není nutné odpovídat. „Já myslím, že je potřeba vědět, co děláme. A my to víme. Víme, kdo je agresor, víme, kdo je oběť, víme, kdo se brání,“ poznamenal český ministr.



Rusko dle něj zasedání svolalo, aby „vytvořilo určitou mlhu a aby podpořilo lži, které v tuto chvíli šíří v mediálním prostoru“. „Abychom to zasadili do kontextu. V posledních dnech proběhly nejkrvavější letecké údery proti Ukrajině za celou dobu trvání té války. Na Ukrajinu letělo jednu noc až 160 raket a dronů. Byly tam desítky civilních obětí,“ zdůraznil jaký je kontext ruského volání jednání Rady bezpečnosti.

Fotogalerie: - Ruský šrot na Letné

Samotné jednání prý potvrdilo, že bylo dobré, že se jej Česko neúčastnilo, „protože tam žádné informace o Česku ani nezazněly“. „Myslím si, že už jsme natolik zkušení a sebevědomí, abychom věděli, že nemusíme v uvozovkách na ruském pískovišti poskočit, když se jim to z propagandistických důvodů hodí,“ řekl.



Zdali se skutečně při útoku na Bělgorod použily i české zbraně, Lipavský netuší, jelikož veškeré informace k tomu jsou pouze z ruských zdrojů, avšak podotkl, že pravděpodobnost útoku zbraněmi, o nichž hovoří Rusko, je minimální. „Já říkám, že to je pravděpodobně válečná propaganda. I informace o tom, jaký je dostřel té konkrétní zbraně, kterou uvedli, tak ta nemá potřebný dostřel, aby se dalo do Bělgorodu z Ukrajiny trefit,“ uvedl.



„Ukrajina byla napadena a Ukrajina má právo se bránit. Ukrajinci opakovaně v minulosti již útočili na vojenské cíle a zdůrazňuji vojenské cíle na území Ruska. A to je asi maximum k tomu, co lze říct,“ vyjádřil se Lipavský k ukrajinskému útoku.

Fotogalerie: - Stop ruské agresi

„Samozřejmě česká diplomacie i já osobně pokaždé vyjadřuji lítost nad jakoukoliv civilní obětí. My víme, že pravděpodobně i v Rusku jsou civilní oběti, ale jak k nim došlo, je v tuto chvíli naprosto nejasné,“ dodal český ministr zahraničí.



Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) pak v neděli vyzvala, aby vůči Rusku nečinili jakékoliv ústupky. „Bezpečnost v Evropě lze zajistit pouze v případě, že Rusko nebude mít sílu útočit na cizí země. Dodávky zbraní Ukrajině jsou pudem sebezáchovy a obrany před agresorem,“ vysvětlila s tím, že „jakékoli ústupky nebo vstřícnost chápe Rusko jako slabost“. „Proto je nesmíme nikdy činit,“ vyzývá.

Bezpečnost v Evropě lze zajistit pouze v případě, že Rusko nebude mít sílu útočit na cizí země. Dodávky zbraní Ukrajině jsou pudem sebezáchovy a obrany před agresorem.



Jakékoli ústupky nebo vstřícnost chápe Rusko jako slabost. Proto je nesmíme nikdy činit. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) December 31, 2023

