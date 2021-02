Česko v rakvi. Svobodná ČT, Dukovany bez Rusů a čistá Bečva. Milion chvilek jel Prahou

reklama

S masopustní nadsázkou

„Je velikánské neštěstí, jakým způsobem vláda postupuje. Je to zmatečné. A premiér? To je pěkný šupák,“ doplnil Kočí. „To je slabý slovo,“ dodala jeho manželka. Jsou dlouhodobými sympatizanty spolku Milion chvilek, takže nemohli chybět ani zde. Kapotu jiného auta zdobil nápis: „Hledám pro estébáka výuku základů ČJ a zeměpisu. Zn.: Monika.“ Na první místo se ale do kolony zařadila bílá dodávka s nápisem „Korona vozidel“, za níž vlály velké balónky ve tvaru koronaviru.

„S masopustní nadsázkou a zároveň bezpečně v autech chceme dát najevo protest proti selhání vlády. Poslední měsíce totiž ukazují, jak v řízení a řešení pandemie vláda selhává na všech frontách. Nezvládá komunikovat, ochránit ohrožené, kompenzovat ekonomické ztráty, připravit očkování a tak dále. Zároveň se pod mediální rouškou koronaviru dějí závažné kauzy, které zůstávají trochu ve skrytu, a my na ně chceme upozornit. Takže jde i o přehlídku všech kauz, jako Bečva, prosazování Dukovan pro ruskou firmu, snahy o rozbití České televize a tak dále,“ vysvětlil jeden z organizátorů akce, předseda a spoluzakladatel spolku Milion chvilek Benjamin Roll.

„Hamáčku, proč nakupuješ vodní děla?“ psalo se na jiném autě, které mělo na střeše dokonce jakousi proudnici napojenou hadicí na kanystr u zadního sedadla vozu. „To kamarád, jeho auto, jeho nápad. Dokonce nám to snad i stříká, ale zatím se jen část kanystru vylila do auta. Jsme na podobné akci prvně, takže ještě trochu nezkušení. Příště už budeme stříkat na ty správné lidi,“ zasmál se Miroslav z Klatov. Jako volič Pirátů doufá, že letošní volby už Andrej Babiš se svým ANO nevyhraje.

Kostlivec Andrej

Z jednoho z prvních aut začal majitel vytahovat kostlivce sedícícho na židli s červenou baseballovou kšiltovkou s nápisem Moje Česko. V pařátech držel ten „kostěj“ nápis: „Nikdy neodstoupím. Nikdy. Nech si to všichni zapamatují!“ Řidič se ho jal bezpečně připevňovat na střechu automobilu a mezitím řekl týmu televize Nova, že se kostlivec jmenuje Andrej. „Pro Parlamentní listy ne, opravdu. Zkuste někoho jiného. Ale děkuju vám, že jste se představil,“ sdělil našemu reportérovi následně. Parkoviště se už celkem hustě zaplnilo auty. Napočítali jsme jich kolem šedesáti.

„Babiš zneužívá situace. Je zákaz shromažďování, tedy demonstrací proti němu. Je to hrozně smutné. Mladým lidem to, že jim vládne estébák a Slovák, který neumí ani česky, ale zato umí dobře krást, nevadí. Co já vidím kolem sebe, tak mlátí celý den do počítače, a když vidí náhodou v televizních zprávách, že se něco děje, tak na to koukají jako vyorané myši,“ zmínil Jaromír Komárek. Ten měl na zadním okně jen transparent: „Na Hradě ruský šváb, na vládě podkarpatská estébácká krysa.“

Jak nám sdělil, za premiéra Klause podnikal, něco si naspořil a nyní má domek ve Španělsku a několik domů v Praze. K tomu dodal: „Ve Španělsku jsem chtěl bydlet, ale nemůžu to tady opustit, protože mi to nedá. Maloval jsem si, že se tam budu ve stáří válet v teple, ale místo toho mrznu tady. Být mladší, tak bych emigroval. Opravdu.“

Posílit občanskou společnost

Také dorazila auta, co měla na oknech kolečko koronaviru s tvářemi premiéra Babiše a ministryně spravedlnosti Marie Benešová anebo ta s rakví na střeše, kterou ovívala česká vlajka, či s mapou pohřebiště ve tvaru Česka a číslicí 17.902.

„Nevím, proč vláda chtěla nouzový stav třeba jen na týden, tomu vůbec nerozumím. Co by se asi za ten týden změnilo? Možná chtěla něco zakrýt nebo dokoupit. Je mi přes šedesát a jsem zklamaný, že náš stát může mít v čele takového člověka. Neslušného, ulhaného a s takovou minulostí. Ostatně i strany, co se dnes tváří jako opozice, to dovolily. Je možné, že se mu i v těchto volbách podaří vyhrát. Je určitá část lidí, kteří mu věří. Podle mě je ale už sedmdesát procent obyvatelstva na opačné straně,“ poznamenal Jan Balous. Dlouhodobý sympatizant a přispěvatel Milionu chvilek, který se zanedlouho octne v důchodu. Na kšiltovce měl nápis Make Babiš Slovake again a na postranním okně auta plakát evokující polský dobrodružný a fantasy seriál Zaklínač s titulkem Zavírač. Premiér na něm jako hlavní hrdina jede na koni a za ním pěšmo chvátá bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s loutnou.

„Snad Andrej Babiš pochopí, že nemůže všechno dělat sám. Jestli to pochopí, tak jsme na dobré cestě, ale mám trochu obavy, že na to nikdy nepřistoupí,“ posteskl si nakonec za Milion chvilek Roll. A na otázku, jestli spolek neztratí s možnou prohrou Babišova hnutí ANO ve volbách důvod své existence, odvětil: „Milion chvilek je zde proto, aby posílil občanskou společnost a bránil demokracii, a tohle je úkol, který nikdy nekončí. Sice si přejeme výhru stran, které se hlásí k demokracii a brání její principy, ale politici jsou jen lidé, kteří mohou selhávat a je potřeba aktivní občanské společnosti, která je stále sleduje.“

Všichni řidiči dostali letáček s plánkem jízdy a s výzvou, aby dbali pokynů organizátorů, dodržovali bezpečné rozestupy, byli ohleduplní, protože kolona problémů je dlouhá, a před vydavatelstvím MAFRA, které je členem holdingu Agrofert, naladili klaksony. Kolona aut, bylo jich podle Rolla zaregistrováno kolem 260, ale před startem jich na srazišti postávala nejvýše polovina, pak projela zhruba patnáctikilometrovou trasu z parkoviště Strahov kolem Pražského hradu, Strakovy akademie, Senátu i Poslanecké sněmovny, Ministerstva školství ke zmíněnému vydavatelství.

