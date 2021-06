Český Floyd: Sám si rozbil „šišku“. Ale Brusel vře. Kolega Pirátů...

reklama

A dnes se na sociálních sítích objevilo třetí video, které dokumentuje akce Stanislava Tomáše před příjezdem policie. Na twitteru ho sdílel účet „Riksam“, který má v profilové fotce tvář reportéra ČT Richarda Samka a v popisu „novinář ČT“. Zda se jedná o autentický účet reportéra se redakci nepodařilo ověřit, video samotné se zdá býti autentické a odpovídá záběrům z předchozího videa zveřejněného policií. Popis je strohý: „Video, které ukazuje, jak mladý muž rozbíjí auto rukou i hlavou a pak padá k zemi. Jiná a delší verze videa, dříve zveřejněného policií, stav mladíka před příjezdem policie.“

Video trvá jen něco málo přes dvacet vteřin, poskytuje ale lepší úhel pohledu na souboj mezi Stanislavem Tomášem a bílým automobilem. Narkoman nejdříve vozu zasadil čtyři rány pěstí s rozmachem, následně do vozu udeřil hlavou, taktéž s rozmachem. To ho na sekundu zastavilo, odstoupil a další ránu vozu zasadil opět hlavou s krátkým rozběhem. Od nepoškozeného okénka se odrazil, zavrávoral, lehl si na zem, kde se převrátil na záda. Již několik uživatelů video sdílelo a použilo jako argument proti těm, kdo tvrdí, že k zákroku proti Tomášovi nebyl důvod.

video, které ukazuje jak mladý muz rozbíjí auto rukou i hlavou a pak padá k zemi. Jina a delší verze videa, dříve zveřejněného @PolicieCZ, Stav mladíka pred příjezdem policie. pic.twitter.com/pRJ9z0N1VS — Riksam (@Rikardo168) June 23, 2021

K českému případu už se vyjádřil německý europoslanec za Zelené, Romeo Franz. Franz je německý Rom. Stěžuje si na slova ministra vnitra Hamáčka, který policii vyjádřil plnou podporu. „Ani slovo o nezávislém prošetření. To je otřesné!“ míní německý europoslanec z frakce, ve které jsou i Piráti. A přihlásil se ke sloganu „Na romských životech záleží“ a „Za romské životy, jednejte“.

„Český Floyd ukazuje, s čím se musí Roma Lives Matter potýkat,“ říká. Jeho slova už sdíleli evropští Zelení.

Proti „anticiganismu“ a policejnímu násilí vůči Romům protestoval Franz už včera a tvrdil, že Stanislav Tomáš zemřel právě kvůli nim. A svolával protest před Evropským parlamentem na dnešek, v deset hodin.

Czech Minister of Interior: “The intervening police officers have my full support”. not a single word of an independent investigation. This is outrageous!#RomaLivesMatter #act4romalives



‘Czech Floyd’ Illustrates Struggles of Roma Lives Matter https://t.co/xvZKedorFh — Romeo Franz (@RomeoFranz1) June 24, 2021

We protest against antigypsyism and police violence towards Romani people. Stanislav died because of these! Tomorrow, 23 June, from 10 am, in front of the European Parliament. — Romeo Franz (@RomeoFranz1) June 22, 2021

„Reakce policie a jak ministra vnitra, tak premiéra na twitteru jsou skutečně ostudné. Je třeba důkladného prošetření. Ale jak původ, tak užívání drog přidávají na síle nenávistným reakcím veřejnosti,“ přizvukoval německému europoslanci český absolvent Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Reactions of police on twitter and both minister of interior and prime minister are really shameful. We need thorough investigation. But both etnicity and drug abuse add to sometimes hateful response from public... — Ψ | Tukan v mycéliu ?? (@Benes1996) June 24, 2021

Franz reaguje na článek deníku Balkan Insight, který sepsal novinář Tim Gosling, žijící v Praze. V něm usuzuje, že pro hnutí Roma Lives Matter, které se snaží ukázat „diskriminaci a násilí, kterým tato menšina dennodenně čelí“, nebude případ něčím, co ho posílí. Říká, že o pravdu se teď vede populistický souboj, ve kterém se používá ledacos, od špinění oponenta, po propagandu. „Terminologie používaná na obou stranách odhaluje hluboce zakořeněné problémy diskriminace Romů,“ tvrdí také Gosling.

I prezident Miloš Zeman je v článku zmíněn. Gosling tvrdí, že předsudky vůči Romům neskrývají ani ti v nejvyšších funkcích. „Prezident Miloš Zeman tuto komunitu, která tvoří 2 % populace, pravidelně pranýřuje za to, že jsou nepřizpůsobiví a nechtějí pracovat. Že i přes tuto rétoriku vyhrál několikery volby, je důkazem rozšířené diskriminace Romů v Česku,“ tvrdí Gosling. Podle něj by měla česká veřejnost požadovat minimálně důkladné prošetření případu.

