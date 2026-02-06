Český letecký průmysl zamířil do Asie. Na Singapore Airshow se prezentuje desítka firem

06.02.2026 13:42 | Zprávy
autor: Karel Výborný

Český letecký a obranný průmysl se tento týden ukazuje na jedné z nejdůležitějších akcí svého druhu v regionu. Na jubilejním 10. ročníku Singapore Airshow 2026 se v českém národním pavilonu prezentuje deset předních českých firem. V době, kdy se těžiště globálního letectví stále výrazněji přesouvá do Asie, je právě Singapur pro české podniky testem konkurenceschopnosti i vizitkou tradice, na které chce země stavět do budoucna.

Foto: MO ČR
Popisek: Česká expozice na Airshow Singapore 2026

Českou delegaci vede vrchní ředitelka sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany Radka Konderlová. Slavnostního otevření české expozice se vedle ní ujaly také velvyslankyně ČR v Singapuru Dana Baschová a viceprezidentka Asociace leteckého a kosmického průmyslu Martina Tauberová. Národní pavilon láká „designem inspirovaným odletovým letištním terminálem“, ale hlavně tím, že vedle státního podniku LOM PRAHA sdružuje průřez českým leteckým ekosystémem – od výrobců letadel přes motory až po avioniku a simulace. Mezi předními českými firmami je pak zastoupena především průmyslová skupina OMNIPOL, jejíž součástí je jak Aero Vodochody, tak kunovický výrobce letounů Aircraft Industries. Kromě toho se prezentují také další firmy, jako např. FlyinDiamonds, Helicopter Alliance, LPP, PBS Group, SPEEL Praha a VR Group.

Podle pořadatelů se letošní ročník koná v prostředí, kde asijsko-pacifický region stále posiluje v civilním i vojenském letectví. Výstava probíhá na Changi Exhibition Centre a účastní se jí přes 1 000 vystavovatelů z více než 50 zemí; vidět jsou největší světoví hráči od Airbusu a Boeingu po Lockheed Martin, Embraer či Rolls-Royce. Novinkou je i Space Summit, který se poprvé koná jako samostatná část programu a má podtrhnout ambici Singapuru být „hubem“ také pro kosmické technologie.

Právě tento mix, tedy rychle rostoucí poptávka, tlak na technologickou modernizaci a současně geopolitická váha regionu, je důvodem, proč do Singapuru míří i české firmy. „Asijské trhy představují pro český letecký a obranný průmysl významnou příležitost. Proto v Singapuru představujeme špičky domácího leteckého ekosystému – výrobce letounů, bezpilotních systémů, leteckých motorů i pokročilých avionických technologií,“ uvedla Radka Konderlová.

Např. účast skupiny OMNIPOL ukazuje, že Česká republika nechce být jen subdodavatelem, ale dokáže na globálním trhu vystupovat i jako partner s obchodní i technologickou schopností dodávat komplexní řešení. V Asii se zároveň přirozeně potkává civilní a obranná poptávka. A právě to je prostředí, kde se tradičně nejvíc rozhoduje v dlouhém horizontu, a to jak v rámci modernizací flotil, servisních kapacit i bezpečnostních projektů.

Singapore Airshow navíc není jen o „výkladní skříni“. Podle organizátorů české účasti je součástí programu řada bilaterálních jednání se zahraničními delegacemi i klíčovými partnery s cílem podpořit exportní zájmy. A právě tento typ „tichého byznysu“ je pro Singapur typický. Nejde tolik o okamžitě oznamované objednávky, ale o vyjednávání, která se překlápějí do kontraktů v dalších měsících či letech.

České letectví dlouhodobě stojí na kombinaci průmyslové tradice, technického vzdělávání a schopnosti exportu. Budoucí perspektiva ale bude víc než kdy dřív záviset na tom, zda firmy udrží tempo v oblastech, které dnes určují globální trh: bezpilotní systémy, avionika, digitální výcvik a simulace, motorářství, ale také údržba a opravy (MRO). Právě v nich je Singapur vnímán jako strategický uzel jihovýchodní Asie.

V této logice dává smysl i česká skladba vystavovatelů: od výrobců letounů po technologie, které zvyšují bezpečnost, efektivitu provozu a připravenost na nové typy misí. A také důraz na obchodní diplomacii: českou národní expozici organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem obrany, českým velvyslanectvím v Singapuru, CzechTrade a Asociací leteckého a kosmického průmyslu.

 

